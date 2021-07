Ich war noch niemals in... Abtwil: Start der neuen AZ-Sommerserie

Ich war noch niemals in ... (1/6) In Abtwil haben sogar die Kühe ihre eigene Unterführung und die Gemeinde den einzigen Doppelkreisel überhaupt Der erste Teil dieser AZ-Sommerserie führt ins malerische Oberfreiamt. In Abtwil erfahren wir Geschichten und Kuriositäten aus der beschaulichen Gemeinde am Lindenberg. Text: Pascal Bruhin, Bilder: Severin Bigler 26.07.2021, 05.00 Uhr

Allerhand Spannendes und Kurioses gibt es auf dem Dorfrundgang mit der Bevölkerung zu entdecken. Severin Bigler

Es sollte einer der heissesten Julitage des Jahres werden. Gut, haben wir uns schon für den frühen Morgen verabredet. Meine Reise führt mich heute nach Abtwil im Oberfreiamt. Für die AZ-Sommerserie «Ich war noch niemals in ...» mache ich mich auf den Weg in die beschauliche Gemeinde am Lindenberg.

Der Titel der Serie trifft es denn auch auf den Punkt: Zum einen muss ich zu meiner Schande gestehen, dass auch ich – soweit ich mich erinnern mag – noch nie hier war. Und zum anderen geht das wohl nicht nur mir so.

Denn wer in einer Suchmaschine nach «Abtwil» sucht, landet in der Regel erst einmal auf der Website des gleichnamigen Ortsteils der Gemeinde Gaiserwald im Kanton St.Gallen. Das Gleiche gilt für den SBB-Online-Fahrplan. Es komme öfters vor, dass Reisende dort statt im Aargau landen, wie ich später erfahre.

Abtwil AG Die Gemeinde Abtwil liegt im südlichen Zipfel des Kantons Aargau, am Fusse des Lindenbergs, zwischen Sins und Hohenrain LU. Ende 2020 zählte die Gemeinde 954 Einwohnerinnen und Einwohner. Erwähnt wurde Abtwil erstmals in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Der Ortsname kommt vermutlich aus dem Althochdeutschen und bedeutet so viel wie «Hofsiedlung des Apo». Ein Germane namens Apo, wohl ein ungetaufter Ankömmling von jenseits des Rheins, soll demnach der Gründer des Dorfes sein. Mit einem Abt, wie es das Dorfwappen, das den Krummstab eines kirchlichen Würdenträgers auf blauem Grund zeigt, hat der Name demnach nichts zu tun. Bekannte Abtwiler der neueren Zeit sind Harry Knüsel, Schwingerkönig von 1986, Architekt Hannes Ineichen oder der 1992 verstorbene Mundartautor Josef Villiger.

Den Bus am Bahnhof Sins besteige ich ganz alleine. «Sommerferien halt», meint der sonst gesprächige Busfahrer schulterzuckend und raucht in Ruhe seine Zigarette fertig. Auf zum Teil sehr engen Strassen – «wie kreuzen hier zwei Busse?», frage ich mich – führt die Route über Auw, Alikon und Oberalikon bergwärts nach Abtwil. Rund zwanzig Minuten dauert die Fahrt.

Auf dem Land ist man per du – und digital gut vernetzt

An der Post, die offensichtlich schon lange keine mehr ist, steige ich aus. Am Gemeindehaus gleich gegenüber empfängt mich schon Frau Vizeammann Priska Amhof. Sofort sind wir per du. «Das macht man hier so», meint sie schmunzelnd. Lange alleine bleiben Frau Vizeammann Priska und ich nicht. Auf der digitalen Dorfplatz-App Crossiety hatte sie einen Aufruf gemacht für den heutigen Besuch der AZ.

Nach und nach gesellen sich weitere Abtwilerinnen und Abtwiler zu uns. Bruno, Beatrice, Corinne, vom Frömdele ist hier keine Spur.

Gemeindehaus und Kirche in Abtwil AG. Severin Bigler

Auf dem Plan steht heute eine «Tour du Village» mit der Dorfbevölkerung. An der ersten Sehenswürdigkeit bin ich dabei vorhin schon vorbeigekommen, ohne es bemerkt zu haben. Denn in Abtwil steht der vermutlich einzige Doppelkreisel des Landes. Priska Amhof erklärt:

«Es gibt gar keine offizielle Signalisation dafür. Deshalb wissen viele Autofahrer überhaupt nicht, wie man hier korrekt durchfährt.»

Das ursprüngliche Provisorium habe sich unterdessen zum Providurium gemausert, meint Landwirt Peter Bütler lachend.

