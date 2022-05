19-jährige Aargauerin züchtet über 80 verschiedene Tomatensorten

Hägglingen/Berikon Diese 19-jährige Aargauerin züchtet und verkauft über 80 verschiedene Tomatensorten Dalilah Schmid ist erst 19 Jahre alt, studiert aber bereits Agrarwissenschaften und ist seit fünf Jahren Sortenbetreuerin bei ProSpecieRara. An zwei Samstagen im Mai verkauft sie ihre rund 3500 Setzlinge. Der AZ zeigt die Hägglingerin nicht nur ihr Gewächshaus in Berikon, sondern gibt auch Tipps zur Tomatenzucht. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 11.05.2022, 14.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dalilah Schmid aus Hägglingen zeigt im Beriker Gewächshaus ihre Setzlinge, darunter über 80 verschiedene Tomatensorten. Andrea Weibel

Ihre früheren Klassenkameradinnen machen jetzt die Matur – Dalilah Schmid hingegen studiert bereits seit drei Jahren Agrarwissenschaften an der ETH in Zürich. Schon mit 14 Jahren war sie Sortenbetreuerin bei ProSpecieRara. Sie vermehrt knapp 80 Tomatensorten und zieht sie zu Setzlingen. Auch eine Samendresch- und eine Saatgutreinigungsmaschine hat sie gebaut. Und sie legt im Juni die Jagdprüfung ab. Zu allem Überfluss ist sie auch noch fröhlich und nett und hat eine Hündin namens Ruby.

Ja, Dalilah Schmid ist äusserst vielseitig interessiert. Sie sagt von sich selber: «Wenn mich etwas interessiert, dann will ich alles darüber wissen.» So war das auch, als die Hägglingerin erstmals so richtig mit Gärtnern in Kontakt kam. Das war vor zehn Jahren, damals war sie neun Jahre alt.

Ehepaar Widmer wurde zu ihren Mentoren

«Ich hatte damals die Idee, Tomaten im Garten anzupflanzen», erzählt sie. «Meine Mutter hatte von einem Setzlingsmarkt im Schaugewächshaus im Gnadenthal gehört, also sind wir hin.» Der Setzlingsmarkt wurde von Annafried und Martin Widmer organisiert, die die Tomatensamen selber vermehrt und zu Setzlingen gezogen hatten. Dass sie einmal zu Schmids Mentoren werden würden, hätte niemand erwartet.

Dalilah Schmid zeigt ihre Tomaten. Sie hat etwa 80 Sorten im Angebot. Andrea Weibel

«Die Tomaten kamen sehr gut bei uns im Garten, und ich las alles, was ich darüber fand», berichtet Schmid. «Im Herbst waren wir nochmals im Schaugewächshaus. Ich habe mit Martin Widmer geredet.» Sie muss lachen, als sie erzählt. «Ich erinnere mich nicht, was ich genau gesagt habe, aber er war so erstaunt über mein Fachwissen, dass er seine Frau dazurief und sagte, mich müssten sie unbedingt behalten.»

In den folgenden Jahren gab Dalilah Schmid Führungen durchs Schaugewächshaus und machte bei Setzlingsmärkten mit. Sie setzte sich mit der Vermehrung von Pflanzen auseinander und steuerte eigenes Saatgut und Setzlinge bei. Auch am ProSpecieRara-Setzlingsmarkt auf Schloss Wildegg hat sie schon mehrfach Setzlinge verkauft.

Sie war die jüngste Sortenbetreuerin von ProSpecieRara

An einem Dreschtag, organisiert von ProSpecieRara, an den Widmers ihren jungen Schützling mitbrachten, fragte diese die Organisatorin, ob es ein Mindestalter für Sortenbetreuende gebe. «Sie sagte Nein, und seither vermehre ich immer wieder andere Arten und Sorten für ProSpecieRara. Ich begann mit Amaranth. Heute sind es acht Gemüsearten.»

Auch Zucchetti, Auberginen, Paprika und mehr bietet die 19-Jährige an. Andrea Weibel

Lachend erzählt sie weiter: «Mit meinen 14 Jahren war ich die jüngste Sortenbetreuerin. Unterdessen gibt es aber einen Jungen, der noch ein halbes Jahr jünger ist als ich.»

