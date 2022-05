Jonen: Zwei Frauen Zuhause gefesselt und ausgeraubt

Jonen Familie zuhause gefesselt und ausgeraubt – jetzt spricht eine Nachbarin: «Jemand muss vom Bargeld gewusst haben» In Jonen ist in der vergangene Woche eine Familie an ihrem Wohnort überfallen und gefesselt worden. Die Geschädigten sind dabei unverletzt geblieben. Nun hat sich eine Anwohnerin zum Vorfall geäussert. Derweil sucht die Kantonspolizei Zeugen. Aktualisiert 31.05.2022, 17.10 Uhr

Ein 26-jähriger Mann hat am vorvergangenen Montag, dem 23. Mai der Polizei gemeldet, dass seine 73-jährige Grossmutter, die 20-jährige Cousine und er am Wohnort in Jonen überfallen worden seien. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, sollen sich zwei männliche Personen Zutritt zum Wohnort verschafft, die Bewohner gefesselt und das Haus durchsucht haben. Einer der Täter war mit einer Pistole bewaffnet. Die unbekannte Täterschaft wurde durch das Klingeln an der Haustür aber unterbrochen und flüchtete über ein Feld. Die Opfer blieben unverletzt.

Nach Meldungseingang wurden umgehend mehrere Patrouillen der Kantons- und Regionalpolizei aufgeboten. Die Täterschaft konnte trotz eingeleiteter Fahndung nicht angehalten werden. Sie dürften wenig Schmuck und Bargeld entwendet haben.

«Vom Bargeld aus dem Café muss jemand gewusst haben»

«Da waren vier oder fünf Polizisten, später kamen sie auch noch mit einem Hund», sagt Nachbarin Edith Interass, die den Vorfall beobachtet hatte. Sie hatte erst gedacht, die Polizei führe eine Kontrolle durch. Als sie sich erkundigte, was vorgefallen sei, habe der Nachbar ihr gesagt, «seine Frau führe in Zürich ein Café und nehme Bargeld mit nach Hause. Und das müsse jemand gewusst haben», erzählt Interass weiter.

Eine Anwohnerin spricht über den Vorfall in Jonen. Tele M1 / ArgoviaToday

Angst, dass in der Gegend nun weitere Vorfälle geschehen, hat Interass nicht: «Ich glaube nicht, dass solche Täter zweimal an denselben Ort gehen.» Jetzt würden die Menschen ja noch etwas mehr beobachten, was in der Umgebung geht.

Untersuchung eröffnet

Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Einer der Täter war demnach mit einer Pistole bewaffnet. Die unbekannte Täterschaft wurde dann durch ein Klingeln an der Haustüre unterbrochen und flüchtete über das Feld. Die Männer dürften laut Polizei nur wenig Schmuck und Bargeld entwendet haben. (phh/argoviatoday)

Die zwei Männer werden wie folgt beschrieben:

Männliche Person, ca. 190 cm gross, ca. 45 Jahre alt, kurze helle (graue oder blonde) Haare, festere Statur, Muttermal unter der Lippe, braune Augen, rasiert im Gesicht, graues T-Shirt, helle Jeans, schwarze Schuhe, sprach gebrochen Deutsch, unmaskiert, bewaffnet.

Männliche Person, ca. 172-175 cm gross, ca. 25 Jahre alt, dunkle Haare, magere Statur, auffällig buschige Augenbrauen, grüne oder blaue Augen, blaues Langarmhemd, kurze Jeans, weisse halbhohe Schuhe (ähnlich Schuhe der Marke Converse), grauer kleiner Rucksack, sprach Englisch, maskiert mit einer schwarzen Sturmmaske.

