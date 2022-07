Hägglingen: Marcel Geissmann erinnert sich an Maiengrünturm

Hägglingen Soldaten und Schulreisen: Wie sich Marcel Geissmann an seine Kindheit neben dem Maiengrünturm erinnert Vor vier Jahren schenkte die Familie Geissmann ihren Maiengrünturm den Hägglinger Ortsbürgern. Jetzt wurde das sanierte Wahrzeichen der Gemeinde am Wochenende mit einem Fest gefeiert. Der 90-jährige Marcel Geissmann erinnert sich noch gut an Geschichten von früher. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

So sah das erste Restaurant beim Maiengrünturm aus, links daneben das zweistöckige Haus, in dem Marcel Geissmann aufgewachsen ist und wo unten während des Zweiten Weltkriegs das Militär einquartiert worden ist. zvg (ca. 1940)

Der Maiengrünturm erstrahlt nach der Renovierung in neuem Glanz. Wie er so dasteht, erinnert er schon ein bisschen an seinen deutlich grösseren Vetter in Paris. Dass der Eiffelturm tatsächlich dafür verantwortlich war, dass auch Hägglingen einen Turm erhielt, wissen die wenigsten, die ihn besuchen. Wer es genau weiss, ist Marcel Geissmann. «Mein Grossvater Johann Huber war 1889 an der Weltausstellung in Paris. Dort hat ihn der Eiffelturm so fasziniert, dass er mit der Idee nach Hause kam, ebenfalls einen Turm zu bauen», erzählt der 90-Jährige.