Wie fährt man hier richtig durch? Der Doppelkreisel vor der Kirche verwirrt viele auswärtige Autofahrer. Severin Bigler

Pfarrer verliess die Gemeinde, weil er nicht neben Säuschüür wohnen wollte

Wenige Meter weiter ruft Bruno Marti unser Grüppchen abrupt zum Halt auf. «Wir können nicht an diesem Haus vorbeigehen, ohne etwas über dessen Geschichte zu erzählen», sagt der ehemalige Bezirksschullehrer und eigentlicher Lokalhistoriker von Abtwil. Die alte Kaplanei bewohnte dereinst Pfarrer Käppeli. Als Mann der Kirche könne er doch nicht neben einer Säuschüür wohnen, soll er damals reklamiert haben, als eine solche neben seinem Wohnhaus errichtet werden sollte. Bruno Marti berichtet:

«Der Streit war damals in allen Zeitungen.»

Letztlich wurde die Scheune gebaut, und Pfarrer Käppeli verliess 1925 die Gemeinde. Die alte Kaplanei gehört heute Beatrice Spiess und ihrem Mann Fredi, die ebenfalls an unserem Ausflug teilnehmen.

Pfarrer Käppeli wollte nicht neben der Säuschüür residieren – deshalb verliess er 1925 nach 23 Jahren die Kirchgemeinde. Severin Bigler

Zur besagten Schweinescheune gehörte auch die Käserei. Heute dient sie nur noch als Wohnhaus. Früher herrschte in Abtwil reger Handel. Es gab eine Bäckerei, zwei Lebensmittelläden, ein Schuhmacher, eine Velowerkstatt. Als Letztes schloss die Metzgerei vor rund vier Jahren ihre Tore für immer. Heute gibt es im Dorf keinen Laden mehr. Dafür gleich zwei Restaurants. Zudem zwei Autogaragen, eine Kanalreinigungsfirma, ein Sanitär und rund zwei Dutzend Kleingewerbler. Auch eine Schnapsbrennerei und eine Obstdörrerei gibt es in Abtwil.

Das Restaurant Balmer hat donnerstags Ruhetag. Links davon sieht man die seit vier Jahren leerstehende Metzgerei. Severin Bigler

Liebe zur Natur geht in Abtwil bis unter die Strasse

Geprägt ist Abtwil aber noch heute von der Landwirtschaft. 18 Bauernbetriebe sind in der Gemeinde ansässig, wie mir Landwirt Peter Bütler später auf dem Spaziergang berichtet. «Aber nur acht davon melken noch.» Die anderen haben sich der Mutterkuhhaltung oder der Rindermast verschrieben oder sind auf Geflügel umgestiegen. Zudem bieten einige Betriebe Bed and Breakfast an, denn Abtwil ist als Reiseziel für Wanderer und Velofahrer längst ein kleiner Geheimtipp.

Die Landwirtschaft hat in Abtwil noch eine grosse Bedeutung. 18 Bauernbetriebe sind in der Gemeinde ansässig. Severin Bigler

Dass das Vieh den «Appelern» mehr als lieb ist, zeigt sich nur wenige Meter weiter. Denn unter der Strasse nach Oberrüti verläuft ganz neu ein Tunnel, der die Kühe von einer Seite zur anderen führt. Das Vieh kann so selbstständig zwischen Weide und Laufstall wählen. Wie teuer dieser Bau wohl gewesen sein mag? «Frag besser nicht», sagt Priska Amhof schmunzelnd. Unter der Strasse nach Ballwil verläuft übrigens noch ein zweiter solcher Kuhtunnel.

Dank der neuen Unterführung unter der Oberrüterstrasse kann das liebe Vieh selbstständig auf die Weide gehen – und wieder zurück. Severin Bigler

Unter der Ballwilerstrasse fanden die Ur-Appeler ihre letzte Ruhe

Zu der hat Bruno Marti eine weitere Geschichte zu berichten. «Als die Abtwiler 1861 die Strasse nach Ballwil bauten, brauchten sie Füllmaterial für deren Unterlage», sagt er. Deshalb trugen sie den «Heidenhügel», eine felsige Erhöhung im Dorfteil Altkirch, ab. Zum Vorschein kamen über hundert Gräber mit gut erhaltenen Skeletten. «Das waren keine Christen, denn die Abtwiler liessen sich seit Menschengedenken in Sins oder Hohenrain taufen und begraben», so Marti. Der damalige Pfarrer weigerte sich deshalb standhaft, diese Heiden in den geweihten Friedhof bei der neuen Kirche umzubetten. Und so landeten die Gebeine der Ur-Appeler letztlich als Auffüllmaterial unter der Ballwilerstrasse.

Bruno Marti berichtet, wie der Heidenhügel abgebaut und die gefundenen Gebeine unter die Strasse nach Ballwil entsorgt wurden. Severin Bigler

Dass das Dorf auch sonst im Wandel ist, zeigt sich nicht nur an der neuen luxuriösen Strassenquerung für die muhenden Vierbeiner. Überall im Dorf stehen Neubauten im Dorf zwischen alten Holzhäusern verteilt. Die Nähe zu Zug und Luzern und die im Vergleich tiefen Immobilienpreise liessen die Gemeinde in den letzten Jahren kräftig wachsen.

