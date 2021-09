Jörg Baumanns Trouvaillen Wohler Metzgersfrau schlachtete im Krieg schwarz – und landete im Gefängnis Der Wohlerin Frieda Renfer (1901–1988) blieb in ihrem Leben wenig erspart. Als im Krieg der Hunger auch das Freiamt plagte, handelte die Inhaberin der Metzgerei im Oberdorf. Es ist belegt, dass sie ein Stück Grossvieh, 88 Kälber, 19 Schweine und ein Schaf schwarz schlachtete. Das brachte sie hinter Gitter. Ihr Enkel erzählt. Jörg Baumann Jetzt kommentieren 22.09.2021, 05.00 Uhr

Frieda Renfer (dritte von links) am Jugendfest 1942 in Wohlen mit ihrer Tochter Helen (links) und der Coiffeuse Klärli Breitschmid (zweite von rechts). zvg

Zwei Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren, der frühe Tod ihres ersten Ehemannes, geschäftliche und private Schwierigkeiten, sogar Verrat: Nichts blieb der Wohler Geschäftsfrau Frieda Renfer (1901–1988), die im Oberdorf im alten Gemäuer auf engstem Raum eine Metzgerei betrieb, in ihrem Leben erspart. Ungewollt wurde ihr Name 1946 auch im «Wohler Anzeiger» publik.

Das Kriegswirtschaftliche Appellationsgericht verurteilte die bisher unbescholtene Geschäftsfrau zu einer Gefängnisstrafe von zwei Monaten abzüglich 26 Tage Untersuchungshaft und einer saftigen Busse von 6000 Franken.

«Wie viele hatten von ihren ‹Sünden› profitiert?»

Aus Gutmütigkeit liess sich Frieda Renfer dazu verleiten, zwischen 1942 und 1945 ein Stück Grossvieh, 88 Kälber, 19 Schweine und ein Schaf schwarz zu schlachten. Zusätzlich erwarb sie widerrechtlich Kaffee, Butter und Teigwaren und verkaufte die begehrte Ware zu Überpreisen. Der Erlös war allerdings gering. Dazu der Kommentar in der Chronik «100 Jahre Handwerker- und Gewerbeverein Wohlen (1887–1987)»: «Wie viele hatten von ihren ‹Sünden› profitiert.»

Frieda Renfer hatte, wie viele andere auch, gegen die bis 1948 geltenden Vorschriften über die Lebensmittelrationierung verstossen, was streng bestraft wurde, wenn es auskam. Die Rationierung und die Anbauschlacht, mit der brachliegende Flächen, darunter sogar Fussballfelder, für die landwirtschaftliche Produktion genutzt wurden, verhalfen der Schweizer Bevölkerung zu einer einigermassen ausreichenden Ernährung.

Begnadigungsgesuch abgelehnt

Schwarzschlachtungen, Schwarzhandel, die Umgehung der Abgabepflicht und der Preisvorschriften waren im Zweiten Weltkrieg die häufigsten Vergehen gegen die kriegswirtschaftlichen Vorschriften. Frieda Renfer bat den Bundesrat, sie zu begnadigen. Doch ihr Gesuch wurde abgelehnt.

Ihr Verteidiger argumentierte damit, dass Frieda Renfer die Widerhandlungen nicht aus Eigennutz begangen habe, sondern um sich aus ihrer misslichen finanziellen Lage zu retten. Diesen Einwand liess man nicht gelten. Es sei Tatsache, dass Frieda Renfer aus reiner Gewinnsucht gehandelt habe und sich nicht gescheut habe, zahlreiche Schwarzschlachtungen und sonstige schwerwiegende Verstösse gegen die kriegswirtschaftlichen Vorschriften in einem Zeitpunkt anzuordnen, als die gegen sie eingeleitete Strafverfolgung seit längerer Zeit schon im Gang war.

