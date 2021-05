Interview «Es geht an die Substanz»: Der CEO des Spital Muri über die Herausforderungen der Pandemie und die Angst vor der vierten Welle Der 44-jährige Daniel Strub führte als CEO des Spitals Muri das grösste Freiämter Gesundheitszentrum durch das Coronajahr. Im Rückblick erzählt er, wie die Pandemie den Alltag im Spital auf den Kopf gestellt hat. Pascal Bruhin 10.05.2021, 05.00 Uhr

Flexibilität war gefragt: Der Murianer Spital-CEO vor der Covid-Teststation, die innerhalb eines Wochenendes aufgebaut wurde. Britta Gut

Nicht nur finanziell verlief das Jahr 2020 im Spital Muri anders als erwartet. Daniel Strub führte als CEO das regionale Gesundheitszentrum durch das Coronajahr. Der studierte Chirurg berichtet im Interview mit der AZ, wie die Pandemie den Alltag im Akutspital rasant und einschneidend verändert hat.

Herr Strub, für Ihr Vorwort zum Geschäftsbericht 2020 des Spitals Muri wählten Sie den Titel «Gemeinsam in der Krise bestehen». Warum?

Diese Krise hat uns alle im Spital näher zusammengeführt. Alle hatten plötzlich dieselben Probleme. Alle hatten Angst vor einer Ansteckung. Die Problemstellung, die wir gehabt haben, hat Unterschiede aufgehoben. Man hatte gemeinsame Probleme, weil mit den Einschränkungen im Privatleben der soziale Austausch am Arbeitsplatz plötzlich wichtiger wurde.

Daniel Strub erzählt vom Pandemiejahr im Spital Muri. Britta Gut

Was war die grösste Herausforderung für das Spital Muri, als im Frühjahr 2020 die ersten Coronafälle auftraten?

Wir haben sonst nicht mit vielen Krankheiten zu tun, die wir noch nicht kennen. Aber diesen Erreger kannte man noch nicht, man kannte die Krankheit nicht. Wir wussten nicht, wie hoch die Sterblichkeit ist, was kommt auf uns zu. Diese unvollständige Kenntnis über die Lage und deren Entwicklung und vor allem auch über den zeitlichen Rahmen verunsicherte. Niemand wusste es: Geht diese Pandemie ein, zwei, drei oder fünf Jahre?

Sie schrieben in diesem Vorwort auch, dass gewisse Aspekte bis heute nachwirken. Wie meinen Sie das?

Ein gutes Beispiel dafür ist die Logistik. In normalen Zeiten ist es einfach klar, das Lager ist am Morgen aufgefüllt. Handschuhe, Masken, alles ist da. In dieser Krise avancierte der Logistiker plötzlich zum gefragtesten Mann im Haus. Wie lange reichen die Handschuhe noch? Haben wir noch Masken? Haben wir Desinfektionsmittel? Wo können wir das noch auftreiben? Informationen zum Versorgungsstand wurden plötzlich zu wichtigen Kennzahlen. Plötzlich sahen alle, wie unabdingbar der Logistiker ist. Und das hallt bis heute nach. Es ist eine Kultur entstanden, in der man die Bedeutung der einzelnen Funktionen für den Gesamtbetrieb sieht.

Spital-CEO Daniel Strub am Empfang des Spital Muri. Britta Gut

Hat die Krise also die Hierarchie im Spital auf den Kopf gestellt?

Ein Spital ist per se eine Expertenorganisation, die Hierarchie durch das Fachwissen gegeben. Das hat die Krise natürlich nicht komplett auf den Kopf gestellt. Es ist immer noch der erfahrenste Chirurg der Chefarzt. Aber das Verständnis dafür, dass medizinische Leistungserbringung heutzutage eine Systemleistung von mehreren Berufen ist, ist gewachsen.

Die Krise erforderte auch grosse Flexibilität, jeder Tag war anders?

Das ist so. Ein Beispiel: Im März 2020 erfuhren wir vom Kanton an einem Freitagnachmittag, dass wir am Montag um 6.00 Uhr eine Teststation in Betrieb haben müssen. Da haben ganz viele Mitarbeitende aus verschiedensten Berufsgruppen im Haus Wochenenddienst geschoben.

Sie sind selber auch Chirurg, die Chirurgie trat ja in der ersten Welle in den Hintergrund, Operationen wurden verschoben.

Im ersten Lockdown hat der Bund verboten, elektive Operationen durchzuführen. In der Chirurgie sind wir entsprechend von 100 auf 0 heruntergefahren. Das ging etwas mehr als vierzig Tage so und war mit grossen Ertragseinbussen verbunden. Hier unterscheidet sich das Spital von anderen Industrieunternehmen: Wir durften zwar nichts mehr machen, mussten aber weiterhin gewisse Leistungen erbringen. Der Notfall musste offen bleiben, die Küche musste weiter laufen. Die Kostenseite ist geblieben, die Ertragsseite aber eingebrochen. In der aktuellen Diskussion um Entschädigungsleistungen findet das aus meiner Sicht zu wenig Gewicht.

Zur Person Daniel Strub ist seit 2017 CEO des Spitals Muri. Er promovierte 2004 an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich. Danach bildet er sich zum Facharzt für Chirurgie weiter. 2015 absolvierte er ein Studium in General Management an der Universität St.Gallen. Beruflich war er als Assistenzarzt Chirurgie im Spital Interlaken und im Kantonsspital Liestal tätig, bevor er Oberarzt Chirurgie im Spital Interlaken wurde. Seit 2011 war er am Spital Muri als Chirurgischer Oberarzt tätig, bevor er 2014 Leiter der Unternehmensentwicklung wurde. Der 44-Jährige ist verheiratet und hat fünf Kinder. Er wohnt mit seiner Familie in Muri. (pbr)

In der zweiten Welle hat sich das geändert?

In der zweiten und dritten Welle waren die Bedingungen leicht anders. Der Bund verzichtete darauf, alles zu verbieten. Wir durften das selber steuern. Im ersten Quartal 2021 haben wir deshalb nur noch 40 Operationen kurzfristig verschoben, weil auf der Intensivstation Betten durch Covid-19-Patienten belegt waren. Operationen kurzfristig zu verschieben, ist an sich nichts Aussergewöhnliches. Wenn diese Betten aber plötzlich über zwei Monate belegt sind und die Operation entsprechend lange aufgeschoben werden, wird es zum Problem.

Welche Bedeutung hatte der hausinterne Krisenstab, der ab dem 16. März 2020 die Führung übernahm?

Den Krisenstab haben wir immer. Mit dem Ausruf des Lockdowns übernahm dieser aber die operative Führung. Ab diesem Moment hatten wir fast militärische Ablauforganisationen. Das erleichterte es, in der Krise zu führen und trotz unvollständigem Lagebild, Entscheide zu fällen.

Wird es Ihrer Meinung nach eine vierte Welle geben?

Ob es eine vierte Welle geben wird, hängt ganz fest mit der Durchimpfungsrate zusammen. Bei den Mitarbeitenden in den Spitälern und Altersheimen ist die Durchimpfungsrate eher tief. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und offenbar akzeptieren. Impfen ist etwas Hochpersönliches. Klar, wir schreiten mit der Impfkampagne voran. Aber ich verstehe nicht, warum sich gewisse Menschen nicht impfen lassen wollen und sich gleichzeitig wegen der Massnahmen gegen die Pandemie aufregen. Momentan ist das eine Massnahme für die ganze Gesellschaft. Mit der Durchimpfung soll die Gesellschaft als Ganzes wieder funktionieren. Der Verzicht des Einzelnen auf eine Impfung ist ein Affront gegen die gesamte Gesellschaft. Das verzögert, aus meiner Sicht, die Rückkehr zum normalen Leben. Wer sich impfen lassen kann und darf, soll sich meiner Meinung nach impfen.

«Wer sich impfen lassen kann und darf, soll sich meiner Meinung nach impfen», sagt Daniel Strub im Interview. Britta Gut

In der ersten Welle war das Warten das grosse Thema, die erste Welle kam nie wirklich im Spital Muri an. Gab es da auch Kurzarbeit?

Im April 2020 hatten wir einen Monat lang Kurzarbeit, vor allem in der Verwaltung. 15 Prozent der Belegschaft waren in Kurzarbeit. Wir haben aber auch gesehen, für ein Spital ist es schwierig. Wir haben für viele Funktionen eine, vielleicht zwei Personen. Wenn ich nur ein bisschen dieser Funktion brauche, kann ich diese Person nicht in Kurzarbeit schicken. Das Jahreszeitmodell erlaubte es, dass Überstunden abgebaut und auch ein Minusstundensaldo aufgebaut werden darf.

Wann hat die zweite Welle eingeschlagen?

