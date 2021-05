Jörg Baumanns Trouvaillen Hätten Sie das gewusst? Vom missratenen Versuch, die Seidenraupenzucht im Freiamt einzuführen Seide aus dem Freiamt: Im 19. Jahrhundert wurden an verschiedenen Orten der Region Versuche mit Seidenraupen unternommen, wie beispielsweise in Bremgarten oder Sarmenstorf. Der Plan scheiterte jedoch relativ rasch. Jörg Baumann 29.05.2021, 05.00 Uhr

Aus den Seidenraupen und deren Kokons wird Seide gewonnen.

Sandra Ardizzone (14.6.2017)

1934 verschwand der in Bremgarten berühmte Maulbeerbaum. Er stand an der Luzernerstrasse, gegenüber der Landwirtschaftlichen Genossenschaft, und erinnerte daran, dass im 19. Jahrhundert in Bremgarten tatsächlich versucht worden war, in der Stadt die Seidenraupenzucht in Schwung zu bringen.

Der Plan scheiterte jedoch nicht nur in Bremgarten, sondern auch in Sarmenstorf. Dort pflanzte der Landwirt Karl Vock um 1860 gemeinsam mit weiteren Leuten eine Anzahl Maulbeerbäume. Die Bäume standen am Hübel, erinnerte sich Karl Vocks Sohn Carl. Er war übrigens später Direktor der Firma Georges Meyer & Co. AG in Wohlen. «Das Stübli, wo später die Post war, wurde zum Raupenraum», schrieb Carl Vock in seinen Erinnerungen, die 2001 veröffentlicht wurden, und hielt weiter fest:

«Man hörte die Würmer in der Stube, wie sie an den Blättern knusperten, die Sache rentierte aber nicht und musste aufgegeben werden.»

Die Maulbeerbäume in Sarmenstorf blieben noch lange stehen und lieferten den Kindern der ganzen Nachbarschaft «sehr süsse schwarze und rote Beeren», so Carl Vock.

Bremgarter Stadtrat zeigte sich grosszügig

Der Zürcher Bezirksarzt Johann Jakob Welti (1796-1854) wollte die Landbevölkerung und präzis Bremgarten – die reichste Stadt im Bezirk – auf die Spur der Seidenraupe bringen. Er erinnerte in einer Abhandlung daran, dass in der Schweiz und Deutschland bereits im 17. Jahrhundert mit der Seidenraupenzucht begonnen worden sei und jetzt, 1840, in der Umgebung von Zurzach 100'000 Maulbeerbäume stünden, aus deren Blättern die Seidenraupen ihre Seidenfäden herstellten.

Der Bremgarter Stadtrat wurde auf Weltis Darlegungen aufmerksam. Er sorgte dafür, dass die Ortsbürgergemeinde der «Culturgesellschaft» des Bezirks Bremgarten den Schützenrain für die Pflanzung von Maulbeerbäumen überliess.

Ausgewachsene Seidenraupen beim Fressen. Swiss Silk

Die Sache schlief danach allerdings wieder ein. Erst am 16. Oktober 1845 meldete die Bezirksgesellschaft Bremgarten an die Generalversammlung der Gesellschaft für vaterländische Cultur im Aargau, «dass bereits circa sechs Jucharten mit 1200 Stämmen» besetzt seien. Zur Erinnerung: Eine Juchart entspricht ursprünglich der Grösse eines Feldes, das ein Bauer in einem Tag bewirtschaften kann, das wären je nach Gebiet heute etwa 3000 Quadratmeter (30 Aren). 1837 zählte man in der Schweiz 561'000 Maulbeerbäume.

Die Begeisterung über den neuen Erwerbszweig griff auch auf die Umgebung Bremgartens über. In den Mitteilungen über Haus-, Land- und Forstwirtschaft für die Schweiz des Jahres 1846 heisst es, dass der Maulbeerbaum auch auf dem Hasenberg bei Widen und in Oberwil bei Johann Huber, der im Jahr 1845 ganze 700 Maulbeerbaumstämme angepflanzt habe, bestens gedeihe. Johann Huber war der erfolgreichste Züchter im Bezirk Bremgarten und einer der besten Lieferanten von Cocons an die Seidenspinnerei Lenzburg.

