Das Coronajahr des Murimoos in Zahlen

Jahresbericht Fünf Tonnen Storchenmist, 9400 Masken und ein positiver Test – das war das Murimooser Coronajahr Der Verein Murimoos werken und wohnen blickt zurück auf ein ausserordentliches Jahr – nicht nur wegen der Pandemie. Pascal Bruhin 26.06.2021, 05.00 Uhr

Das idyllisch gelegene Murimoos bietet Arbeits- und Wohnraum für beeinträchtigte Menschen. zvg

«Wenn das Ausserordentliche zur Normalität wird», titelt Michael Dubach, Geschäftsführer des Vereins Murimoos werken und wohnen, sein Grusswort im Jahresbericht 2020, der diese Woche herausgegeben wurde. Die AZ wirft mit Dubach einen Blick auf die spannendsten Zahlen des Coronajahrs im Murimoos.

0 Besucher...

... begrüsste das Murimoos seit dem 5. März 2020. Denn seit diesem Tag, noch bevor der Bundesrat den nationalen Lockdown verkündete, liegt das Areal im Dornröschenschlaf. Das Gelände wurde für Besuchende komplett gesperrt, und ist es noch immer. Kein Kinderlachen ist auf dem sonst an Wochenenden prall gefüllten Spielplatz zu hören, kein Wandervogel im Restaurant Moospintli anzutreffen. «Der Schutz unserer Klientinnen und Klienten steht absolut im Mittelpunkt», sagt Dubach. «Das ist für Aussenstehende manchmal schwer nachzuvollziehen.» So würde etwa die Schliessung des Spielplatzes bei vielen vergebens angereisten Familien für Kopfschütteln und Unverständnis sorgen.

Auch der Tierpark wurde für Besucher geschlossen. Eddy Schambron (2020)

1 positiver Test ...

... wurde im Murimoos seit Ausbruch der Pandemie unter den Klientinnen und Klienten lediglich verzeichnet. Dank den früh beschlossenen und konsequent umgesetzten Schutzmassnahmen und etwas Glück, sei das Murimoss «Holz aalange!» bezüglich der Infektionszahlen – im Gegensatz zu anderen Institutionen – ausserordentlich gut durch das Pandemiejahr gekommen, so Dubach. Das Direktorenhaus, das zwischenzeitlich zur Kranken- und Isolierstation umfunktioniert wurde, musste lediglich zwei Patienten beherbergen. Beide wurden später negativ getestet.

Das Direktorenhaus im Murimoos wurde zwischenzeitlich zur Krankenstation umfunktioniert. Eddy Schambron (2020)

5 Tonnen Storchenmist ...

... , sogar etwas mehr, wurde 2020 von den Murimooser Dächern geholt. «Dieses Thema beschäftigt mich, seitdem ich hier angefangen habe», sagt Dubach. 40 Gebäude stehen im Murimoos auf einer Gebäudefläche von fünf Hektaren. Und auf fast jedem Dach thront mindestens ein Storchennest. Durch die Nester und den Kot der im Murimoos ansässigen Storchenkolonie sind die Dächer an vielen Orten defekt und undicht. Um weitere Gebäudefolgeschäden zu verhindern, wurde gegen Ende 2020 mit den Dachsanierungen begonnen. Dabei sind 13 Storchennester saniert worden, bei mehr als der Hälfte gab es eine neue Wohnung samt Plattform darunter. Ebenfalls stand der Ersatz von 150 defekten Eternit- und Lichtwellplatten an. Total sind das 375 Meter, was eine Strecke vom Verwaltungsgebäude bis zu den Gebäuden der Tierhaltung ergibt. Der Aufwand für Unterhalt, Reparaturen und Ersatz stieg 2020 von 744’063 auf 1’383’206 Franken.

Fast auf jedem Gebäude thront mindestens ein Storchennest – das sorgt nicht nur für Freude.



Eddy Schambron (2020)

43 Sitzungen ...

... absolvierte die hausinterne Corona-Arbeitsgruppe. Aus der Geschäftsleitung wurde mit leitenden Mitarbeitenden eine Arbeitsgruppe gegründet. Diese arbeitete einerseits für den optimalen Schutz der Klientinnen und Klienten sowie Mitarbeitenden und andererseits dafür, den Betrieb bestmöglich weiterzuführen. Gesamthaft sank der Personalaufwand dennoch um 418’461 Franken.

