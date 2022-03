Hermetschwil-Staffeln Anwohnende fahren noch zu schnell in der Tempo-30-Zone – jetzt könnten verschärfte Massnahmen drohen Seit rund einem Jahr gilt im Bremgarter Ortsteil Hermetschwil-Staffeln flächendeckend Tempo 30. Nun zeigt sich, dass das Limit noch von zu wenigen eingehalten wird. Die Vereinigung Forum Hermetschwil appelliert nun an die Anwohnenden. Marc Ribolla 17.03.2022, 05.00 Uhr

In Hermetschwil-Staffeln gilt seit März 2021 flächendeckend Tempo 30. Marc Ribolla

In einem symbolischen Akt enthüllten die beiden Bremgarter Stadträte, Frau Vizeammann Doris Stöckli und Daniel Sommerhalder Anfang März 2021 in Hermetschwil-Staffeln die erste 30er-Tafel. An jenem Tag wurde im Bremgarter Ortsteil mit Ausnahme der Kantonsstrasse flächendeckend auf das reduzierte Tempo umgestellt. Dieser Reduktion ging eine mehrjährige Vorgeschichte voraus.