Angelo und Luca wollen das Herz der Bachelorette erobern

Angelo und Luca – so wollen diese zwei Freiämter das Herz der Bachelorette erobern

In der neusten Staffel der TV-Sendung «Bachelorette» kämpfen 16 Herren um das Herz von Yuliya. Dieses Jahr sind auch zwei Freiämter am Start. In der AZ stellen sich Angelo und Luca vor und verraten, mit welchen Tricks sie die Rosen für sich gewinnen wollen.