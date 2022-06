Ironman Eine Handvoll Salz und ein Becher Bouillon halfen dem Special-Olympics-Athleten Patrick Nöthiger ins Ziel Der Freiämter Patrick Nöthiger kann es immer noch nicht fassen: Er hat am Wochenende den Ironman 70.3 in Rapperswil geschafft – und das erst noch in einer Zeit, die er nie für möglich gehalten hätte. Der 38-Jährige ist nicht der Einzige, der reüssierte. Patrick Schweiger aus Wohlen startete in der Staffel und absolvierte den Halbmarathon. Nathalie Wolgensinger 22.06.2022, 16.56 Uhr

Patrick Nöthiger auf seiner Paradedisziplin, dem Lauf. Der Freiämter Sportler wurde vom Profi Jan van Berkel begleitet. Keystone

1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Velo fahren und zum Schluss noch 21 Kilometer laufen: Dieses unglaubliche Pensum bewältigte Patrick Nöthiger am Sonntag in einer Zeit von 5 Stunden und 52 Minuten. Und dies bei exotisch warmen Temperaturen weit über 30 Grad. Nöthiger hat eine Lernbehinderung, trainiert beim Behinderten-Sportclub Wohlen-Lenzburg und nimmt als Special-Olympics-Athlet an internationalen Wettkämpfen teil.

Er bedingte sich zwei Monate Bedenkzeit aus, als ihn Jan van Berkel – Ironman-Sieger von 2018 – im letzten November anfragte, ob er an einem Ironman teilnehmen wolle. Berkel ist Swiss-Olympics-Botschafter und besuchte in dieser Funktion das Training des Behinderten-Sportclubs.

Es gelang ihm, Patrick Nöthiger und Patrick Schweiger aus Wohlen für das Mitmachen zu motivieren. Schweiger, ein ambitionierter Läufer, entschied sich für den Start in der Staffel. Nöthiger hingegen nahm die Herausforderung Ironman an.

Das Schwimmen war das härteste Stück Arbeit

Der Leichtathlet trainiert seit Frühling dieses Jahres nach den Plänen seines Mentors und stellte als Erstes seine Ernährung um. Als Herausforderung erwies sich das Schwimmen. Er erzählt: «Das Crawlen wollte mir einfach nicht gelingen.» Van Berkel bestand darauf, dass er weiterhin crawlt. Doch irgendwann musste auch er einsehen: Das geht so nicht. Nöthiger trainierte fortan den Bruststil.

Dass er es innerhalb eines halben Jahres zur Bestform schaffte, das verdankt Nöthiger seinen beiden Trainern, Marlis und Jürg Meier vom Behinderten-Sportclub Wohlen-Lenzburg. Sie bereiteten ihn und Patrick Schweiger auf diese sportliche Herausforderung vor. Marlis Meier sagt:

«Mein Mann und ich haben viel Zeit in das Training investiert. Aber es hat sich gelohnt. Wir sind unglaublich stolz auf die beiden Patricks und ihre Leistungen.»

Der Hammermann schlug bei Kilometer 65 zu

Er habe schlecht geschlafen in der Nacht vor dem grossen Wettkampf, berichtet Nöthiger von seinem Wettkampf. Am Sonntagmorgen habe er dann beschlossen:

«Ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen.»

Das gelang ihm trotz des Gewusels und der Nervosität, die auf dem Startgelände herrschten. Nöthiger und van Berkel konnten zwei Minuten vor dem letzten Block starten. Sicherheit gab ihm, dass Jan van Berkel in seiner Nähe schwamm und sie mit einem langen Band verbunden waren. Und so überbot er seine Trainingsbestzeit gleich um sieben Minuten.

Der stolze Finisher mit den Mitarbeitenden des Murianer Altersheims St.Martin. zvg

Vom See her ging es aufs Rad. Van Berkel half dem gebürtigen Wohler, der nun in Lenzburg lebt, das Velo zu finden und möglichst rasch aus dem Neoprenanzug zu kommen. Die erste Runde auf dem Rad habe er locker und fast ohne zu schwitzen absolviert. Doch bei Kilometer 65 holte ihn der Hammermann ein, wie man es vor allem im Laufsport nennt, wenn auf einen Schlag die Energie nachlässt. Nöthiger schildert: «Mir ging das Getränk aus und zugleich erhöhte Jan das Tempo. Ich habe gelernt, auf meinen Körper zu achten, und beschloss, das Tempo zu reduzieren.»

Auch beim Laufen schlug der Hammermann nochmals zu

So gelang es ihm, die letzten Kilometer trotz sengender Sonne zu bewältigen. Zum Schluss wartete noch ein Halbmarathon auf das Duo. Nöthiger kommentiert lachend: «Laufen kann ich.» Entsprechend locker ging er in das Rennen und meisterte die ersten zehn Kilometer ohne Probleme. Dann schlug der Hammermann erneut zu: Seine Beinmuskeln verhärteten sich, sie zitterten vor Anstrengung und das Energielevel sank.

Das entging dem Profi nicht. Nöthiger erzählt: «Jan schlug vor, dass ich mir beim nächsten Verpflegungsposten etwas mehr Zeit nehme und danach gehe.» Doch die Schmerzen wurden nicht besser. Van Berkel, ganz Profi, wusste Rat: eine Hand voll Salz mit einem Glas Bouillon herunterspülen.

Der stolze Finisher: Patrick Nöthiger. zvg

Und siehe da: Der Freiämter lief freudestrahlend über die Ziellinie und konnte sein Glück kaum fassen. Er erzählt:

«Ich habe in der Regel Mühe, meine Gefühle zu zeigen. Aber im Ziel, da habe ich geschrien vor Glück.»

Dieser Erfolg – er hatte sich sieben Stunden als Ziel gesetzt – beflügelt den zurückhaltenden Sportler und gibt ihm Selbstvertrauen. In drei Wochen absolviert er einen weitaus kürzeren Triathlon in Sempach (750 m schwimmen, 20 km Velo fahren und 5 km laufen). Dieser Wettkampf ist die Qualifikation für die Special Olympics 2023 in Berlin, seinem nächsten sportlichen Ziel.

Deutlich mehr Mühe bekundete der Wohler Patrick Schweiger. Der Rohrnetzmonteur absolvierte den Halbmarathon in der Staffeldisziplin. Ihm setzte die Hitze sehr zu, auf den letzten Kilometern hatte er arg zu beissen, wie er am Tag danach berichtet. Dennoch ist er zufrieden mit seiner Zeit von zwei Stunden.