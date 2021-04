Kampf gegen Stau 30-Millionen-Projekt: Der Knoten Langelen in Dottikon/Dintikon soll doppelstöckig werden Jeden Morgen und jeden Abend ist es das Gleiche: Beim Kreisel Langelen zwischen Dottikon und Dintikon staut sich der Verkehr. Nun hat der Kanton die Detailplanung für einen neuen Kreisel mit Unterführung ausgeschrieben. Ab 2029 könnte das 30-Millionen-Projekt fertig sein. Toni Widmer 03.04.2021, 05.00 Uhr

In Lenzburg steht die Sanierung des Knotens Neuhof samt Autobahnzubringer unmittelbar vor dem Abschluss. Im Sommer – deutlich früher als geplant – wird auch der neue Tunnel befahrbar sein, der den Verkehr aus dem und ins Freiamt künftig deutlich schneller fliessen lassen wird.

Doch was nützt die Beseitigung der bisherigen «Staustufe» Knoten Neuhof, wenn’s mit dem Verkehr oben im Bünztal nicht rund läuft. Insbesondere der Kreisel Langelen zwischen Dottikon und Dintikon wirkt auf der von rund 21'000 Fahrzeugen täglich frequentierten Nord-Süd-Achse immer mehr als Blockadeknoten.

Das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) hat dort im Rahmen einer Verkehrserhebung in den Spitzenzeiten schon vor Jahren Staus von mehreren hundert Metern Länge gemessen. In beide Richtungen: von Wohlen Richtung Lenzburg am Morgen, von Lenzburg Richtung Wohlen am Abend.

Investitionen sollen nach grober Schätzung 30 Millionen betragen

Die Verkehrsfachleute im BVU sind aber keineswegs untätig geblieben. Sie haben die Weichen schon vor Jahren gestellt und für das Bünztal eine umfassende Verkehrsplanung in die Wege geleitet.

Deren Ziel ist es, die verschiedenen Knoten an der Bünztalachse so zu sanieren, dass der Verkehrsfluss in beide Richtungen beschleunigt werden kann. Ein erstes grosses Projekt – nach groben Kostenschätzungen wird mit Investitionen von rund 30 Mio. Franken für den Strassenbau gerechnet – ist bereits in die detaillierte Planung eingebogen.

Der Kanton hat in enger Zusammenarbeit mit den Anstössergemeinden Dottikon, Dintikon und Villmergen acht verschiedene Varianten zum Kreisel Langelen geprüft. Die dazu gebildete Arbeitsgruppe hat sich für die Weitverfolgung der «Variante tief» entschieden.

Laut René Wernli, Projektleiter Strassenbau im BVU, soll der Kreisel Langelen in auf zwei Ebenen getrennte Verkehrsknoten umgebaut werden:

«Dabei bildet ein neuer Kreisel mit Anschlüssen die obere Ebene, die untere Ebene sind die beiden Hauptspuren der Bünztalachse, die durch eine Unterführung unter dem Kreisel hindurchgeführt werden.»

Der Kreisel werde dabei gegenüber heute um rund 50 Zentimeter höher zu liegen kommen und über einen Radius von 40 Metern verfügen. Die Gesamtlänge des Unterführungsbauwerks – inklusive der beiden Rampen – ist mit 240 Metern veranschlagt, die Länge der eigentlichen Überdeckung misst 50 Meter.

Die lichte Höhe der Unterführung beträgt 4,6 Meter. Das Bauwerk wird jedoch so geplant, dass die bisherige Schwerlastroute über den Kreisel auf der Dintiker Seite geführt werden kann.

Ausschreibung der Planerleitungen ist angelaufen

Den Startschuss für die Umsetzung der detaillierten Planung hat der Kanton jetzt mit einem Ausschreibungsverfahren gegeben. Ingenieure und Fachplaner können sich darum bewerben, Vorprojekt, Bauprojekt und Ausführungsprojekt für den Ausbau zu erstellen.

Für die konkrete Umsetzung ist zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Ausschreibung nötig. «Im Rahmen der Realisierung werden wir das bisher ausgearbeitete Ausführungsprojekt einer Totalunternehmung, die aus Planer- und Baumeisterarbeiten besteht, vergeben», erklärt der Projektleiter weiter.

Auch über den zeitlichen Ablauf hat man sich im BVU ausführlich Gedanken gemacht. Wenn alles rund läuft, soll bis Mitte 2023 ein Bauprojekt vorliegen und die Vernehmlassung dazu abgeschlossen sein. Anfang 2024 ist die Beratung im Grossen Rat vorgesehen.

Weitere Knotenausbauten sind in der Planungsphase

Danach erfolgen das übliche Baugenehmigungsverfahren, die Submission und der Landerwerb. Als Ziel für den Baubeginn hat das BVU 2027 ins Auge gefasst, die Realisierungszeit ist auf zwei Jahre veranschlagt. Projektleiter René Wernli betont, dass diese Angaben noch mit Vorsicht zu geniessen sind:

«Wir befinden uns am Anfang der konkreten Projektplanung, da kann es in den nächsten Jahren schon noch die eine oder andere Überraschung geben.»

Laut Wernli läuft zurzeit die Variantenstudie beim Kreisel Schwimmbad in Villmergen analog dem Knoten Langelen an. «Das ist das nächste konkrete Projekt», erklärt er, «anschliessend wird eine Variantenstudie für den Knoten Ammerswil/Hendschiken in die Planung gehen.»

Die Knoten Nutzenbach/Bullenberg gehen erst nach der Klärung einer Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) der Südumfahrung Wohlen in die Planung. Diese ZMB der Südumfahrung dient als Grundlage für das Verkehrsmanagement der Gemeinde Wohlen.