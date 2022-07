Hägglinger Kinder beim Spatenstich zur Sanierung Mehrzweckhalle

Gemeinsam mit den Kindern der Primarschule Maiengrün setzte der Gemeinderat Hägglingen den Startpunkt für die Umbauarbeiten der alten Mehrzweckhalle. Die Arbeiten an und in der Halle beginnen am Montag, 4. Juli, und werden ein Jahr dauern. Haben die Schulkinder deshalb weniger Turnunterricht?

Laura Koller 01.07.2022, 05.00 Uhr