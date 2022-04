Vor 100 Jahren: Der Angliker Autohändler Hans Wasser in China

Jörg Baumanns Trouvaillen Postkarte an die Schwester: So lebte der Angliker Autoverkäufer Hans Wasser vor 100 Jahren in China Autoverkäufer Hans Wasser aus Anglikon griff 1921 in der chinesischen Stadt Tientsin zum Füllfederhalter. Er schrieb seiner Schwester Alice ins Hotel Waldhaus in Vulpera, wo sie eine Saisonstelle versah, einen Postkartengruss. Der AZ-Seniorredaktor entdeckte, welch spannende Geschichte hinter den paar Worte steckt. Jörg Baumann Jetzt kommentieren 15.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hans Wasser, Anna Wasser-Baumann, die Frau von Erwin Wasser, sowie das Ehepaar Alice und Hans Schwalm-Wasser (von links). zvg/Donovan Gregory

«Meine liebe Schwester! Ich hoffe, dass Du meinen Brief vom 30. Mai erhalten habest und dass es Dir im schönen Graubünden gut gehe und gefalle. Herzliche Grüsse, Dein Bruder Hans.» Die Postkarte weist keine Briefmarke auf, dafür aber einen Stempel des Weltpostvereins.

Sie wurde am 27. Juli 1921 geschrieben, und zwar von Autoverkäufer Hans Wasser aus Anglikon. Er schrieb sie in der chinesischen Stadt Tientsin an seine Schwester Alice ins Hotel Waldhaus in Vulpera, wo sie eine Saisonstelle versah.

Die vor gut 100 Jahren abgeschickte Karte befindet sich unterdessen in der Sammlung von Edith Bruggisser-Schärer, die sie dem AZ-Seniorredaktor zeigte. Der entdeckte: Hinter den wenigen Sätzen steckt eine spannende Geschichte.

Am 27. Juli 1921 wurde die Karte von Hans Wasser abgeschickt. zvg/Edith Bruggisser-Schärer

Vom kleinen Anglikon in eine geschäftige chinesische City

Die Familie Wasser ist in Anglikon aufgewachsen, was Hans Wasser auch auf der Postkarte aus China mit dem Rotstift geschriebenen Vermerk «Anglikon» über dem Wort «Switzerland» überdeutlich hervorhebt. Auf der Vorderseite der Postkarte bittet Hans Wasser seine Schwester noch darum, ihm «hie und da eine schöne Karte der Alpen» zu schicken.

Der Mann hat Heimweh. Auf dem Bild auf der Vorderseite strebt eine Menschenmasse, zum Teil mit Fuhrwerken, einer Halle mit einem auffälligen halbrunden Dach zu. Man sieht nicht recht, was in der Halle los ist. Am Rand glaubt man, Stühle und Tische zu orten. Also ein Restaurant? Die Frage muss offen bleiben.

In Tientsin, einer offenbar schon vor hundert Jahren geschäftigen Stadt, die sich mit den Jahren zur Millionen-City entwickelte und als Industriezentrum, Verkehrsknoten und kultureller Mittelpunkt in China eine bedeutende Stellung bekommen hat, findet Hans Wasser sein ideales Geschäftsfeld.

Diese Karte schickte der Angliker Hans Wasser im Juli 1921 aus China an seine Schwester. zvg/Edith Bruggisser-Schärer

Der deutsche Autohersteller Adler hat ihm die ehrenvolle Aufgabe anvertraut, die teuren Autos an eine kaufkräftige Kundschaft zu verkaufen. Adler-Chef Heinrich Kleyer vertrieb nicht nur Autos, sondern zuerst Fahrräder und zuletzt Schreibmaschinen. Im Autobau hatte er ein gutes Näschen, als er als erster Autobauer den Frontantrieb entwickeln liess und mit dem Triumph-Junior mit einem Hubraum von einem Liter 1934 einen Kassenschlager auf den Markt brachte.

Besonders Reklame für die Adler-Autos machte die deutsche Millionärstochter Clärone Stinnes, als sie 1927 mit einem Adler-Standard 6 mit einem kleinen 50-PS-Motor rund um die Welt fuhr. Darüber informierte die Presse ihre Leserinnen und Leser regelmässig und in grosser Aufmachung.

Doch dann wurde Hans Wasser enteignet

Die ersten Schweizer in China waren im 17. Jahrhundert Jesuiten und Söldner im Dienst von grossen ausländischen Handelskompanien. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis um 1930 nahm die Schweizer Kolonie weiter zu von unter zehn auf 218 (1936). Der Höhepunkt wurde 1937 mit mehr als 520 Schweizern erreicht.

Unvermutet trat Hans Wasser in den Bannstrahl des chinesischen Staates, in dem 1921 die Kommunistische Partei gegründet worden war. China habe seinen Grossonkel enteignet, sagt Hans Wassers Grossneffe, der Unternehmer und Künstler Donovan Gregory heute in Zürich. Gregory ist der Sohn von Barbara Wasser, einer Nichte von Hans Wasser, und wuchs in den ersten Jahren am Narzissenweg in Wohlen auf.

Er kenne die Gründe nicht, aus denen sein Grossonkel enteignet wurde, sagt er. Bekannt ist ihm aber, dass Hans Wasser China den Rücken zukehrte und von da an nur noch in Hotels lebte.

Tatsache ist, dass der Zweite Weltkrieg die Bewegungsfreiheit der Schweizer Kolonie in China, die sich sehr zurückhielt, ohnehin erheblich einschränkte. Hatten bereits bei Kriegsbeginn die wirtschaftlichen Probleme und der chinesische Bürgerkrieg die Schweizer Kolonie in den städtischen Zentren schrumpfen lassen, so führten der Sieg der Kommunisten und deren Reformen zu deren fast vollständiger Auflösung.

