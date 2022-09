Kallern will Steuerfuss um 5 Prozent senken.

Kallern Frisch zugezogene Familien verbessern die Gemeindekasse: Kallern will den Steuerfuss um fünf Prozent senken Um die finanzielle Lage Kallerns stehe es schon länger gut, sagt Gemeindeammann Chrisitan Widmer. Dank neuer Einzonungen und Synergien mit Nachbargemeinden kann der Gemeinderat nun die Senkung des Steuerfusses mit gutem Gewissen umsetzen. Melanie Burgener 21.09.2022, 05.00 Uhr

Kallern ist finanziell gut aufgestellt. 2023 soll der Steuerfuss auf 102 Prozent gesenkt werden. Marc Ribolla

Was der Gemeinderat nun beschlossen hat, zeichnete sich in Kallern schon länger ab. Der Steuerfuss soll 2023 gesenkt werden – und das gleich um fünf Prozent. Neu soll er, sofern die Bevölkerung dem Vorhaben an der Wintergmeind am 25. November zustimmt, 102 Prozent betragen.

Laut Gemeindeammann Christian Widmer sei das eine vernünftige Entscheidung. «Es handelt sich dabei um eine gesunde Reduktion, die wir langfristig so beibehalten können», sagt er. Zudem sei der Grund für die momentan gute finanzielle Lage der Gemeinde kein Einmaleffekt. Bereits sein Vorgänger, der ehemalige Gemeindeammann Philippe Dubler, habe zusammen mit dem Gemeinderat über eine Steuerfusssenkung diskutiert.

Zum jetzigen Entschluss habe der Zuwachs im Dorf beigetragen. «Wir hatten das Glück, dass wir vor ein paar Jahren neue Einzonungen machen konnten. Seither sind doch einige Familien nach Kallern gezogen», freut sich der neue Gemeindeammann. Das habe die Finanzen, um die es bereits zuvor gut gestanden sei, zusätzlich verbessert.

Neuer Steuerfuss soll langfristig gehalten werden

Wie sich die Situation rund um die Kallerer Finanzen verändert, das müsse man nun aber weiterhin beobachten. «Wir wissen nicht, wie sich die Lage Europas verändert, was uns beispielsweise die Situation in der Ukraine noch kosten wird», so Widmer. Auch, wie die steigenden Strompreise Kallern betreffe, müsse man im Auge behalten.

«Trotzdem sind wir zuversichtlich, dass wir den tieferen Steuerfuss halten und langfristig auf 102 Prozent belassen können», sagt Christian Widmer positiv gestimmt. Denn, dass die Gemeinde ihre Situation nun schon über Jahre hinweg gut halten konnte, sei unter anderem einer kosteneffizienten Struktur und auch den guten Synergien, die Kallern mit Nachbargemeinden pflegt, zuzuschreiben. Und diese wird sich wohl auch in den kommenden Jahren nicht verändern.