Kommentar Einwohnerratswahlen in Wohlen: Qualität kommt vor Quantität Die SVP hatte 40 Namen auf ihrer Einwohnerratswahlliste und verlor einen Sitz. Die GLP hatte 15 Namen drauf und gewann drei Sitze dazu. Was sagt das über die Parteien aus? Andrea Weibel 28.11.2021, 20.32 Uhr

Quantität kommt vor Qualität – auch im Einwohnerrat Wohlen. ian (14.10.2019)

An den Einwohnerratswahlen zeigte sich deutlich: Qualität kommt vor Quantität. Die GLP, die mit drei Sitzgewinnen klare Siegerin, legte eine beeindruckende Liste vor. 15 Namen standen darauf. Viele der Köpfe sind bekannte Wohlerinnen und Wohler, die man nicht zuerst mit der Politik verbindet, sondern die sich in anderen Gebieten positiv hervorgetan haben. Der Kanti-Rektor, der Lehrer, der in kulturellen Kreisen bekannte Unternehmer. Leute, mit denen man diskutieren kann.