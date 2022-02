Die Joner Guggenmusik Näbelgeischter feiert den Fasnachtsauftakt.

Jonen Pauken-Lupf und Bratwurst: So feiern die Näbelgeischter den Fasnachtsauftakt Musik, lustige Kostüme und eine feine Bratwurst – die Guggenmusik Näbelgeischter aus Jonen lockte am diesjährigen Schmutzigen Donnerstag die Bevölkerung vor den Volg in Jonen und feierte mit ihr den Fasnachtsauftakt. Melanie Burgener 24.02.2022, 15.47 Uhr

Kleine Feen, Feuerwehrmänner und Äffchen mit grossen Pamirs über den Ohren toben auf der Strasse und liefern sich eine Konfettischlacht. Aus den Boxen ertönt ein Lied über den letzten Kater und es riecht nach Bier und Bratwurst.

Begeisterte Besucher und grosser Applaus

Diese Mittagspause in Jonen war aussergewöhnlich. Laut, bunt und fröhlich startete die Guggenmusik Näbelgeischter in die diesjährige Fasnachtszeit. Dazu organisierte sie einen Grillstand vor dem Volg und lockte damit zahlreiche Familien, Schülerinnen und Schüler sowie Bauarbeiter an. Zum grossen Konzert der Musikanten, die sich im Stil von «Steelpunk» verkleidet und geschminkt haben, versammelten sich die Zuschauenden.

Die Joner Guggenmusik Näbelgeischter lockten mit ihrem Konzert zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Melanie Burgener

Besonders der «Paukenlupf» für den die Joner Gugge bekannt ist, begeisterte die Besucherinnen und Besucher. Nach der rhythmischen Darbietung gab es einen grossen Applaus.