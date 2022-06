Jonen Primarlehrerin Ruth Ineichen geht mit 66 Jahren in Pension – und wird trotzdem noch im Schulzimmer anzutreffen sein Seit 28 Jahren unterrichtet Ruth Ineichen an der Schule in Jonen. Nun tritt die bald 66-Jährige in den Ruhestand. Ganz von der Schule lassen kann sie aber dennoch nicht. Marc Ribolla 30.06.2022, 05.00 Uhr

Mit ihren Klassen organisierte Ruth Ineichen immer wieder auch musikalische Anlässe wie Konzerte oder Gesangsauftritte. Marc Ribolla

Noch hängen sie an der Sichtbetonwand hinter ihrem Lehrerinnenpult. Auch daneben an der Türe. Fotos von einigen ihrer früheren Schulklassen. Erinnerungsstücke aus den vergangenen Jahren. Nun ist der Moment da, um sie zu entfernen. Denn Primarlehrerin Ruth Ineichen tritt mit Ende dieses Schuljahres in den Ruhestand. Seit 28 Jahren unterrichtet die bald 66-Jährige in der Gemeinde Jonen. Am Anfang noch als Sek- und Reallehrerin, seit rund acht Jahren an der Primarschule.

«Ich wollte damals noch einmal etwas anderes machen und nutzte die Umstellung auf das 6/3-System, also sechs Jahre Primarstufe und drei Jahre Oberstufe, für den Wechsel», erklärt Ineichen. Seither kümmert sie sich in Jonen um die 5./6. Klasse. Insgesamt ist die gebürtige Murianerin nun insgesamt 43 Jahre als Lehrerin tätig. Vor ihrem Engagement in Jonen auch in Muri.

Hat es sie in den letzten Jahren nie gereizt, nochmals die Schule zu wechseln? «Nein, hier in Jonen hat immer alles gepasst für mich. Wir haben ein gutes Kollegium und eine tolle Schulleitung», sagt Ineichen. Die Schule sei stets sehr fortschrittlich unterwegs gewesen. Sie lobt unter anderem den Einsatz des digitalen Whiteboards als Wandtafel: «Ich würde nie mehr mit etwas anderem arbeiten wollen.»

«Ein paar Lausbuben gab es in jeder Klasse»

Aktuell unterrichtet sie eine Klasse mit 24 Kindern. In der Schülerschaft habe sie im Laufe der Jahre wenig Veränderung gespürt. «Ein paar Lausbuben gab es in jeder Klasse, aber das macht es auch spannend. Allgemein kann ich sagen, dass in diesem Alter noch wirklich auf Prüfungen hin gebüffelt wird. Und auch der Respekt vor der Lehrperson noch da ist», so Ineichen.

Ruth Ineichen verlässt nach 28 Jahren die Schule Jonen. An der Wand hängen noch viele Klassenfotos. Marc Ribolla

Sehr verändert habe sich aber das Umfeld. Sie würde heute ausserhalb des Schulzimmers mehr für die Schule arbeiten als früher. Die Eltern seien heutzutage viel näher dran. Täglich gebe es Whatsapp-Nachrichten oder Mails oder Anfragen von Schülerinnen und Schülern via Teams.

Sie hat schon für zwei Stellvertretungen zugesagt

In ihrer Laufbahn hat sie unter anderem mit ihren Klassen oft Konzerte organisiert oder einen Schulgarten in Jonen initiiert und gepflegt. «Ich hoffe, der werde weitergeführt», sagt sie. Weiterführen wird Ineichen – trotz Pension – einen Teil des Unterrichts. Mit einem Schmunzeln im Gesicht sagt sie:

«Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Aber ich habe schon wieder für zwei mehrwöchige Stellvertretungen im August und November in Jonen zugesagt.»

Als Lehrerin mit Leib und Seele habe sie sich stets aktiv für Weiterbildung eingesetzt. «So bleibe ich immer auf dem neusten Stand.» Ineichen ist auch als sogenannte Praxislehrerin für die Pädagogische Hochschule Zug tätig. In dieser Funktion durften jährlich einige angehende junge Kolleginnen und Kollegen bei ihr unterrichten. Sie betreute diese mit vielen Tipps und Ratschlägen für gute Unterrichtssequenzen.

Langweilig wird es Ineichen als Pensionärin nicht werden. Sie bleibt dem Bildungswesen mit Stellvertretungen noch etwas verbunden, ausserdem ist ihre Tochter ebenfalls Lehrerin, allerdings im Kanton Bern. Und sie möchte ihre Hobbys wie Musik, Tennis oder Golf stärker pflegen.