Um Saatgut zu gewinnen, ist viel Arbeit nötig. «Ich wollte nicht alles von Hand machen.» Was tut eine so schlaue Junggärtnerin dann? Klar, sie baut eine Bohrmaschine zur Dreschmaschine um und macht aus einem Staubsauger eine Saatgutreinigungsmaschine. «Das ist gar nicht so schwierig», sagt sie mit entschuldigend erhobenen Händen.

Soll sie Agrarwissenschaften studieren oder doch Medizin?

Landwirtschaft, Pflanzen und die Natur haben Dalilah Schmid schon immer fasziniert. Vor allem deren die Vielfalt. Ausserdem ist sie blitzgescheit. Sie übersprang mehrere Klassen und machte zusammen mit ihrem drei Jahre älteren Bruder die Matur. Sie erinnert sich:

«Ich wollte schon lange Agrarwissenschaften studieren. Aber dann kamen mir Zweifel, ob ich nicht doch besser Medizin wählen sollte.»

Sie überlegte lange. Wieder lacht sie beim Erzählen: «Doch dann stand ich in einem Buchladen und fragte mich: Womit möchtest du dich auch in der Freizeit beschäftigen? Natürlich nicht mit Anatomiebüchern, sondern Büchern über Pflanzen. Das hat mir den letzten Schubs gegeben.»

Zwei Jahre lang durfte sie bei einem Bauernhof ein kleines Feld für ihren Gemüsebau nutzen. «Dann hat sich Roger Ingold, Inhaber der Gärtnerei Grüningold GmbH in Berikon und der Oberwil-Lieler Ingold Gartenbau und Begrünung AG bei mir gemeldet. Er fand meine Arbeit cool und wollte mich unterstützen. Seither darf ich seine Gewächshäuser in Berikon nutzen», freut sie sich.

«Es gibt nicht die eine richtige Art, Tomaten anzubauen»

Eines ihrer Ziele ist es, den Menschen zu zeigen, dass es mehr als nur die eine rote Tomate gibt. «Experten schätzen, dass es zwischen 5000 und 100'000 Tomatensorten gibt. Die Leute sollen Spass haben am Gärtnern. Mit grünen, gelben und schwarzen Tomaten zum Beispiel.» Ausserdem möchte sie ihren Beitrag dazu leisten, eine zukunftsträchtige Landwirtschaft voranzubringen, die nicht von Grosskonzernen abhängig ist, die das Saatgut kontrollieren.

Sorten, die sie selber vermehrt, heissen beispielsweise Summer of Love, Blue-Gold-Berries oder Sart Roloise. An den beiden Samstagen vom 14. und 21. Mai bietet sie ihre rund 3500 Setzlinge im Gewächshaus zum Verkauf. Sie berichtet:

«Eigentlich wären es noch 1500 Setzlinge mehr gewesen, aber der späte Frost hat sie zerstört.»

Ohne diesen Frost hätte sie fast 100 verschiedene Tomatensorten im Angebot gehabt. Nun sind es noch 80 Sorten, daneben etwa 30 Sorten Paprika, verschiedene Kürbisse, Zucchetti, Gurken, Auberginen und mehr.

Hat sie einen Tipp, wie Tomaten am besten wachsen? «Ich höre oft, dass dieses oder jenes die einzig wahre Anbaumethode ist. Da bin ich total dagegen», betont sie. «Bei Tomaten ist es wichtig, dass sie genügend Wasser bekommen, sobald ihre Blätter ein wenig lampen. Sie mögen am Anfang ein wenig Dünger. Und um nach einem Regen gut zu trocknen, hilft es, wenn man die Äste ausdünnt. Aber sonst kann man sie wachsen lassen, wie man will. Tomaten kommen fast immer.» Ihr wichtigster Tipp:

«Man soll Spass am Gärtnern haben und sich getrauen auszuprobieren.»

Setzlingsmarkt am 14. und 21. Mai, 10 bis 17 Uhr, Gärtnerei an der Bernstrasse 235, Berikon. Mehr Infos unter www.esculentum.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen