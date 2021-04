Wohlen Zum Staffelfinale von «Sing meinen Song»: Gastgeber Seven über die Highlights, sein neues Album und die Corona-Zeit Zum zweiten Mal führt der Wohler Soulsänger Seven alias Jan Dettwyler als Moderator durch «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» auf TV24. Zum Staffelschluss spricht er mit der AZ über die schönsten Momente, sein neues Album und wie die Pandemie beides beeinflusste. Pascal Bruhin 21.04.2021, 05.00 Uhr

Seven alias Jan Dettwyler blickt zurück auf die zweite Staffel des Erfolgsformats. zvg

Soulsänger Seven wirft sein charmantes Lächeln in die Kamera – und erreicht damit die Wohnzimmer in der ganzen Schweiz. Trotz Corona hat das Wohler Multitalent, das mit bürgerlichem Namen Jan Dettwyler heisst, allen Grund zu lachen.

Der eine Grund wird heute Abend deutlich, wenn er neben Beatrice Egli, Dodo, Jaël, Ta'Shan, Kunz und Adrian Stern zum letzten Mal für diese Staffel durch die Sendung «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» führt. Da kann er sich nicht nur über die traumhaften Quoten freuen, sondern ist auch erleichtert, dass die zweite helvetische Staffel des Erfolgsformats überhaupt stattfinden konnte. Denn lange war unklar, ob es in diesem Jahr überhaupt eine zweite Staffel geben würde. Der Grund dafür war natürlich die Pandemie.

Soulsänger und Gastgeber Seven (Mitte) umringt von den anderen Schweizer Musikern von «Sing meinen Song»: Dodo, Beatrice Egli, Kunz, Jaël, Ta'Shan und Adrian Stern (von links). zvg

Staffel stand wegen Planungsunsicherheit vor der Absage

Eine ganze Stunde nimmt sich Seven Zeit, um mit der AZ zu telefonieren. Starallüren kennt er nicht. Und das, obwohl der 42-Jährige seit bald 20 Jahren zu den bekanntesten Schweizer Musikern gehört. Deutlich wird auch sein Erfolgsrezept, durch das er selbst schwierige Zeiten positiv gestalten kann.

Bereits zum zweiten Mal führt Seven als Gastgeber durch «Sing meinen Song». Und doch war es im Grunde wieder eine Premiere, denn die Pandemie stellte die Vorbereitungen zur Sendung gehörig auf den Kopf. Zum Staffelfinale blickt der Sänger und Songwriter glücklich und erleichtert zugleich auf die Aufnahmen, die im vergangenen Herbst auf Gran Canaria gedreht wurden, zurück.

Es wird emotional: der Trailer zum Staffelfinale von «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert». CH Media

«Corona hat uns vor riesige Herausforderungen gestellt», sagt Seven, der nicht nur Gastgeber der Sendung ist, sondern auch derjenige, der die Stars dafür auswählt. «Die Planungssicherheit war gleich null.» Zeitweise wurde über eine Absage nachgedacht, denn «eine abgespeckte Version aus dem Fernsehstudio kam für uns nie in Frage».

Mit Adrian Stern auf der Bühne zu stehen, war Sevens Highlight

In seiner ersten Staffel hatte Seven vor allem Musikerkollegen, die ihn schon über viele Jahre hinweg begleiten, zu sich in die Show geholt. Die zweite Staffel war nun für ihn eine weitere kleine Premiere, denn er kannte seine Gäste, abgesehen von Sänger Dodo, vorab noch kaum. «Eine grosse Ehre war es für mich, mit meinem Idol Adrian Stern auf der Bühne zu stehen», beschreibt er.

Und obwohl sich die Musikerinnen und Musiker nicht wirklich kannten: Die Konstellation habe auch dieses Mal funktioniert. «Der schönste Moment ist, wenn diese Gruppendynamik entsteht und du spürst, es funktioniert.» Denn genau diese Dynamik sei das A und O der Sendung, die auf Regieanweisungen, den berühmten Knopf im Ohr, verzichtet. Seven hält fest:

«Eigentlich ist ‹Sing meinen Song› totales Antifernsehen: Es gibt keine Gewinner, kein Voting, keine Verlierer. Und gerade durch diese Authentizität funktioniert das Format so gut.»