Alice kam vom geschichtsträchtigen Hotel zur eigenen Bäckerei

Alice Wasser, die Schwester von Hans Wasser (1898–1988), arbeitete 1921 im noblen Hotel Waldhaus in Vulpera. Das Hotel erlangte zweifelhaften Ruhm, als die Gästekartei auftauchte, die von unflätigen und sogar antisemitischen Einträgen über die Hotelgäste strotzte.

Das berühmte Haus brannte 1989 ab. Man verdächtigte sogar den Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt (1921–1990), etwas mit der Brandstiftung zu tun gehabt zu haben. Dieser schrieb zuvor in einem Hotelzimmer den missratenen Roman «Durcheinandertal». Hat er im Zimmer geraucht? Weiss man nicht, vermutet es aber. Später wurde Dürrenmatt vom Verdacht entlastet.

Alice Wasser als junge Frau auf einem Ausflug bei Brienz. zvg/Donovan Gregory

Von Alice Wasser ist weiter bekannt, dass sie eine begeisterte Bergsteigerin war. Eine Leidenschaft, die ihr späterer Ehemann, der Bäckermeister Hans Schwalm (1905–1987), weniger freudig mit ihr teilte, aber doch bei passender Gelegenheit mitmachte.

Hans Schwalm, der in der Freizeit Kaninchen züchtete und beliebter Oberturner im Turnverein ETV in Wohlen war, betrieb zusammen mit seiner Frau Alice im Wohler Oberdorf eine gutgehende Bäckerei. Eine Wohlerin erzählt, dass es in ihrer Schulzeit fast nichts Schöneres gegeben habe, als bei der Bäckerei Schwalm vorbeizugehen, ein Weggli und ein Schoggistängeli zu kaufen, das Stängeli ins Weggli zu stecken und beides auf dem Heimweg von der Badi genüsslich zu verzehren.

Die süsse Versuchung an der Bremgarterstrasse

Der gute Ruf der Bäckerei war auch den Schülern im Haldenschulhaus ennet der Strasse nicht entgangen. Es war den Schülern zwar in der Schulzeit bei Strafe untersagt, über die stark befahrene Bremgarterstrasse zu eilen und bei der Bäckerei Schwalm einzukaufen.

Aber hie und da gelang es einem, sich unerkannt davon zu stehlen und das fein duftende Brötli nachher mit einem mehr oder weniger guten Gewissen herunterzudrücken. Wäre er erwischt worden, hätte er Arrest und Strafaufgaben kassiert. Aber die Strafandrohung hielt die Mutigeren nicht davon ab, das Verbot zu übertreten.

Zur Arbeitsweise von Hans Schwalm gibt es eine Anekdote, die, wenn sie nicht wahr ist, wenigstens gut erfunden ist. Hans Schwalm pflegte das Brot in früheren Jahren mit dem Pferdefuhrwerk zu seinen Kunden zu bringen. Auf einer dieser Fahrten sei ihm eine Hutte ausgeleert, heisst es. Die Brotlaibe fielen auf den Boden. Hans Schwalm, nicht faul, las das Brot auf und verstaute es in der Hutte, als sei nichts passiert.

Erinnerungen an Wohlen

Das Ehepaar Schwalm arbeitete hart. Es brachte es zu einigem Wohlstand und baute in Wohlen ein klassisches, schnörkelloses Wohnhaus im Stil der 20er-Jahre. «Ich liebte das Haus», sagt Donovan Gregory. Er kannte das Haus und den Kaninchenstall von Hans Schwalm von seinen Verwandtenbesuchen in Wohlen her bestens.

Leider habe ein späterer Eigentümer das Schwalm-Haus verunstaltet, sagt er bedauernd. Aber Häuser, die abgerissen oder entstellt wurden, das gehört nun einmal zum Schicksal von Wohlen und den Wohlern.

Erwin Wasser auf einer Reise auf Auslandmontage Hans Wassers Bruder Erwin, Elektroingenieur im Auslandeinsatz für die renommierte Firma Brown, Boveri & Cie. AG in Baden, schrieb seiner Schwester Alice ebenfalls fleissig aus fernen Landen. Von einer geschäftlichen Flugreise berichtet er am 18. November 1938 aus Korfu, dass er nach Hongkong weiterfliegen und bis dann 13'765 Flugkilometer zurückgelegt haben werde. Erwin Wasser bestieg in Marseille ein viermotoriges Wasserflugzeug. Am 20. November 1938 berichtet er bereits aus Indien. Dann geht es weiter der persischen Küste entlang, und Wasser landet am Golf von Oman mit dem Ziel Karachi. Der Pilot lässt zu Wassers Leidwesen Bangkok aus und landet in Saigon. Dann meldet sich Wasser aus Hanoi, Hongkong und am Ende seiner Reise aus Chunking (China). Dort erlebt Wasser einen Fliegeralarm, der glimpflich ausgeht. «Die Zollformalitäten blieben mir völlig erspart, als Angestellter der Regierung», teilt er seiner Schwester Alice mit. Aus dem Hotel berichtet er, dass er sich gut aufgehoben fühle und das Essen ausgezeichnet sei. «Nur die Hakenkreuzfahne auf dem Dach ist mir auch hier nicht sympathisch.» Auch die deutschen Nationalsozialisten waren inzwischen in China angekommen. (ba)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen