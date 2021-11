Hägglingen: Schwester warnt mit Brief vor pädophilem Bruder

Schwester warnt Bevölkerung mit Brief vor pädophilem Bruder – das sagen Polizei und Gemeindeammann dazu

Eine Frau machte die Hägglinger Bevölkerung per Brief auf ihren neu zugezogenen und offenbar pädophilen Bruder aufmerksam. Nun erklären Kantonspolizei und Gemeindeammann Urs Bosisio, was sie von diesem ungewöhnlichen und heiklen Vorgehen halten.