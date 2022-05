Hegi Koch Kolb Architekten Wohlen planen seit 40 Jahren Grosses

Hegi Koch Kolb und Partner Seit 40 Jahren Architekten aus Leidenschaft: Sie bauten vom Gemeindehaus übers Inselspital bis zum Frauenbad am Hallwilersee Der Sarmenstorfer Stefan Hegi ist im Freiamt besonders als Bühnenbildner bekannt. Als Architekt weiss er über Statik, Material, Baustile und auch die Ökologie Bescheid. Vor genau 40 Jahren machte er sich selbstständig – die Erfolgsgeschichte der Wohler Hegi Koch Kolb und Partner Architekten begann. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Das sind die Köpfe hinter Hegi Koch Kolb und Partner Architekten: Stefan Hegi, Matthias Merten, Kurt Kolb und André Konrad (von links) in ihrem luftigen Büro in Wohlen. zvg

Es ist das grösste Infrastrukturprojekt, das Wohlen je sah – und sie sind mit dabei: Vor wenigen Wochen konnte der Spatenstich für Sanierung und Neubau des Schulzentrums Halde für 56 Mio. Franken gefeiert werden. Eine kurze Rede hielt auch Architekt Kurt Kolb. Denn Hegi Koch Kolb und Partner Architekten sind für die Planung des neuen Primarschulhauses und den Umbau de Witlisbachschulhauses zuständig. Die Planung der Bezirksschulgebäude sowie den Umbau der alten Primarschule inklusive Gesamtleitung macht die Zofinger Batimo AG.

Es werden Gebäude entstehen, die Generationen von Schülerinnen und Schülern benutzen werden. Für sie wird es einfach nur das Schulhaus sein, sie werden nicht wissen und sich meist auch nicht fragen, wer das gebaut hat. Die Architekten jedoch können ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln voller Stolz zeigen, was sie bewirkt haben.

Sie haben das neue Primarschulhaus Halde geplant, das bald gebaut wird. zvg

Dabei ist es nicht nur das neue Primarschulhaus Halde, das den Stempel der Hegi Koch Kolb und Partner Architekten aus Wohlen trägt. Man kann im Freiamt und weit darüber hinaus überall ihre Spuren entdecken. Ihr grosses Buch, in dem die jede Doppelseite einem anderen Projekt gewidmet haben und das in ihrem Büro in Wohlen steht, ist beeindruckend.

Auch den Gesamtumbau des Chappelehofs haben Hegi Koch Kolb und Partner geplant. zvg

Flachdach oder Satteldach? Es muss zum Ort passen

Einige Beispiele: In Hägglingen haben sie das markante Gemeindehaus mitten im Dorf realisiert, das zwar modern ist, mit seinem Satteldach aber dennoch ins Ortsbild passt. In Villmergen dagegen hat der Gemeindehausanbau, den sie erstellt haben, ein Flachdach, um das Hauptgebäude zu ergänzen, statt zu konkurrenzieren.

Ihr grösstes Projekt war der 160 Mio. Franken teure Neubau des Inselspitals in Bern, bei dem Stefan Hegi als Gesamtprojektleiter den Stift in der Hand hatte. Und eines der kleineren, doch von vielen Leuten sehr geliebten Projekte des Wohler Büros ist das zauberhafte Frauenbad Seengen am Hallwilersee. Derzeit planen sie neben einem Teil des Schulzentrums Halde auch den Umbau des Wohler Chappelehofs.

Das bisher grösste Projekt der Hegi Koch Kolb und Partner Architekten war der Neubau des Inselspitals Bern. zvg

Dabei begann alles vor genau 40 Jahren, als sich der Sarmenstorfer Architekt Stefan Hegi selbstständig machte. Er ist heute 68 Jahre alt und möchte kürzertreten. Aber aufhören? Dafür gefällt ihm sein Beruf viel zu gut.

