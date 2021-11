Michael Rüttimann aus Jonen erntet als erster Freiämter Reis.

Wer an die Herkunft von Reis denkt, dem kommt wohl als Erstes China, bei Risotto vielleicht Italien in den Sinn. Dass dieses Getreide aber auch in der Schweiz wächst, das wissen die wenigsten. Rund 15 Produzentinnen und Produzenten gibt es auf diesem Gebiet in der Schweiz – sieben davon aus dem Kanton Aargau. Entlang der Flüsse Aare, Reuss und Limmat bauen sie auf rund 4,5 Hektare Nassreis an. Im Frühling dieses Jahres haben sie die Interessensgemeinschaft «Aargauer Reis», in der sie regelmässig ihre Erfahrungen austauschen.

Nebst der Familie Rüttimann vertritt auch die Familie Suter aus Mühlau das Freiamt in der Gemeinschaft. Ihre Reispflanzen im Schoren hatten in diesem Jahr jedoch weniger Glück als jene in Jonen. Ihre erste Aussaat sei vom Regen überschwemmt worden. «Reispflanzen dürfen nur zu 50 Prozent im Wasser stehen, bei uns wurden sie wegen den dichten Böden gleich zu beginn 100 prozentig geflutet. Da sind die Pflanzen ertrunken», erzählt Peter Suter. Ob der zweite Versuch, den sie mit Setzlingen gewagt haben, gefruchtet hat, werde sich erst im Dezember zeigen. «Wir rechnen aber nicht mit einem grossartigen Ertrag», so Suter.