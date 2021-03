Jubiläum Vegetarische und alkoholfreie Hochzeiten und ein Auftrag im Tessin – was die Apéro-Chuchi Freiamt in 20 Jahren alles erlebte Der Verein Apéro-Chuchi Freiamt feiert sein 20-Jahr-Jubiläum. Rund 30 Frauen aus dem Oberfreiamt sind mit viel Herzblut engagiert. Trotz Coronapandemie und vieler Anlassabsagen bleiben die Verantwortlichen kreativ – und lancieren neue Angebote. Marc Ribolla 11.03.2021, 05.00 Uhr

Geschäftsführerin Lisbeth Wilmes (l.) und Präsidentin Judith Huwyler beim Lager der Apéro-Chuchi Freiamt in Oberrüti. Marc Ribolla

«Angefangen haben wir mit gar nix. Kein Glas, kein Teller, kein Besteck. Zum Start hat jede der damals 14 Frauen ein 50er-Nötli ins Kässeli geworfen», erinnert sich Lisbeth Wilmes aus Oberrüti an die Anfänge zurück. Mit diesem bescheidenen Startkapital begann im Sommer 2001 die Geschichte des Vereins Apéro-Chuchi Freiamt.

Wilmes war von Anfang an dabei. Zuvor arbeitete sie im Restaurant Tell in Gisikon als Aushilfe, ehe sie erfuhr, dass eine Geschäftsführerin für die neue Apéro-Chuchi gesucht wurde. «Das war ein Job, den ich mir schon immer gewünscht hatte», erzählt sie.

Das erste halbe Jahr stellte Wilmes ihre private Garage in Oberrüti als Lagerraum zur Verfügung, doch diese war rasch zu klein. In unmittelbarer Nähe fand sie einen grösseren Lagerplatz inklusive einer Kühlzelle für Lebensmittel. Dort lagert die Apéro-Chuchi seither auch ihr ganzes Material wie Geschirr, Gläser, Platten, Maschinen oder Transportboxen.

Blick ins Lager in Oberrüti. rib

Mittlerweile ist der Verein auf 26 Mitglieder, allesamt Frauen, angewachsen. Nochmals so viele können als Aushilfen für Anlässe angefragt werden. Das Team der Apéro-Chuchi besteht vor allem aus Bäuerinnen, Bäckerinnen oder Köchinnen. Vereinspräsidentin Judith Huwyler sagt:

«Wir produzieren fast alles selber und legen Wert auf regionale und saisonale Lebensmittel. Bei uns gibt es zum Beispiel keinen Lachs, sondern Forelle.»

Grossen Wert wird auch auf die Zusammenarbeit mit lokalen Metzgereien oder Bäckereien gelegt. «Wir können teilweise auch deren Infrastruktur nutzen. Es ist ein Geben und Nehmen», sagt Lisbeth Wilmes.

Spezialisiert ist die Apéro-Chuchi, wie der Name verrät, auf Apéros, aber auch auf Dessert-Buffets oder Brunchangebote. Ob im grösseren oder kleineren Rahmen. Die meisten Anlässe sind Hochzeiten, Geburtstage oder Firmenevents und finden in der Region statt. Manchmal geht es aber auch etwas weiter.

Geschäftsführerin Lisbeth Wilmes. rib

Wilmes erwähnt einen speziellen Auftrag bei der Einweihung des Bundesstrafgerichts in Bellinzona 2004. «Wir durften zusammen mit anderen Landfrauen aus der ganzen Schweiz unsere Produkte anbieten. Lustig war, dass die Tessiner schon am Mittag ihren Vorrat aufgebraucht hatten, während wir Aargauer genügend bis zum Schluss des Tages hatten. Es war ein super Anlass, aber sprachlich eine Herausforderung», blickt sie zurück.

Wer zwanzig Jahre im Schnitt rund 180 Anlässe im Jahr beliefern kann, erlebt einiges. Wilmes erinnert sich an verschiedene Episoden. Mit einem Lachen sagt sie:

«Einmal irrte ich mich im Datum und lieferte für einen Apéro einer Bank eine Woche zu früh. Sie staunten schön.»

Auch an Hochzeiten gibt es immer wieder spezielle Wünsche. Ein Brautpaar wünschte eine rein vegetarische Bewirtung, ein anderes wollte keinen Alkohol. Wilmes sagt: «Das ist für uns kein Problem, der Kunde ist König. Es gab aber damals einige Gäste, die fragten uns, wo denn nun das Fleisch oder das Bier versteckt sei. Diese mussten wir leider enttäuschen.»

Ein Teil des Lagers der Apéro-Chuchi. rib

In Erinnerung geblieben ist ihr auch ein Auftrag in einer Unterfreiämter Gemeinde. Sie musste bei stürmischem Wetter nachträglich ein grösseres Zelt an den Ort bringen. «Beim Abbau ‹chuutete› es immer noch und plötzlich flog das neue mehrere tausend Franken teure Zelt etwa 100 Meter weit durch die Luft. Ich befürchtete das Schlimmste, doch es blieb zum Glück intakt», erzählt Wilmes.

Auftragslage wegen Corona ganz eingebrochen

Nicht mehr intakt ist wegen der Coronapandemie seit einem Jahr die Auftragslage für die Apéro-Chuchi. Es finden praktisch keine Anlässe statt. Judith Huwyler sagt:

«Normal kommen zwischen Januar und März die Aufträge fürs ganze Jahr rein. Doch jetzt bleibt das E-Mail-Postfach leer. Die Lage ist zu unsicher.»

Die Einnahmen sind zwar fast gänzlich eingebrochen, doch die Fixkosten bleiben. Beschäftigt sind alle im Stundenlohn, wobei Geschäftsführerin Wilmes ihr Pensum auf circa 60 Prozent schätzt. «Die normalen Mitglieder laufen über Kurzarbeit, der Vorstand über die Erwerbsersatzentschädigung. Diese Zusage haben wir aber noch nicht», erklärt sie. Weitere Hilfen würden sie nicht benötigen, da sie in den letzten Jahren ein gutes finanzielles Polster erwirtschaftet hätten.

Die spezielle Osterbrunchbox der Apéro-Chuchi. zvg

Trotz schwieriger Lage bleiben sie kreativ und haben ein neues Angebot lanciert: Ein Sonntags-Brunch-Paket, das abgeholt oder geliefert werden kann. Spezielle Pakete gibt es dabei an Ostern und am Muttertag. «Das Angebot stiess schon am Valentinstag auf grossen Anklang», erklärt Wilmes. Die Kapazität liegt bei rund 150 Paketen.

Auf vielfachen Kundenwunsch bieten sie nun auch eine Candy-Bar an. Verschiedene Süssigkeiten in kleinen Gläsern, die speziell an Hochzeiten begehrt sind.

Lisbeth Wilmes (l.) und Judith Huwyler mit dem neuesten Projekt, der Candy-Bar. Marc Ribolla

Alle Informationen zur Apéro-Chuchi Freiamt gibt es auf aperochuchi.ch oder unter 041 787 00 76 .