Im September, Oktober hat es angefangen anzuziehen. Aber es war für uns kein grosser Einschlag mehr. Man hat in der ersten Welle sehr viele schubladenfertige Konzepte entwickelt, man hat alles durchgedacht. Als die Patientenzahlen zunahmen, hat man die Konzepte aus der ersten Welle wieder aktiviert. Darum gab es eine gewisse professionelle Gelassenheit. In der zweiten Welle hatten wir keine logistischen Probleme mehr, kein Behandlungsverbot. Es war entspannter, weil wir gut vorbereitet waren. Man kann sagen, wir kannten den Gegner. Für das Personal war es natürlich trotzdem eine Belastung. So viele isolierte Patienten geben viel mehr Aufwand, man muss viel vorsichtiger sein. Die Arbeit ist anspruchsvoller, die Belastung viel höher. Für den Betrieb war das Virus keine Unbekannte mehr, weshalb auch nicht mehr der Krisenstab die Führung innehatte. Weil es aber generell mehr Fälle gab, befand sich auch mehr Personal in Quarantäne oder Isolation. Wir nahmen weniger Patienten auf und schlossen eine Bettenstation, damit wir überhaupt genügend Pflegepersonal hatten.

Die zweite Welle war also arbeitstechnisch intensiver?

Ja, definitiv. Vier der sechs Plätze auf der Intensivstation waren dauernd von Covid-19-Patienten belegt. Vor der Pandemie hatten wir drei Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit (bei insgesamt sechs Plätzen) und nur ab und zu einen Patienten, der beatmet werden musste. Ab Oktober hatten wir vier Langzeitbeatmete ohne Unterbruch. Das ist für das Personal Schwerstarbeit. Auf der Isolierstation hatten wir bis zu 30 Covid-19-Patienten gleichzeitig, was enorm pflegeaufwendig ist.

Das waren die Spitzenwerte, wie sieht es aktuell aus?

Momentan haben wir etwa 13 bis 16 Patienten, die isoliert sind, und etwa drei auf der Intensivstation. Aber für das ist unser Spital jetzt auch ausgelegt. Wir arbeiten jetzt im Rahmen unserer Kapazität. In normalen Zeiten haben wir eine Auslastung von 87 bis 93 Prozent. Ein Spital ist per se nicht darauf ausgerichtet, über Monate hinweg vollständig bis an die Kapazitätsgrenze ausgelastet zu sein. 100 Prozent hält das Personal nicht lange durch.

Der finanzielle Verlust war mit rund 600'000 Franken weit weniger gross als budgetiert. Die Pandemie sah man noch nicht kommen, als das Budget 2020 erstellt wurde. Wie kam es dazu?

Ich bin stolz auf diesen Abschluss im Pandemiejahr. Man muss sehen: Es fehlten uns im letzten Jahr rund 400 stationäre Patienten. Die Covid-19-Patienten in der zweiten Welle haben aber viel wettgemacht, da wir so mehr Patienten mit intensivmedizinischer Kostenpauschale hatten. Wir gingen bei der Budgetplanung von einer normalen Auslastung von 60 Prozent aus. Wir haben im letzten Jahr eine Station aufgehoben und über Fluktuation, ohne Entlassungen, 32 Stellen gestrichen. Zudem haben wir im Jahr davor viel in den Ausbau der Akutgeriatrie investiert. Die Kapazität wurde von sechs auf zwölf Betten verdoppelt, die Station war komplett ausgelastet. Zusammen mit den Covid-19-Intensivpatienten konnten wir so den finanziellen Ertragsausfall ein wenig kompensieren. Da insgesamt weniger Patienten behandelt wurden, sanken auch die Materialkosten.

Wie sehen Sie das laufende Jahr in finanzieller Hinsicht und mit Blick auf die Pandemie?

Für dieses Jahr haben wir uns ein Budgetziel gesetzt von maximal 1,5 Millionen Verlust. Damit werden wir der Situation gerecht. Denn man merkt, dass immer noch sehr viele Patienten Hemmungen haben, ins Spital zu kommen. Finanziell bleibt die Lage aber auch aus politischen Gründen hoch angespannt.

Vom Pandemiegeschehen her, wie ich gesagt habe, die Leute müssen sich impfen lassen, dann wird die Situation wieder berechenbarer. Und weiterhin gilt es, sich an die Regeln halten, auch wenn es jetzt wieder schöner wird draussen und man sich wieder zur Grillparty treffen könnte. Die Impfung und die Disziplin der Menschen sind essenziell. Ob es eine dritte oder vierte Welle gibt, bleibt abzuwarten. Wir beobachten nach wie vor tagtäglich die Fallzahlen, sind aber als Spital in der Zwischenzeit auf das eingestellt. Man kennt die Krankheit besser, man kennt das Virus besser. Die Angst weicht einem gewissen bekannten Umgang. Trotzdem, der psychische Druck für das Personal, das immer noch wenig Möglichkeit hat, sich ausserberuflich zu entspannen, bleibt gross. Das geht an die Substanz, unabhängig von der Patientenzahl.