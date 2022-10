Bremgarten: Aus Gasthaus Waldheim wird ein Restaurant-Hotel

Hermetschwil-Staffeln Aus dem Gasthaus wird jetzt ein Restaurant-Hotel – wie sich das «Waldheim» mit neuem Pächter aufstellt Das «Waldheim» in Hermetschwil-Staffeln eröffnet nach einer kurzen Renovation und einem Pächterwechsel am 18. Oktober neu. Besitzer Louis Fässler und der neue Gastgeber Avdyl Isufaj erzählen, was sich alles verändert. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 13.10.2022, 17.00 Uhr

«Waldheim»-Besitzer Louis Fässler (links) und der neue Pächter Avdyl Isufaj vor dem Hinweisschild mit dem neuen Logo. Marc Ribolla

«Jetzt musst du deinen Mitarbeitenden nur noch sagen, dass sie das Telefon in Zukunft mit Restaurant-Hotel und nicht mit Gasthaus abnehmen», meint Louis Fässler mit einem Lächeln zu Avdyl Isufaj. Die beiden sitzen an diesem Dienstag in der Waldheim-Stube im gleichnamigen Betrieb in Hermetschwil-Staffeln.

Das traditionelle «Waldheim» ist weitherum in der Gastronomieszene ein Begriff. Fässler ist bereits in dritter Generation der Besitzer der Liegenschaft und wirtete früher auch selbst. Ab nächsten Dienstag, 18. Oktober, übernimmt nun Avdyl Isufaj das Lokal als Pächter. Er folgt auf Bernadette Murbach und Peter Lang, die im «Waldheim» in den letzten knapp elf Jahren wirteten und Ende September aufhörten.

Isufaj ist im Freiamt bekannt, weil er 17 Jahre lang das Wider «Testarossa» leitete und aktuell noch im «Sternen» Eggenwil tätig ist. Nun wird er sich ab kommender Woche voll auf das «Waldheim» konzentrieren. Entstanden ist der Kontakt mit Louis Fässler im vergangenen Jahr durch die Vermittlung durch Schüwo-Geschäftsführer Urs Schürmann.

Insgesamt zehn Hotelzimmer und neue Bestuhlung

Mit dem Pächterwechsel verändert sich auch der Auftritt nach aussen etwas. «Statt des Begriffs Gasthaus heisst es neu Restaurant-Hotel. Wir möchten den Leuten so bewusst machen, dass wir auch Übernachtungsmöglichkeiten anbieten», erklärt Louis Fässler.

Das sei im alten Ausdruck weniger erkennbar gewesen und viele hätten dies auch nicht gewusst. Denn das «Waldheim» bietet fünf Einzel- und fünf Doppelzimmer an. Die Zimmer sind in den letzten Wochen aufgepeppt worden.

Der Riegelbau des «Waldheims» stammt von 1902. Marc Ribolla

Leicht renoviert wurde auch der Gastronomiebereich. «Es wurden alle Wände frisch gestrichen und die Beleuchtungen ersetzt. Diese bestehen nun aus modernen LED-Elementen», sagt Fässler. Saniert worden sei auch der Eichenparkettboden im grossen Saal, der 80 Plätze bietet. In einigen Tagen soll dann auch noch die bestellte neue Bestuhlung mit Lederbezug geliefert werden.

Erhalten geblieben ist die rotgestrichene Wand in der etwas kleineren Waldheim-Stube. Fässler führt aus:

«Es gibt Stammgäste, denen sie farblich so gefällt und die explizit wünschen, dort platziert zu werden. Neu sind dort aber Holzschnitzereien in Troll- oder Gnomenform eines Künstlers aus der Region.»

Die rote Wand in der Waldheim-Stube mit den Trollschnitzereien. Marc Ribolla

Pizza und Pasta ergänzen das Angebot – neu täglich offen

Kulinarisch bleibt das gewohnte Angebot im «Waldheim» erhalten. «Wir sind bekannt für eine gutbürgerliche, gehobene traditionelle Küche», sagt Fässler. Ergänzt wird sie jetzt aber mit Pizza und Pastagerichten, die eine Spezialität des neuen Pächters Avdyl Isufaj sind. Es gibt deshalb neu eine Pizzastation in der Gaststube.

«Auch ein Teil des bisherigen Personals wie der Küchenchef oder langjährige Servicemitarbeitende werden weiter im ‹Waldheim› arbeiten», erklärt Isufaj. Die Angestelltenzahl belaufe sich auf 13 Personen. Der Restaurant-Hotel-Betrieb wird in Zukunft täglich geöffnet sein. Das gilt auch für die Bar «Füür und Flamme».

Auffallend ist nebst dem Wechsel der Namensbezeichnung auch das neue Logo des «Waldheims» mit der grossen Hinweistafel an der Einfahrt der Kantonsstrasse. Isufaj erklärt:

«Wir haben ein komplett anderes Design kreieren lassen.»

Stilistisch soll es mit den beiden Bäumen den Bezug zum Namen des Restaurant-Hotels herstellen, dessen Umgebung von 300-jährigen Eichen gesäumt ist. Andererseits diente für den rechten Bereich des Logos der Riegelbau als Vorbild, der von 1902 stammt und einen Grossteil der «Waldheim»-Liegenschaft bildet.

Avdyl Isufaj (links) und Louis Fässler stossen aufs neue «Waldheim» an. Marc Ribolla

