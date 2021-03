Jonen Diese Freiämter Cocktail-Expertin verschickt leckere Drinks nach Hause Melanie Rüttimann hat in verschiedenen Cocktailbars gearbeitet, kennt weit über 100 Rezepte und ist im Mixen ein wahrer Profi. Jetzt offeriert sie ein Produkt, mit dem auch Laien einen perfekten Cocktail servieren können. Dominic Kobelt 23.03.2021, 05.00 Uhr

Melanie Rüttimann kreiert Drinks, die fixfertig in der Flasche kommen. Dominic Kobelt

Die Bars sind zu, und wer Freunde treffen will, kann das meist nur in kleinem Kreis zu Hause. Den Gästen etwas Bar-Feeling vermitteln und sie mit einem Cocktail verwöhnen, das geht aber trotzdem. Für alle, die auf dem Gebiet noch keine Profis sind, gibt's jetzt Hilfe von einer Freiämterin: Melanie Rüttimann hat nicht nur in der Schweiz, sondern auch in London und Barcelona Gäste bedient, wo bis zu 150 verschiedene Drinks auf der Karte standen, die sie alle auswendig können musste.

Jetzt macht sie sich selbstständig und kreiert Cocktails, die sie in kleinen Flaschen fixfertig verschickt, selbst die Deko ist mit dabei. Diese «Bottled Drinks» muss man nur noch schütteln, in ein Glas mit Eis giessen und dekorieren – fertig ist der perfekte Cocktail.

Melanie Rüttimann zeigt, wie die Drinks in die Flaschen kommen, und wie man sie zu Hause zubereitet. Dominic Kobelt

«In einer Cocktailbar muss es schnell gehen, und manchmal fehlt auch der Platz für alle Flaschen. Deshalb bereitet man manche Cocktails vor, indem man den Alkohol schon im richtigen Verhältnis zusammenmischt», erklärt Rüttimann. Zu Hause könnte man sich zwar etwas mehr Zeit für die Zubereitung nehmen, aber die kleinen Flaschen haben noch ganz andere Vorteile:

«Alle Zutaten sind drin, man muss nicht verschiedene Flaschen anbrechen, die nachher nur rumstehen.»

Die Zubereitung wird so zum Kinderspiel, und der Geschmack bleibt gleich. Denn ein Amaretto Sour kann anders schmecken, je nachdem, wie gross und reif die Zitrone ist – Rüttimann verwendet einen Mix aus verschiedenen Säuren, damit ist auch die Haltbarkeit gegeben.

«Ein Bürojob ist nichts für mich»

Bestellen kann man die leckeren Mischungen übers Internet, unter www.drinxdihaei.ch. Wie kam es zum Namen? «Noch bevor ich wusste, was ich genau produzieren möchte, kam mir die Idee, als Logo einen Hai zu verwenden. Es war während einer Velofahrt, als mir die Ähnlichkeit zwischen Dihei (Zuhause) und Hai durch den Kopf ging, und dass sich das verbinden lässt: Darum Drinx DiHäi.»

So sehen die Produkte aus. zvg

Den Schritt in die Selbständigkeit wagt Melanie Rüttimann, nachdem sie lange Zeit in der Gastronomie tätig war. Auf einem Bauernhof in Jonen aufgewachsen, besuchte sie als Jugendliche die Bezirksschule und hätte da schon gerne im Service gearbeitet. «Als Bezschülerin kannst du doch nicht in die Gastronomie. Mach lieber das KV», habe man ihr damals geraten. Aber dieser Beruf habe sie nicht glücklich gemacht, und so fing sie direkt nach der Lehre an, im Wave Muri zu arbeiten. «Ich hatte viel zu tun, habe aber auch viel gelernt», sagt die heute 29-Jährige.

«Irgendwann brauchte ich dann eine Veränderung.» Noch einmal probierte es Rüttimann mit Büroarbeit, und musste feststellen: «Ein Bürojob ist nichts für mich.» Nach einer Wintersaison in Obersaxen und einem Job im «El Mosquito» Bremgarten wollte die Freiämterin etwas Neues lernen.

«Cocktails mixen hat mir schon immer Spass gemacht. Bier ausschenken kann jeder.»

Und so besuchte Rüttimann die European Bartending School in Barcelona. Ein intensiver und lehrreicher Monat, wie sie erzählt: «Zum Beispiel verinnerlicht man, wie schnell ein Song ist, der mit 126 Schlägen pro Minute spielt. Wenn man diesen Rhythmus im Kopf hat, dann zählt man beim Ausgiessen der Spirituosen die Schläge, und misst so das richtige Verhältnis ab. Denn jedes Mal den Massbecher zu nehmen, würde zu viel Zeit kosten.» Für die Produktion der «Bottled Drinks» greift aber auch Rüttimann zur Waage.

Kaum zurück in der Schweiz zog es die Bartenderin weiter nach London. «Obwohl ich manchmal bis zu 13 Stunden arbeitete und ich nur eine halbe Stunde Pause hatte, war es der beste Job, den ich je hatte», schwärmt sie. Probleme mit dem Handgelenk, der geringe Verdienst und der damit verbundene Lebensstandard brachten sie zurück in die Schweiz, wo sie heute im Tessin lebt. «London war eine Lebensschule. Ich weiss jetzt aber auch wieder mehr zu schätzen, was ich hier habe.»

Tipps und Wissenswertes vom Profi Was ist ein Cocktail? Ein Cocktail besteht aus mindestens drei Zutaten. Also beispielsweise ein Aperol Spritz, der aus Aperol, Prosecco und Mineral besteht. Einen Whisky Cola dagegen nennt man Longdrink. Ein Shot mit mehr als einem Bestandteil nennt sich korrekt Shooter. Eis vorbereiten! Sie haben Gäste und möchten Cocktails servieren? Dazu ist viel Eis nötig. Anstatt die teuren, grossen Beutel zu kaufen, kann man auch Eiswürfel in einer Form vorbereiten und sie dann in einem Beutel oder Tupperware im Gefrierer aufbewahren. Vor allem bei klassischen Drinks wie dem Old Fashioned, der hauptsächlich aus hochprozentigen Spirituosen besteht, hilft das Eis, den optimalen Geschmack des Getränks herauszukitzeln. Hier wieder wichtig: sauberes Eis, kaltes Eis und das richtige Eis für den entsprechenden Drink. Das Glas für einen Cocktail Ein Cocktailglas sollte gekühlt, sauber und nicht brüchig sein, und es sollte zum Getränk passen.