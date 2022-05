Jonen Zwei Frauen zuhause gefesselt und ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen Vergangene Woche wurde eine Familie an ihrem Wohnort überfallen und gefesselt. Die Geschädigten blieben unverletzt. Die Kantonspolizei Aargau sucht Auskunftspersonen. 31.05.2022, 10.49 Uhr

Bereits am letzten Montag, den 23. Mai, meldete ein 26-jähriger Mann gegen 12:30 Uhr, dass seine Grossmutter und seine Cousine überfallen worden sind. Zwei männliche Personen hätten sich Zutritt zum Wohnort an der Weingasse in Jonen verschafft. Die 73-Jährige und die 20-Jährige wurden gefesselt. Anschliessend durchsuchten die Männer die Wohnung.