Vorbei geht es an Neubauten und alten Gebäuden, wie diesem ehemaligen Kornspeicher. Severin Bigler

Schulhaus war an der Landesausstellung zu bestaunen

Besonders stolz sind die Abtwiler auf ihre Schule. Denn bis 1833 hatte Abtwil überhaupt kein Schulhaus. 105 Jahre lang wurden die Appeler Schülerinnen und Schüler in nur einem Zimmer unterrichtet. Erst 1938 wurde ein modernes Schulhaus aus Holz errichtet, das sogar als Musterbeispiel moderner Architektur an der Landesausstellung in Zürich zu bestaunen war. Heute befindet sich der Kindergarten darin.

Das ehemalige Schulhaus, in dem heute der Kindergarten beheimatet ist, wurde 1938 an der Landesausstellung in Zürich als Musterbeispiel moderner Architektur ausgestellt. Severin Bigler

Das war der letzte Zwischenhalt auf unserer Dorftour. Von der Sonne und den vielen Eindrücken geblendet, halten wir Einkehr im Restaurant Weisses Kreuz. Aarau ist hier weit entfernt, die Zentralschweiz zum Greifen nah. Das verrät nur schon die Telefonvorwahl 041. Ob sie sich hier überhaupt noch als Aargauer fühlen?, frage ich abschliessend in die Runde. «Jein», so der Tenor. «Wir sind in erster Linie Freiämter. Und Appeler.»

Im Restaurant Weisses Kreuz endet der heutige Ausflug. Severin Bigler

«Hier aufzuwachsen war ein Privileg für mich»

Marina Engel, Architektin und ehemalige Schülerin der Schule Abtwil. Severin Bigler

Rund 100 Schülerinnen und Schüler besuchen den Kindergarten und die Primarschule in Abtwil. Nach der 6. Klasse wechseln die Schüler in die Oberstufenschulen in die Nachbargemeinde Sins. Und danach je nachdem an die Kanti Wohlen. Eine ehemalige Schülerin ist Marina Engel. Sie ist in Abtwil aufgewachsen. Die 30-Jährige wohnt heute im nahe gelegenen Kanton Zug und arbeitet als Architektin. «Ich komme immer wieder gerne nach Hause», sagt sie. «Hier aufzuwachsen war ein grosses Privileg für mich.» Auf ihre Kindheit in «Appu» blickt sie mit Freude zurück. «Ich habe es immer sehr geschätzt, draussen im Grünen zu sein.» In die Schule nach Sins ging es im Sommer jeweils mit dem Velo, später mit dem Töffli. Engel kann sich gut vorstellen, später wieder zurück nach Abtwil zu ziehen. Denn: «Man ist auf dem Land und doch sehr schnell in Zug oder Luzern.»

«Eine Fusion ist für uns momentan kein Thema»

Priska Amhof, Frau Vizeammann von Abtwil, vor der Überbauung Lindenhof, die derzeit fertiggestellt wird. Severin Bigler

Frau Vizeammann Priska Amhof ist eine Zugezogene. Der Liebe wegen kam die gebürtige Innerschweizerin vor 25 Jahren nach Abtwil. Seither engagiert sie sich für ihre Wohngemeinde. Das Wachstum von Abtwil hat sie hautnah miterlebt. «Die Einwohnerzahl von Abtwil hat sich in den letzten 50 Jahren mehr als verdreifacht», sagt Amhof. 1970 waren es noch 297 Abtwilerinnen und Abtwiler. «Wir sind aber definitiv kein Schlafdorf», sagt Amhof. Denn am Dorfleben würden sich auch die vielen Neuzuzüger aktiv beteiligen. Nach acht Jahren im Gemeinderat wird sie im September nicht mehr zu den Gesamterneuerungswahlen antreten. Zuvor war sie ebenfalls acht Jahre lang in der Schulpflege. Sie sagt: «Ich glaube, ich habe meinen Dienst für die Gemeinde getan.» Geeignete Kandidaten für ihre Nachfolge zu finden, sei nicht einfach. Trotzdem sagt sie: «Eine Fusion ist momentan für uns kein Thema.»

«Nach 17 Jahren musste ich einfach zurück»

Dorfhistoriker Bruno Marti ist in Abtwil aufgewachsen, hat aber einige Jahre in Suhr gelebt. Severin Bigler

Bruno Marti kennt die Geschichte seines Heimatdorfes wie kaum ein zweiter. Der ehemalige Bezirksschullehrer ist in Abtwil geboren und aufgewachsen. Dennoch zog es ihn und seine Frau Trudi für ein paar Jahre nach Suhr. «Nach 17 Jahren musste ich einfach zurück», sagt er. Das Heimweh nach seinem «Appu» wurde zu gross. Der 83-Jährige engagiert sich noch heute aktiv in der Gemeinde, hat unter anderem gemeinsam mit seinem Enkel einen Kurzführer für die Dorfkirche, die dem heiligen Germanus von Auxerre gewidmet ist, gestaltet. In seiner Kolumne «Abtwil – kreuz und quer» sammelte er jahrzehntelang Sprüche, Anekdoten und Geschichten aus und über sein Heimatdorf.