Ziel: Aargauische Bataillonsfahnen aus hiesiger Seide

Weniger erfreulich verlief die Entwicklung hingegen in Bremgarten. Die Maulbeerbäume wollten nicht so wachsen, wie man das erwartet hatte. Der als Pflanzplatz auserkorene Schützenrain erwies sich als zu trocken. Zu allem Übel richteten die Mäuse an den Baumwurzeln allzu grosse Schäden an. Das läutete das Grablied für die Bremgarter Seidenzuchtgesellschaft ein.

1850 erschien sie nicht mehr unter den Lieferanten für die Lenzburger Seidenspinnerei. Vage Erwartungen knüpfte man an die Kunde aus Norditalien, dass ein Verfahren entwickelt wurde, mit dem man die Seide direkt aus dem Laube des Maulbeerbaumes gewinnen und so den aufkommenden Seidenraupenseuchen entkommen könne.

Die Hoffnung auf einen Erfolg der einheimischen Seidenraupenzucht hielt Johann Jakob Glaser, Direktor der von 1861 bis 1873 bestehenden Landwirtschaftlichen Anstalt Muri, aufrecht. Trotz der bereits bekannten schlechten Erfahrungen plante Glaser 1862 in den leerstehenden Teilen des Klosters Versuche mit der Seidenraupenzucht.

Grosse Erwartungen setzte man in die Herstellung von aargauischen Bataillonsfahnen aus hiesiger Seide. 1864 führte man noch vier Seidenbaukurse durch. Einen Kurs leitete Ida Weissenbach in Bremgarten, die Witwe des 1858 verstorbenen Oberrichters und Ständerats Plazid Weissenbach.

Das Ende und ein Neustart

Das Ende der aargauischen Seidenbaugesellschaft war unausweichlich. Der Kanton zahlte ab 1865 keine Beiträge mehr an die Gesellschaft, weil die Resultate «höchst geringfügig» seien. Die Kunstseide, ein Konkurrenzprodukt zur Naturseide, kam zudem um 1880 auf.

2009 erfolgte mit der Gründung des Vereins Swiss-Silk der Neustart der schweizerischen Naturseideproduktion. Dem Verein ist es gelungen, die industrielle Seidenraupenaufzucht und -verarbeitung wiederzubeleben. Seidenkrawatten und Schals aus Schweizer Naturseide sind seitdem auf dem Markt erhältlich.

Hätten Sie's gewusst? Um 1 Kilogramm Seide zu erzeugen, braucht es etwa 2,5 Gramm Eier, das sind ca. 5000 Stück. Sie sind so gross wie Mohnsamen. Daraus schlüpfen kleine Raupen.

5000 Raupen brauchen, bis sie sich verpuppen, 8 Quadratmeter Platz (auf Hurden)

5000 Raupen fressen rund 180 Kilogramm Blätter

1 Maulbeerbaum liefert etwa 7 Kilogramm Blätter pro Jahr. Für 180 Kilogramm Blätter braucht es daher etwa 25 Bäume

5000 Raupen ergeben verpuppt rund 9 Kilogramm Kokons

9 Kilogramm Kokons ergeben etwa 1 Kilogramm Rohseide.

Quellen: Eugen Bürgisser: Vom Maulbeerbaum an der Luzernerstrasse. Der Versuch, in den 1840er-Jahren die Seidenraupenzucht in Bremgarten einzuführen (Bremgarter Neujahrsblätter 1979/80). - Erinnerungen von Carl Vock, Wohlen (Jahresschrift Unsere Heimat 2001, Historische Gesellschaft Freiamt). - Hugo Müller: Geschichte von Muri. - Website des Vereins Swiss-Silk.