285 Mitglieder ...

... zählte der Verein Murimoos werken und wohnen Ende 2020. Ein Jahr zuvor waren es noch 310. Diese Differenz hat zwei Gründe: Einerseits wurde wie 2019 die gesetzliche Grundlage umgesetzt, dass von der Trägerschaft beauftrage Personen nicht Mitglieder derselben sein dürfen, andererseits gab es auch Austritte in Folge von Wegzügen oder anderen Umständen. Die Mitgliederbeiträge gingen entsprechend 2020 von 14’090 Franken auf 13’800 Franken zurück.

597 Diensttage ...

... absolvierten Zivilschutzleistende seit dem 23. März 2020 im Murimoos. Um die Hygieneregeln im gesamten Bereich flächendeckend umsetzen zu können, waren fünf Zivilschützer dabei konstant vor Ort und unterstützten auch bei der neuorganisierten Essensausgabe oder halfen bei den Betreuungsaufgaben. «Wir waren sehr froh um diese Unterstützung», sagt Dubach.

9400 Masken ...

... wurden im Murimoos 2020 verbraucht, die meisten davon, nachdem ab dem 19. Oktober eine generelle Maskenpflicht galt. Für die Klientinnen und Klienten sei das Tragen der Maske nicht immer einfach, so Dubach. «Konflikte gab es aber eher bei den anderen Massnahmen, etwa der Einhaltung des Mindestabstands oder der Verzicht auf das Händeschütteln.» Die Sensibilisierung der Bewohner sei deshalb an erster Stelle gestanden. «Wir haben extra für die Klienten Veranstaltungen mit Fachpersonen, unter anderem zum Thema Spitalhygiene, durchgeführt», so Dubach. Gekauft wurden übrigens insgesamt 68’000 Masken. Der Aufwand für medizinischen Bedarf stieg entsprechend von 2929 auf 4572 Franken.

45'950 Franken ...

... beträgt der Betriebsverlust des Vereins für das Jahr 2020. Die Schliessung der Gastronomie für externe Besuche schlug sich dabei am deutlichsten im Ergebnis des Vereins nieder. Der Umsatz von rund 730'000 fiel grösstenteils weg, was zusammen mit diversen Reparaturarbeiten an der Infrastruktur (siehe oben) zu diesem Minus führte. Ein Teil des Ertragsausfalls konnte dabei über Coronabeihilfen des Bundes und Versicherungsleistungen kompensiert werden. Und dank Spenden und Schenkungen resultierte am Ende ein doch noch gutes Jahresergebnis von 246'758 Franken.

2021 ...

... wird für das Murimoos vermutlich noch anspruchsvoller. «Ich habe etwas Respekt vor diesem Jahr», sagt Dubach denn auch mit Blick auf das laufende Jahr. Im Oktober 2018 übernahm er die Geschäftsführung des Vereins, das Coronajahr war entsprechend sein zweites in dieser Position. «Denn 2021 werden diese Hilfen voraussichtlich nicht mehr greifen.»

Michael Dubach ist seit Oktober 2018 Geschäftsführer im Murimoos. zvg

Dubach hofft deshalb, bald wieder in den Normalbetrieb überzugehen, und sowohl Spielplatz als auch «Moospintli» wieder für die Besucher öffnen zu können. Wann das der Fall sein wird, bleibt indes noch offen. «Wir befinden uns noch im Beobachterstatus», erklärt der Geschäftsführer. «Zumal erst letzte Woche ein Grossteil unserer Klientinnen und Klienten ihre zweite Impfung erhalten haben.»

Aber wenn es dann so weit ist, lohnt sich ein Besuch auf dem Spielplatz des Murimoos für die Kinder umso mehr: Denn aktuell wird der bestehende Spielplatz mit einem neuen Piratenschiff sowie festen sanitären Einrichtungen, einem neuen Turm, einer Seilschaukel und einem neuen Sandkasten erweitert.