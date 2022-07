Jugendarbeit Kelleramt baut Container zu neuem Treffpunkt aus

Kelleramt Vom Baustellencontainer zum mobilen Jugendtreff: Teenager packten beim Bodenlegen und Graffitisprayen selbst mit an Die Jugendarbeit Kelleramt hat nun einen neuen Weg, um in den einzelnen Gemeinden präsenter zu sein. Diese Woche haben Jugendliche deshalb einen Container ausgebaut und die Aussenseite mit Graffiti gestaltet. Laura Koller 09.07.2022, 05.00 Uhr

Anfang Woche wurde das Innere des Containers ausgebaut, nun muss auch das Äussere passen. Die Jugendlichen verzieren den Container nach eigenem Design mit Blumen und dem Schriftzug «Take it easy». zvg

Das Zischen wird schwächer, der farbige Sprühnebel aus der Spraydose wird immer kleiner. Die Dose ist leer. Es wird rumgefragt: «Hat jemand noch eine schwarze Spraydose?» Wie viel Farbe die Jugendlichen gebraucht haben, weiss niemand genau. Die Sprayaktion mit dem Arner Graffitikünstler Olivier Magnin rundet den Containerausbau der Jugendarbeit Kelleramt ab.

Die Sommerferien haben eben erst begonnen, trotzdem trafen sich acht bis zwölf Jugendliche jeden Tag in Jonen, um am ehemaligen Baucontainer, der günstig von einer lokalen Firma gekauft werden konnte, zu arbeiten. «Wir haben den Laminatboden eingesetzt und alles isoliert», berichtet der 15-jährige Dario Bosshard. «Eine kleine Küche haben wir auch eingebaut und aus Paletten unseren eigenen Tisch zusammengeschraubt.» Der Oberlunkhofer geht regelmässig zum Jugendtreff und da er zu Hause oft an handwerklichen Projekten arbeitet, war er beim Projekt sofort mit dabei.

Nach dem Erfolg im letzten Sommer musste ein eigener Container her

Die Jugendlichen wurden bei der Planung und Umsetzung vom Gemeindeanimator Thomas Meier und der Sozialpädagogin Valentina Maksimovic unterstützt. «Aber die Jugendlichen müssen mitarbeiten und Zeit investieren, es wird ihnen nichts einfach nur hingestellt», erklärt Maksimovic.

Aus Paletten haben die Jugendlichen den Tisch für den Container zusammengeschraubt. Der Jugendliche Dario Bosshard (links) arbeitete gerne mit, er war jeden Tag auf dem Platz. zvg

Bereits seit Oktober 2021 wurde die Aktion geplant. «Mit dem ausgebauten Container wollen wir die anderen Gemeinden im Freiamt besser erreichen», erzählt die angehende Sozialpädagogin Valentina Maksimovic. Die Hauptpfeiler der Jugendarbeit bildeten bisher der Treff in Oberlunkhofen und das Jugendmobil.

Der Container wird in den warmen Monaten in den Gemeinden Arni, Jonen, Rottenschwil sowie Ober- und Unterlunkhofen stationiert. Die Jugendarbeit wird von den Gemeinden in Auftrag gegeben, daher haben diese auch das Budget für den Containerausbau zur Verfügung gestellt.

Bereits im letzten Sommer stand ein Container der Jugendarbeit, damals ein roter, in Jonen. Dieser wurde zum beliebten Treffpunkt für Kinder und Heranwachsende. «Weil das so gut gelaufen ist, wollten wir unseren eigenen Container», blickt Dario Bosshard zurück.