Doch Seven ist nicht nur Gastgeber der Sendung, sondern in erster Linie Musiker. 80 bis 100 Konzerte und Auftritte hat er in einem normalen Jahr. Seit 14 Monaten keinen einzigen. Langweilig wurde es dem Freiämter trotzdem nicht. «Ich bin der Typ Wasserfall: Wenn ich Raum bekomme, muss ich diesen sogleich ausfüllen.» Er berichtet weiter: «Ich habe den grossen Vorteil, dass ich immerhin die Hälfte meines Berufes ausleben konnte.» Sein Tonstudio hat er bei sich zu Hause. So ist nebst «Sing meinen Song» in dieser Zeit auch sein neues Album «Ich bin mir sicher!» entstanden.

Das erste komplette Album seit vier Jahren

Dass überhaupt nach vier Jahren Pause wieder ein komplettes Album erscheint, ist im Grunde der Pandemie geschuldet. «Auch ich war in dieser Zeit viel mehr zu Hause», sagt Seven. Mehr Zeit mit Ehefrau Zahra und den beiden gemeinsamen Söhnen zu verbringen, sei natürlich schön gewesen. Aber der finanzielle Druck und die Unsicherheit, wann es wieder losgehen wird, belasteten auch den Wahl-Luzerner. Er gibt zu bedenken:

«Die Musikbranche ist ein grosses Schiff, ein riesiger Wirtschaftszweig. Wir Künstler selber sind dabei nur die Repräsentanten in der breiten Masse.»

Denn: «Im Hintergrund wirken Veranstalter, Logistiker, Designer. Sie alle haben kein Sprachrohr und gehen vergessen.»

Sänger Seven zeigt sich nachdenklich über die Auswirkungen der Coronakrise auf die gesamte Musikbranche. zvg

Er habe das Glück, nicht nur seine gewonnene Zeit in seine neuen Songs investieren, sondern auch seine Ängste und alle anderen Gefühle in den Liedtexten verarbeiten zu können. Zum Entstehungsprozess seines neuen Albums sagt er: «Es ist keine Affäre, sondern eine Hochzeit. Ich stellte mir die Frage: Wo will ich hin?» Geführt hat dies letztlich zu seinem neuen Album.

Ein Teil des 17 Songs umfassenden Albums ist denn auch tiefgründig gestimmt. So auch «Unser kleines Wunder», die erste Single daraus, die Mitte April erschienen ist. Textlich ist sie ein Werk von Seven und dem deutschen Rapper Thomas D von den Fantastischen Vier, mit dem Seven öfters zusammenarbeitet. «Thomas und ich sind sozusagen Wort-Buddies. Wir tauschen uns regelmässig aus. Thomas wollte schon immer ein Lied für seine Frau schreiben, aber als Rapper fand er nicht den passenden Zugang.» Kurzerhand übernahm Seven den Text, und innerhalb von zehn Minuten entstand eine Ode an die Ehefrau.

Zahra spielt die Hauptrolle in seinem Leben – und im Musikvideo

«Unser kleines Wunder» ist nicht zufällig zum Album-Début geworden. Thematisch geht es um die Angst vor Veränderung, die Furcht, etwas Gewohntes zu verlieren. Seven erklärt:

«Es geht aber auch ums Verbundensein, um Seelenverwandtschaft, um das ‹Du darfst dich jederzeit bei mir melden›.»

Und wer würde da besser passen als die Frau, die seit über 15 Jahren an Dettwylers Seite steht? Ehefrau Zahra spielt im Video zum Song mit, das ebenfalls letzte Woche veröffentlicht wurde.

Im Video zu seinem neuen Song spielt Sevens Ehefrau Zahra die Hauptrolle. Youtube

«Mit diesem Song soll die Reise beginnen», sagt Seven. «Der Song hat eigentlich nichts mit Corona zu tun, aber er passt extrem gut in diese Zeit.» So fasst er zusammen:

«Die Coronazeit zeigt uns auch, was alles möglich ist.»

Nicht möglich war es für den Wahl-Luzerner seit Beginn der Pandemie, seine Familie in seiner alten Heimat Wohlen zu besuchen. «Zusammengehockt sind wir leider schon lange nicht mehr», bedauert er. Das soll aber, so bald wie möglich, nachgeholt werden.