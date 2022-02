Hägglingen So reagiert «Masterchef»-Kandidat Gruenhut nach seinem Aus: «Caminadas Einladung ist wie Fussball spielen mit Ronaldo» In der zweiten Folge der TV-Kochshow «Masterchef Schweiz» scheidet der einzige Aargauer Kandidat, der Hägglinger Christian Gruenhut, aus. Enttäuscht ist der Asperger-Autist aber keineswegs. Der Hobbykoch freut sich schon jetzt auf einen besonderen Tag. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 22.02.2022, 14.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die «Masterchef Schweiz»-Jury schaut Christian Gruenhut beim Fischfiletieren zu: Zoe Torinesi, Andreas Caminada und Nenad Mlinarevic (von links). zvg

Das Abenteuer «Masterchef Schweiz» nahm am Montagabend für Christian Gruenhut ein vorzeitiges Ende. Nach dem Pasta-Gericht, dem dritten Menu an diesem Tag, war für den 32-jährigen Hägglinger basta. Sein kulinarisches Können überzeugte die Star-Jury der TV-Kochsendung auf 3+ mit Andreas Caminada, Nenad Mlinarevic und Zoe Torinesi zu wenig.

Gruenhuts Abgang aus dem Kochstudio war emotional. Vor allem dank einem Lob und einer speziellen Einladung von Andreas Caminada. Der 19-Punkte- und Dreisternekoch war beeindruckt von der Kreativität und dem Perfektionismus des Aargauers. Er lud ihn ein, einen Tag bei ihm in der Küche seines Toprestaurants auf Schloss Schauenstein zu verbringen.

Die besten Szenen aus der 2. Folge von «Masterchef». 3+/gue

Obwohl die Sendung schon vor einigen Wochen produziert wurde, hat das Erlebnis noch nicht stattgefunden. Umso grösser ist noch immer Gruenhuts Vorfreude. Am Tag nach dem TV-Aus sagt der Informatiker zur AZ: «So eine Einladung ist für mich als Hobbykoch fast so, wie wenn ein Fussballer mit Cristiano Ronaldo Fussball spielen darf.»

Immerhin sei Caminada einer der besten Köche der Welt. «Er ist ein grosses Vorbild für mich. Viele träumen davon, bei ihm einmal essen zu dürfen und ich darf dort sogar in der Küche arbeiten», sagt Gruenhut.

Warten auf die Entscheidung der Jury: Christian Gruenhut. zvg

Über sein vorzeitiges Aus bei «Masterchef» ist er nicht frustriert. Im Gegenteil. Es gäbe dazu überhaupt keinen Grund. «Ich habe null Enttäuschung. Ich nahm alles immer Schritt für Schritt von Anfang an», erzählt er. Besonders herausfordernd war sein Asperger-Autismus.

Der Umgang damit und die Belastung setzte ihm in der zweiten Folge auch körperlich zu. Drum sei es für seine Gesundheit fast besser gewesen, auszuscheiden. Er blickt zurück:

«Wir kochten die drei Gerichte alle an einem Tag von morgens bis spät abends. Ich war irgendwie am Ende und konnte nicht mehr länger.»

Aufmunterung und Respekt wegen seines Asperger-Autismus

Unmittelbar nach dem Out am TV erhielt Gruenhut viele Reaktionen auf etlichen Kanälen. «Sie waren gemischt. Einige waren enttäuscht, dass ich rausgeflogen bin und verstanden den Entscheid nicht. Andere zollten Respekt und munterten mich auf, weiter zu kämpfen», sagt er.

Er sei auch sehr zufrieden, wie die Sendung seinen Autismus thematisiert habe. Entsprechend viele Rückmeldungen habe er erhalten. «Viele sind froh, dass das Thema bewusster wird in der Öffentlichkeit und freuten sich, dass ich dem ganzen eine Stimme gegeben habe», sagt er. Er sei authentisch rübergekommen, was ihm sehr wichtig gewesen sei.

Gruenhut beim Zubereiten eines Menus in der zweiten Folge. zvg

Sein «Masterchef»-Auftritt öffnet ihm weitere Türen für Projekte. So hat ihn beispielsweise der Oftringer Grossküchengeräte-Hersteller Salvis für die Internorga in Hamburg, eine Fachmesse, engagiert. Diesen Frühling darf Gruenhut am Salvis-Messestand für die Gäste und Messebesuchenden kochen. In seiner Heimat plant er ebenfalls bereits einige Anlässe.

Bereits spruchreif ist ein kulinarischer Event beim Hägglinger Restaurant Luca im Dubach-Haus. «Wir werden vier bis fünf Personen sein, die kochen werden. Es soll ein feines Essen werden und die Leute zufrieden heimgehen», freut sich Gruenhut schon jetzt. Stattfinden soll der Anlass in den kommenden Wochen.

Bis dann wird sich auch bei «Masterchef» die Spreu vom Weizen getrennt haben. Einen Favoriten auf den Titel möchte Gruenhut nicht nennen. «Ehrlich, ich würde es jedem Teilnehmenden gönnen zu siegen», meint er ganz diplomatisch.

Christian Gruenhut beim Zubereiten der Apfel-Jalousien zum Dessert. Sandra Ardizzone Die Küche ist das Element des Hägglinger Hobbykochs. Sandra Ardizzone Zwiebeln sind ein wichtiger Bestandteil seines Gulasch-Rezeptes. Sandra Ardizzone Frisch zubereitet: Rinds-Gulasch mit hausgemachten Serviettenknödeln. Sandra Ardizzone Das Verhältnis Zwiebeln und Fleisch muss 1:1 sein. Sandra Ardizzone Christian Gruenhut in seiner privaten Küche mit dem fertigen Menü. Sandra Ardizzone Die Serviettenknödel im heissen Wasserbad. Sandra Ardizzone Die Serviettenknödel werden geschnitten und anschliessend in der Pfanne angebraten. Sandra Ardizzone

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen