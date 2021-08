Jörg Baumanns Trouvaillen Seit 75 Jahren mit Lermoos verbunden: Wie die Wohler Bevölkerung dem kriegsgebeutelten Tiroler Dorf half In der grossen Not nach dem Zweiten Weltkrieg kam Wohlen dem Tiroler Dorf Lermoos zu Hilfe. Der Gemeinderat erliess im Juli 1946 einen Spendenaufruf ans Volk. So wurde aus einer Hilfsaktion eine Freundschaft zwischen zwei Gemeinden, die bis heute anhält. Jörg Baumann 25.08.2021, 05.00 Uhr

Eine Ansicht von Lermoos aus dem Jahr 1896. zvg

Als der Zweite Weltkrieg fast zu Ende war, überquerte eine Truppeneinheit der US-Armee den Fernpass in Tirol. Die deutsche Wehrmacht befand sich bereits in Auflösung. Sie konnte deshalb nicht verhindern, dass die US-Armee die Weiler Gries und Untergarten in der Nähe des Dorfes Lermoos angriffen. Neun Einwohner fanden den Tod. 24 Personen wurden obdachlos. Auch viel Vieh kam unter dem Beschuss ums Leben.

In der grossen Not kam die Gemeinde Wohlen dem Tiroler Dorf Lermoos zu Hilfe. Auslöser war die 1944 gegründete Schweizer Spende. Der Wohler Gemeinderat erliess am 1. Juli 1946 einen Spendenaufruf an die Bevölkerung.

«Wir sind uns wohl bewusst, dass unsere Bevölkerung und vor allem die Industrie immer wieder für all die vielen Sammlungen, die bereits durchgeführt wurden, gar vieles gegeben, und doch zählen wir darauf, dass wir mit unserer Hilfe Wohlen-Lermoos nicht vergeblich an die Bereitschaft zum Helfen appellieren», schrieb der Gemeinderat an die Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Es gebe sicher Leute, die sich gerne von Dingen trennten, «die uns vielleicht noch wert sind», man aber nicht mehr unbedingt bräuchte. Wer keine Sachspende machen könne, dürfe seine Mildtätigkeit durch eine Geldspende ausweisen, ergänzte der Gemeinderat.

Wunschliste der Gemeinde Lermoos umfasste 74 Artikel

Die Wunschliste reichte vom Melkeimer über Mähmaschinen, Geräte für die Küche und den Haushalt sowie Werkzeugen wie 38 Hämmern, 32 Kombizangen, Schraubenzieher und Holzbeilen bis zu Reinigungsmitteln und Reibtüchern, 680 Quadratmeter Glas, 200 Kilo Firnis und 60 Kilo Streichfarbe. Alles, was in einem Haushalt und zum Wiederaufbau der Häuser gebraucht werden konnte.

Am 25. Juni 1946 erklärte sich die Gemeinde Wohlen bereit, die Patenschaft für Lermoos zu übernehmen. Der Bürgermeister Otto Poberschnigg dankte der Wohler Bevölkerung gerührt für die Unterstützung, an der sich auch Leute aus dem Bezirk Reutte, zu dem Lermoos gehört, und das Land Tirol für den Wiederaufbau der verlorenen Heimstätten anschlossen.

2015 besuchte eine Delegation aus Lermoos Wohlen anlässlich der Hagewo. zvg

Der Wohler Gemeinderat, dem damals Gemeindeammann Heinrich Irmiger (1890–1966) vorstand, betraute den späteren Gemeindeammann Walter Meyer (1890–1962) damit, die Sammlung zu koordinieren. Am 29. Juli 1946 hielt der Gemeindeschreiber im Protokoll fest, dass die Aktion für Lermoos bisher 7000 Franken ergeben habe.

«Alle Sachen leisten armen Leuten wertvolle Dienste»

Darauf wurde die erste Sendung nach Lermoos geschickt. Eine zweite sei in Vorbereitung, hält das Gemeinderatsprotokoll vom 13. Januar 1947 fest. Der Bürgermeister von Lermoos bestätigte am 3. Februar 1947, dass die erste Sendung eingegangen sei und man vom Inhalt «entzückt und beglückt» sei. «Alle Sachen leisten armen Leuten, in erster Linie den Abbrändlern sehr wertvolle Dienste. Der Bürgermeister dankte Wohlen mit einem herzlichen ‹Vergelt’s Gott›.»

Im Frühling 1947 baten die Leiterinnen des Kindergartens in Lermoos um Direkthilfe für fehlende Materialien. Der Wohler Gemeinderat Walter Meyer nahm das Gesuch entgegen. Am 3. Dezember 1947 sei die zweite Sendung in Lermoos eingetroffen, entnimmt man dem Gemeinderatsprotokoll. «Die Abrechnung erfolgt, sobald die letzte Sendung in Lermoos eingetroffen ist.»

Bereits 1948 war der erste Besuch der Wohler in Lermoos spruchreif. Er musste aber vorerst auf den Frühsommer verschoben werden, weil in Lermoos sämtliche Hotels und Gasthäuser für eine Urlauberaktion der englischen Rheinarmee beschlagnahmt worden waren.

Die Freundschaft wurde gefestigt

Aktenkundig ist, dass eine Delegation aus Lermoos die Gemeinde Wohlen über Pfingsten 1954 besuchte. Gemeinsam zog ein Festzug der Prominenz durchs Dorf, begleitet von der Musikkapelle Lermoos im Sonntagsstaat, dem Musikverein Wohlen und der Trachtengruppe. Der Bürgermeister von Lermoos übergab dem Gemeinderat eine in Leder gebundene Urkunde. Mit dem von Pfarrer Emil Obrist zelebrierten Hochamt und einer Fahrt nach Luzern ging der Besuch zu Ende.

Lernmoos, Partnergemeinde von Wohlen Zur Verfügung gestellt Die Hängebrücke Highline 179 führt in schwindelerregender Höhe hinüber zur Ruine Ehrenberg. Das sind 406 Meter für Mutwanderer. Zur Verfügung gestellt Die Lermooser Katharinenkirche gilt als eine der schönsten Barockkirchen von ganz Tirol. Zur Verfügung gestellt Der Blick vom Marienberg auf das verschneite Lermoos bietet Winterwunderland pur. Zur Verfügung gestellt «Wir sind Wohlen noch heute dankbar, dass seine Einwohner uns damals mit materieller Hilfe unterstützt haben»: Stefan Lagg, Bürgermeister von Lermoos. Zur Verfügung gestellt

So wurde aus einer Hilfsaktion eine Freundschaft zwischen zwei Gemeinden, die kaum unterschiedlicher hätten sein können. Nach 1954 wurden die gegenseitigen Besuche intensiver. 2001 besiegelten die beiden Dörfer in Lermoos ihre Verbundenheit, in dem die Patenschaft in eine Partnerschaft umgewandelt wurde. Der damalige Gemeindeammann Walter Dubler und Bürgermeister Ernst Hofherr tauschten Geschenke aus und unterzeichneten eine Partnerschaftsurkunde.

Lermoos und Wohlen wollten den Geist der Verbundenheit auch in Zukunft erhalten, heisst es in der Urkunde. Die Partnerschaft sei auch ein Beitrag an den europäischen Gedanken. 2015, an der Gewerbeausstellung Hagewo, waren die Lermooser Gäste in Wohlen, warben für ihren Ferienort und dankten den Wohlern abermals für die grosszügige Hilfe.