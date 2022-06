Das Wohler Jugendfest begeisterte die Kinder im Schüwo Park

Jugendfest Wohlen Wie das Wohler Jugendfest die neunjährige Melissa überwältigte: Das waren die Highlights nach fünf Jahren Pause Wohlen lief ein Wochenende lang den grossen Hollywood den Rang ab: Die Schule Wohlen feierte nach fünf Jahren Pause wieder ein Jugendfest. Und das zünftig. Unter dem Motto Wohlywood wurde alles nachgeholt, was die letzten Jahre auf der Strecke blieb. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 26.06.2022, 12.07 Uhr

Ausgelassene Festfreude an der Morgenfeier. Nathalie Wolgensinger

Melissa ist überwältig. Die 9-jährige Drittklässlerin von Lehrer Lukas Arnold erlebt zum ersten Mal während ihrer Schulzeit ein Jugendfest. Letztmals fand das Fest 2017 statt, da war Melissa 4 Jahre alt. Sie sagt:

«Ich konnte mir gar nicht vorstellen wie das wird. Ich dachte, wir würden erst singen und dann ein paar Spiele machen.»

Nun steht sie gemeinsam mit ihrer Klasse inmitten von jauchzenden, schreienden und lachenden Kindern auf der Niedermatten-Sportanlage. Hier und in der angrenzenden Badi haben die 2200 Schülerinnen und Schüler die Qual der Wahl: 60 Spiele stehen ihnen zur Auswahl.

Auch für den Bezler Christian ist es das erste Mal

Die Sonne brennt vom Himmel und auf dem Sportplatz herrscht ein buntes Gewusel. Lukas Arnold hat seine liebe Mühe, die Kinder im Schach zu halten. Sie zerren in alle Richtungen und rufen wild durcheinander. Die Klasse entscheidet sich für ein Geschicklichkeitsspiel, das allen volle Konzentration abverlangt.

Die beiden Bezirksschüler Blentin und Christian leiten die Kinder an. Christian lebt in Büttikon, er erlebt ebenfalls zum ersten Mal ein Jugendfest. Er sagt: «Ich konnte mir darunter gar nichts vorstellen. Ich find es aber total cool.»

Melissa erlebt zum ersten Mal ein Jugendfest in Wohlen. Nathalie Wolgensinger

Begleitet wird Melissas Klasse von Praktikantin Eldina Ramic. Die Studentin geniesst das Zusammensein mit der Klasse und sagt: «Das ist anders als im Schulzimmer, ich lerne die Kinder von einer ganz neuen Seite kennen.»

60 Spiele, die Limmatnixen und Fussball: Wer die Wahl hat, hat die Qual

Wohlywood, das Motto konnte treffender nicht sein: Die Wohler Schulkinder waren die unbestrittenen Stars des zwei Tage dauernden Festes. Einen ersten Vorgeschmack auf das, was sie erwartet, erhielten sie während der Eröffnungsfeier, bei der Filmmusik und Tanz- und Gesangseinlagen im Mittelpunkt standen. Danach ging es klassenweise auf den Spielparcours, begleitet vom Lied der Kindergärtler: «Send alli da? Denn föhnd mer a!»

Nachdem die Schülerstafette am Freitagnachmittag wegen des Gewitters abgesagt werden musste, waren die Kinder umso mehr gespannt, was sie erwarten würde.

Um alle 60 Spiele zu testen, dafür reichte die Zeit einfach nicht. Und da lockte ja auch noch der Lunapark, die Meisterschaftsrunde der Swiss Beach Soccer League, der Auftritt der Zürcher Limmatnixen oder einer der Fussballmatches in den Niedermatten.

Ein strahlender OK-Präsident Paul Huwiler

«Ich bin extrem zufrieden», zog OK-Präsident Paul Huwiler am späten Samstagnachmittag Fazit. Ob sich der neue Austragungsort bewähren würde, das war die bange Frage, die sich das 18-köpfige Organisationskomitee während der Vorbereitungen immer wieder stellte. Die Steingasse sei zwar ein stimmungsvoller Ort für das Jugendfest gewesen, vom Platz her sei man dort aber mehr an Grenzen gestossen. Huwiler freute sich:

«Hier haben wir genügend Platz zur Verfügung für Spiele und auch für die Beizli und hier stehen die Kinder wieder im Zentrum.»

Geschicklichkeit und Teamarbeit waren gefragt bei den Spielen im Schüwo-Park. Nathalie Wolgensinger

Entsprechend begeistert waren denn auch die Rückmeldungen von Eltern, Besuchenden und der Lehrpersonen über das gelungene Fest. Eine Rückmeldung freute Huwiler aber ganz besonders: Die Wohler Regionalpolizei rapportierte, dass man keinerlei Probleme mit den Besuchenden habe.

Laura, Gewinnerin Wohlen's got Talent. Nathalie Wolgensinger

Am späteren Samstagmittag wurden die strahlenden und verschwitzten Kinder wieder in die Obhut der Eltern entlassen. Die Feier hingegen, die war noch lange nicht vorbei. Disco, Bar und Festbetrieb im Beizli-Dorf und die Konzerte von Burning Witches und Arise wollten besucht sein.

Und wie es sich gehört, standen die Schulkinder auch am Abend im Zentrum. Beim Contest Wohle's got Talent stellten sie ihr musikalisches Talent unter Beweis. Laura überzeugte das Publikum mit ihrem Auftritt, sie wurde vom Publikum zur Siegerin gekürt.

