Handball Dreimal Ligaerhalt und einmal Aufstieg in die 1. Liga – das sind die Ziele der Freiämter Handballer Die neue Handballsaison steht vor der Tür. Wir haben bei den vier stärksten Freiämter Männerteams Muri I und II, Wohlen, Mutschellen den Puls gefühlt und blicken auf die neue Saison voraus. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Der TV Muri in einem Match der vergangenen Saison gegen Muotathal in der 1. Liga. Willi Steffen

Am Sonntag beginnt die neue 1. Liga Handballsaison für den TV Muri. Das stärkste Freiämter Handballteam, das letzte Saison knapp den Ligaerhalt geschafft hat, startet um 16 Uhr mit einem Heimspiel gegen Herzogenbuchsee.

Im Hinblick auf die neue Spielzeit ist einiges anders, angefangen beim Mann an der Seitenlinie. Neu coacht Mimmo Di Simone die Murianer. Er war bereits zwei Saisons Assistenztrainer (2017/18 und 2018/19) und ist zudem im Nachwuchs des TV Muri tätig. Di Simone ist also alles andere als ein Unbekannter.

Seine Aufgabe wird allerdings nicht einfach. Denn mit den beiden langjährigen Leistungsträgern Jerome Zucker und Torhüter Tobias Wipf haben zwei wichtige Spieler ihren Rücktritt gegeben. Zudem sind die beiden Nachwuchstalente Onelio Gomboso und Finn Kreuzer zurück zu ihrem Stammverein HSC Suhr Aarau, wo sie in dieser Saison im NLA-Kader stehen. «Das sind natürlich gewichtige Abgänge, die wir nicht eins zu eins ersetzen konnten», sagt Di Simone.

Neues Spielsystem, weil der rote Faden fehlte

Entsprechend wichtig wird es für die Murianer sein, als Team sauber und nach einem klaren Plan zu arbeiten. Und genau das hat Di Simone vor. «Wir haben unser Spielsystem komplett umgekrempelt. Da hat zuletzt der rote Faden etwas gefehlt. Wir haben jetzt klare Strukturen, saubere Auslösungen und jeder weiss, was er zu tun hat», so Di Simone. «Wir brauchen aber noch Zeit, bis wir dieses System komplett automatisiert haben. So gesehen kommt der Meisterschaftsstart zu früh.»

Grund zur Sorge besteht deswegen allerdings nicht. Der Modus sieht auch in diesem Jahr wieder eine Auf- und eine Abstiegsrunde vor, die im Januar beginnt. «Wir wollen möglichst frühzeitig den Ligaerhalt schaffen. Dafür müssen wir bereit sein, wenn die Abstiegsrunde beginnt. Die Teilnahme an den Aufstiegsspielen ist in dieser Saison nicht realistisch», sagt Di Simone.

Mutschellen will jetzt endlich aufsteigen

Aufstiegsambitionen hat ohnehin nur eines der vier Freiämter Handballteams, das in der 1. oder 2. Liga spielt. Und das ist der HC Mutschellen. Die Mutscheller haben die 2. Liga bereits letztes Jahr dominiert und 32 von 35 Spielen gewonnen.

Unglücklicherweise haben sie in den Aufstiegsplayoffs einen schwachen Tag eingezogen und den Aufstieg letztlich wegen des schlechteren Torverhältnisses hauchdünn verpasst. Mutschellens Trainer Mario Obad sagt:

«Das war wie ein schlechter Traum, der nur sehr schwer zu akzeptieren war. Wir hätten es ganz klar verdient, in dieser Saison in der 1. Liga zu spielen.»

In diesem Jahr nimmt er mit seiner Equipe einen neuen Anlauf. Das Ziel ist klar: aufsteigen. «Wir nehmen Spiel für Spiel, wollen aber immer gewinnen», so Obad. «Es wird eine interessante Saison, denn unsere Gruppe ist stärker als noch letztes Jahr.» Die Mutscheller haben jedoch den Vorteil, dass sie praktisch in derselben Besetzung wie im Vorjahr auflaufen können.

Schwierige Saison für Wohlen nach dem Abstieg

In derselben Gruppe wie die Mutscheller sind noch zwei weitere Freiämter Teams: Handball Wohlen und Muri II. Auf die Wohler, die im letzten Jahr abgestiegen sind, wartet eine schwierige Saison. Das zumindest glaubt Trainer Generoso Chechele. Er sagt:

«Nach einem Abstieg ist es immer schwierig. Vor allem, weil wir erneut vier wichtige Spieler verloren haben.»

«Ich bin aber überzeugt, dass wir für die 2. Liga ein gutes Kader haben, mit dem wir den Ligaerhalt schaffen können. Das ist unser Ziel. Wir wollen uns stabilisieren und wieder eine Mannschaft aufbauen, mit der wir in Zukunft vorne mitspielen können.»

Der Ligaerhalt steht auch im Fokus von Muri II. Trainer Fabian Meier will möglichst viele jüngere Spieler an die Aktiven heranführen und so für Einsätze in der ersten Mannschaft vorbereiten. «Aus diesem Grund spielen wir in dieser Saison auch die identischen Spielzüge wie unsere erste Mannschaft», sagt Meier. Er startet mit seiner Equipe – genau wie auch Mutschellen und Handball Wohlen – nächste Woche in die Meisterschaft.

