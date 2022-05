Bünzen hat sich bei Fusion aus dem Rennen genommen

Der Bünzer Gemeinderat will zwar den Willen des Volkes und damit die intensiven Abklärungen einer Fusion mit Boswil umsetzen. Doch jetzt fällt er der Nachbargemeinde in den Rücken. Das zeigt die jüngste Entscheidung, das Bauamt weiterhin eigenständig zu führen. Geplant war, dass man dies zusammen führt. Was der Gemeinderat damit auslöste, könnte Bünzen einmal bereuen.

Melanie Burgener 05.05.2022, 18.00 Uhr