Es sei etwas anders gewesen, sagte Frieda Renfers Enkel, der 75-jährige Metzgermeister Hanspeter Herzog: «Meine Grossmutter handelte nicht aus Gewinnsucht, sondern weil sie vielen bedürftigen Leuten zu etwas grösseren Fleischrationen verhelfen wollte», ist er überzeugt. Zudem hätten sie ihre eigenen Angestellten bei den Behörden verraten. Während ihre Grossmutter im Bezirksgefängnis in Bremgarten gesessen sei, hätten die Angestellten das Warenlager geräumt, dieses verkauft und das Geld eingesteckt.

Nach der Haftentlassung entliess Frieda Renfer die ungetreuen Angestellten und musste, weil sie nun einen finanziellen Engpass hatte, mit den Fleischlieferanten neue Zahlungsmodalitäten aushandeln. Das Urteil gegen Frieda Renfer rief ein gespaltenes Echo hervor. Die einen begrüssten die Gefängnisstrafe, die anderen hatten Mitleid mit der Metzgersfrau.

Ihr Ehemann starb mit nur 36 Jahren

Frieda Renfer wuchs in der Ostschweiz auf. Sie heiratete 1921 den Metzger Adolf Renfer, der in Villmergen in der Metzgerei beim Restaurant Obere Mühle arbeitete. Frieda Renfer war im Schützenhof in Wohlen als eine der ersten gelernten Köchinnen in der Schweiz angestellt.

Frieda und Adolf Renfer übernahmen die Metzgerei im Oberdorf in Wohlen gegenüber dem Wohnhaus von Pfarrhelfer Alois Schell 1922. Das Pfarrhelferhaus, das unterhalb des heutigen Schulzentrums Halde stand, nannte man im Volk Schellhüsli. Es war nach dem Tod von Alois Schell Sitz des Freizeitvereins Wohlen, der in der Gemeinde die Jugendarbeit aufzog.

Xaver Baur (links) und Adolf Renfer führen in Villmergen den Pfingstochsen durchs Dorf (Aufnahme von 1923). zvg

Adolf Renfer starb 1925 früh mit erst 36 Jahren. Als Witwe führte Frieda Renfer die Metzgerei bis 1950 und übergab sie dann an ihre Tochter Helen und ihren Schwiegersohn Adolf Herzog.

Nach der Metzgerei handelte sie mit Toiletten

Helen Herzog hatte eigentlich eine andere Berufslaufbahn im Sinn. Während ihres Sprachaufenthaltes in England jobbte sie auch in einem Filmstudio, wo sie unter anderem «Dick und Doof» im Studiorestaurant bediente, wie man hörte. Sie wollte unbedingt Hostess bei der Swissair werden. Das war 1939, kurz vor dem Kriegsausbruch. Helen Schär hatte bereits den Arbeitsvertrag mit der Swissair in der Tasche. Weil dann aber Krieg war, musste sie ihre Träume von der Flughostess jäh begraben. Sie fand sich als Hostess letztlich an der Landi 39 in Zürich.

Frieda Renfer musste sich nach der Aufgabe der Metzgerei sozusagen neu erfinden. Sie schlug sich unter anderem mit dem Handel mit Toiletten und Waschbecken und als Wirtin in der Ostschweiz durchs Leben und heiratete zum zweiten Mal. 1963 gaben die Herzogs die Metzgerei auf und verkauften das Haus an die Gemeinde. Diese beanspruchte die Liegenschaft als Reserveland für die Schulhäuser in der Halde. Die Planungsarbeiten kamen aber lange nicht vom Fleck und dürften erst jetzt, wo die Projektierung der neuen Schulanlagen aktuell ist, wieder hervorgenommen werden. Erst 2016 wurde das Renfer-Haus abgebrochen.

1988 starb Frieda Renfer im Alter von 87 Jahren im Pflegeheim Gnadenthal in Niederwil, gezeichnet von ihrem harten, arbeitsreichen Leben.