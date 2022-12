Autistischer Masterchef-Kandidat setzt sich für andere ein

Hägglingen/Bellikon Er kennt sich als Betroffener aus: Wie sich der autistische Aargauer Masterchef-Kandidat nun für andere einsetzt Mit seiner Teilnahme an der TV-Show Masterchef sorgte der Asperger-Autist Christian Gruenhut dieses Jahr dafür, dass das Thema in der Öffentlichkeit bewusster wahrgenommen wird. Nun arbeitet er auch beruflich mit anderen Autisten. Bei der Belliker Stiftung «Fair Rates». Marc Ribolla Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In den Räumlichkeiten von «Fair Rates» in Bellikon: Stiftungsgründer Roger P. Keller (links) und Christian Gruenhut. Marc Ribolla

Das Abenteuer «Masterchef» war für den Häggliger Hobbykoch Christian Gruenhut im Frühling rasch vorbei. Schon in der zweiten Folge der TV-Kochsendung von 3+ schied der 33-Jährige aus. Eine grosse Herausforderung war für ihn sein Asperger-Autismus.

«Viele waren froh, dass das Thema bewusster wird in der Öffentlichkeit und freuten sich, dass ich dem ganzen eine Stimme gegeben habe», sagte er damals kurz nach dem Aus zur AZ. Asperger-Betroffene bereiten vor allem die sozialen Aspekte der Kommunikation und der Umgang mit anderen Menschen teilweise Mühe.

Mittlerweile ist einige Zeit seit Gruenhuts TV-Auftritt verstrichen und der Informatiker hat sich neu orientiert. Und er schwärmt bei einem Besuch: «Hier kann ich mich richtig entfalten.» Mit dem Hier ist seine Tätigkeit in der operativen Führung der gemeinnützigen Stiftung «Fair Rates» gemeint. Diese hat ihren Sitz in Bellikon und bietet rund zehn IT-Praktikumsplätze für junge Menschen mit Handicap an, vorwiegend aus dem autistischen Spektrum.

«Schade, wenn man das Potenzial nicht nutzen würde»

«Fair Rates»-Stiftungsgründer Roger P. Keller will so den jungen Leuten, von denen sich die meisten in einer IV-Massnahme befinden, den Sprung vom geschützten zweiten Arbeitsmarkt in den ersten erleichtern. «Dieser ist für die meisten im Normalfall erfahrungsgemäss zu gross», erklärt Keller.

Im Rahmen der Stiftung, bei der sie auch angestellt sind, arbeiten die Jungen vornehmlich in den Bereichen Applikation, Web-Entwicklung oder auch 3D-Druck-Prozessen. «Es sind alles reale Projekte von realen Kunden. Das Thema IT ist heutzutage in allen Branchen zentral. Angesichts des Fachkräftemangels wäre es schade, wenn man das Potenzial dieser Menschen nicht nutzen könnte», schildert Keller.

Die Stiftung bietet IT-Praktikumsplätze für junge Menschen mit Handicap an. Marc Ribolla

Christian Gruenhut kümmert sich darum, dass alles in geordneten Bahnen verläuft und schaut, dass das Resultat den Wünschen der Auftraggebenden entspricht. Als Direktbetroffener kann er sich bestens in die Lage eines anderen Autisten versetzen und bei Problemen Unterstützung leisten.

«Ich wollte immer schon anderen Leuten helfen und dabei auch noch etwas verdienen», schwärmt Gruenhut, der seit August in Bellikon arbeitet. Für Roger Keller ist er Gold wert. «Christian hat auch Führungsqualitäten, was für einen Autisten nicht selbstverständlich ist», sagt er über Gruenhut. In der Schweiz gibt es offiziell rund 120'000 Personen mit Autismus.

Hemmschwelle von Firmen ist oft zu gross

In Gesprächen mit anderen Unternehmern habe er oft gemerkt, dass diese eigentlich gern einen Autisten beschäftigen würden, aber die Befürchtung, dass die Zusammenarbeit schwierig werden könnte, halte sie davon ab, sagt Roger Keller. «Wir bieten mit unserer Arbeit aber an, dass wir für eine interessierte Firma das Coaching und die Betreuung übernehmen als Partner», so Keller.

Die Eingangstür mit einem treffend ausgewählten Spruch. Marc Ribolla

Als Unternehmer müsse man sich bewusst sein, dass es für einen Autisten mehr Zeit braucht, aber das Resultat sei am Ende meist besser. «Manchmal muss man den Jungen auch klar vermitteln, dass es okay ist, wenn es einmal etwas länger dauert», ergänzt Christian Gruenhut.

Eine staatliche Unterstützung bekommt die Stiftung «Fair Rates», die 2019 ins Leben gerufen wurde, bisher nicht. «Ich habe bis jetzt alles aus dem eigenen Sack bezahlt», sagt Roger Keller. Abgesehen von den Geldern, die die Kunden für die Aufträge leisten. Allerdings zeigen sich verschiedene kantonale SVA-Stellen wie zum Beispiel Zürich, Aargau oder Solothurn an der Arbeit der Stiftung interessiert und es laufen Gespräche.

Weitere Infos zur Arbeit der Stiftung unter fair-rates.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen