Niederwiler Primarschulleiter hat nach acht Jahren gekündigt

Jobwechsel Die Leute sind ihm ans Herz gewachsen: Schulleiter David Erne verlässt die Primarschule Niederwil nicht nur lachend Nach acht Jahren verlässt Schulleiter David Erne die Primarschule Niederwil, um eine neue Herausforderung anzutreten. Der ehemalige Kindergartenlehrer blickt zurück auf spannende Jahre und auf eine eigenständige Dorfschule, die getragen ist von der Niederwiler «Ermöglichungskultur». Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Schulleiter David Erne verlässt nach acht Jahren die Primarschule Niederwil. Nathalie Wolgensinger

Wie sehr sich die Schullandschaft verändert hat, das zeigt sich an einem Detail, das der Niederwiler Schulleiter David Erne nebenbei erwähnt. Er sagt: «Die Einführung der Blockzeiten war für uns ein grosser Einschnitt in den Schulalltag, heute ist das so normal, dass man gar keinen Gedanken mehr darüber verliert.»

Die Blockzeiten stehen exemplarisch für die Entwicklung, welche die Schule in den vergangenen Jahren durchmachte. Als David Erne vor etwas mehr als acht Jahren nach Niederwil kam, zeichnete er gemeinsam mit Dani Burg für sämtliche Schulstufen, also vom Kindergarten bis zur vierten Oberstufe, verantwortlich.

Die beiden Pädagogen setzten die Trennung von Primarschule und Oberstufe im Jahr 2014 erfolgreich um. Seither steht Erne der Primarschule als Schulleiter vor.

Dieser Paradigmenwechsel an der Dorfschule sei nur möglich gewesen, weil alle Mitarbeitenden und das ganze Dorf mitgemacht hätten, blickt Erne zurück. Der Boswiler ist begeistert vom Zusammenhalt im Dorf, das rund 2900 Einwohnende zählt. Er schwärmt:

«In Niederwil herrscht eine Ermöglichungskultur.»

Nicht nur der Gemeinderat und die Vereine seien der Schule wohlgesonnen, sondern auch die Eltern. Und diese positive Grundstimmung trage massgeblich dazu bei, dass sich die Schule strukturell, pädagogisch und auch in Sachen Infrastruktur positiv entwickeln könne, ist er überzeugt.

«Die Lebenswelt der Schüler ist komplex»

David Erne und sein Team führten das altersdurchmischte Lernen ein. An der Unter- und Mittelstufe besuchen die Schülerinnen und Schüler der beiden Kindergartenstufen, der 1. und 2., der 3. und 4. und der 5. und 6. Klassen gemeinsam eine Schulklasse. Er ist überzeugt, dass dieses System allen Kindern einen Mehrwert bietet. Diese Art der Durchmischung eröffne neue Möglichkeiten des Lernens und sorge dafür, dass die Schulkinder selbstständiger würden.

Auch für die Lehrpersonen eröffneten sich mit dem altersdurchmischten Lernen neue Perspektiven. Sie können im Team vorbereiten und so Zeit einsparen, die sie für die Kinder einsetzen. Über die Schülerinnen und Schüler kann der gelernte Kindergärtner nur Gutes berichten.

Er sagt: «Die Lebenswelt der heutigen Kinder ist komplex und braucht viel ihrer Ressourcen. Es ist wichtig, dass Lehrpersonen und Eltern sie darin bestärken mit Selbstvertrauen, Überzeugung und Geduld zu lernen.»

David Erne wechselt als Schulleiter nach Ottenbach. Nathalie Wolgensinger

Mit zur positiven Stimmung beigetragen haben auch die langjährigen Lehrpersonen, ist der 48-Jährige überzeugt. Damit meint er unter anderem Doris Hufschmid und Susi Moser, die in den letzten Jahren in den Ruhestand gingen. Der Vater zweier Kantonsschüler sagt: «Die beiden Lehrerinnen waren mit Herzblut dabei und unterrichteten mit grossem Einsatz.»

Es steht eine neue Generation Lehrpersonen am Start

Besonders gefreut hat ihn, dass die gute Stimmung im Kollegium auch nach der Pensionierung der beiden prägenden Figuren weiterhin so gut blieb. Ganz besonders freut ihn aber auch, dass junge Lehrerinnen und Lehrer nachrücken, die mit Begeisterung unterrichten und darob nicht ihr Privatleben vergessen.

Auch Erne hat einen guten Ausgleich zum Berufsalltag gefunden. Als Skitourenleiter der Naturfreunde Schweiz ermöglicht er Gleichgesinnten erholsame Auszeiten in den Bergen. Diesem Hobby möchte er in den nächsten beiden Monaten frönen. Nach der Auszeit wird er dann seine neue Stelle in Ottenbach antreten. Er sagt: «Ich kann dort in einem kleineren Arbeitspensum tätig sein.»

Das ermöglicht es ihm, seine Tätigkeit im Beratungsbüro, das er gemeinsam mit Freunden aufgebaut hat, zu intensivieren. In Zukunft möchte er dort vermehrt als Organisationsentwickler und Coach mitarbeiten.

