Kollision mit Velo in Muri: Autofahrer fährt einfach weiter

Kollision in Muri Autofahrer fährt einfach weiter, obwohl die Radfahrerin verletzt ist: Jetzt sucht die Polizei Zeugen Am späten Freitagabend stiessen in Muri ein Auto und eine Velofahrerin zusammen. Nach kurzem Halt machte sich der Autofahrer aus dem Staub und wird nun gesucht. 14.05.2022, 11.14 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 13. Mai, um 22.20 Uhr auf der Zürcherstrasse in Muri. Eine Augenzeugin sah die Velofahrerin sowie einen weissen Kombi und hörte dann den Knall eines Zusammenstosses. Von der Augenzeugin beobachtet stieg der Autofahrer kurz aus, setzte dann seine Fahrt aber unbeirrt fort.

Die Polizei sucht Zeugen Keystone

Die 58-jährige Velofahrerin, die einen Schlüsselbeinbruch erlitt, vermochte sich nicht an den Unfallhergang zu erinnern. Jedoch dürfte sie auf dem unmittelbar an die Fahrbahn angrenzenden Radweg in Richtung Birri gefahren sein. Wie genau es dann zum Unfall kam, ist unklar.

Die Kantonspolizei in Muri (Telefon 056 675 76 20) sucht den Autofahrer, einen etwa 35 bis 45 Jahre alten Südländer, der schwarze Haare und einen Bart aufweist. (has)