«Das Wohlbefinden steht im Mittelpunkt»

Es war 1982, als er seine eigene Firma eröffnete. 1984 kam Felix Koch hinzu, 1985 komplettierte Kurt Kolb die Hegi Koch Kolb Architekten und beteiligte sich 1991. Mittlerweile hat sich viel getan. Matthias Merten, der bei ihnen schon die Lehre absolvierte, ist seit 2013 Partner. Der neuste Partner ist André Konrad. Koch hingegen ist 2004 weitergezogen. «Aber das Logo geht so schön auf, darum haben wir den Namen vorläufig einfach in Hegi Koch Kolb und Partner umbenannt», erklärt Kolb lachend.

Auch der Wohler Kanti-Pavillon trägt die Handschrift der Hegi Koch Kolb und Partner Architekten. zvg

Das Büro hat in vier Jahrzehnten viele Trends kommen und gehen sehen. Was aber immer geblieben ist, sind die Werte, für die die Firma steht. «Die Menschen und deren Wohlbefinden stehen im Mittelpunkt», betont er. Und:

«Wir haben viele Ideen, aber die müssen zu den Leuten passen, die in den Gebäuden wohnen oder arbeiten.»

Ausserdem muss der Bau in die Umgebung hineinpassen. «Uns ist auch eine nachhaltige Bauweise und ein gesunder Umgang mit Kosten und Material wichtig», schliesst Hegi seine Werteliste ab.

Eines der besten Bauwerke des 21. Jahrhunderts

Beim Durchblättern des Projektbuches merkt man, wie die vier Partner stolz sind auf ihre Werke. Auf dem Tisch liegt ausserdem der Architekturführer Schweiz, der die besten Bauwerke des 21. Jahrhunderts zeigt. «Wir sind auf Seite 218», freut sich Kolb.

Mir der Abdankungshalle bei der katholischen Kirche Muri haben es die Hegi Koch Kolb und Partner Architekten in den Architekturführer Schweiz geschafft. zvg

Dort ist das Aufbahrungsgebäude beim Friedhof Muri zu sehen, dessen markante Betonpfeiler an Tempelstützen erinnern, und so verständlich für alle Kulturen Würde für die Hinterbliebenen ausstrahlen sollen. Auch das Friedhofsgebäude in Wohlen haben sie mit dem Ziel umgebaut, eine würdevolle Atmosphäre zu schaffen.

«Daran erkennt man, wie vielseitig unser Beruf ist», erzählt Hegi glücklich. Unterdessen arbeiten bei Hegi Koch Kolb und Partner ein Dutzend Menschen inklusive zwei Lehrlingen, einer Praktikantin und zwei Sekretärinnen. «Uns ist der Austausch sehr wichtig, darum machen wir jeden Tag gemeinsam Pause. Wir besprechen Projekte und holen auch die Meinung des ganzen Teams», ist Kolb wichtig.

Das Frauenbad am Hallwilersee in Seengen. zvg Das Gemeindehaus Hägglingen (links). zvg Der Anbau des Gemeindehauses Villmergen. zvg Das Friedhofgebäude Wohlen. zvg Ein Privathaus in Hedingen. zvg Die neuapostolische Kirche Staufen in ihrem neuen Kleid. zvg

Da dürfen auch einmal Meinungen aufeinanderprallen. Die vier Partner haben alle klare Vorstellungen und vertreten diese auch in der Diskussion. Hegi erklärt:

«Genau solche Gespräche braucht es, um über den eigenen Horizont hinaus denken zu können und die Projekte noch besser zu machen.»

Der 52-jährige André Konrad ist neuer Partner der Hegi Koch Kolb und Partner Architekten. zvg

Er sagt es nicht direkt, aber man sieht ihm an, wie stolz er ist auf das, was er vor 40 Jahren begonnen hat. Und dass sie mit dem 52-jährigen André Konrad nun einen zusätzlichen Partner an Bord haben, der ebenfalls ihre Werte weiterleben will, sei ein Glücksfall.

