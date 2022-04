Familientreffen der Roduners beim Hägglinger Theater

Hägglingen Roduner daher! Grosses Familientreffen am 11. Juni anlässlich der Aufführung von «Roduner & Co.» Emil Roduner aus Zürich hörte per Zufall davon, dass in Hägglingen ein Theaterstück aufgeführt wird, das seinen Familiennamen im Titel trägt. Kurzerhand organisiert er nun zur Aufführung am 11. Juni ein Familientreffen. Nathalie Wolgensinger 13.04.2022, 05.00 Uhr

Die neueste Produktion «Roduner & Co.» des Hägglinger Tellspielvereins kommt sehr gut voran. Premiere ist am 20. Mai. Andrea Weibel

Dass in Hägglingen in diesem Frühling ein Theaterstück mit dem Titel Roduner & Co. aufgeführt wird, das hat auch Emil Roduner aus Zürich mitbekommen. Er berichtet: «Ein Bekannter aus Hägglingen hat mir davon erzählt.» Er habe sich geehrt gefühlt, dass sein Familienname im Titel eines Theaterstücks vorkommt.

Im Stück wird die fiktive Geschichte des Familienunternehmens Roduner & Co. erzählt, das seit Jahrzehnten WC-Brillen aus einheimischen Holz herstellt. Die Nachfrage danach ist aber rapide gesunken und die Schliessung scheint unvermeidlich. Doch so leicht geben Patron Theodor Roduner und seine loyale Belegschaft nicht auf.

Die Geschichte wurde vom Wohler AZ-Kolumnisten und Autor Jörg Meier geschrieben und 2007 in Menziken unter dem Titel «Cordon bleu» uraufgeführt. Meier hat diese Vorlage auf Hägglinger Verhältnisse adaptiert und ihr einen neuen Titel gegeben. Aufgeführt wird das Stück vom Verein Tellspiele Hägglingen. Premiere ist am 20. Mai.

Die Roduners sollen alle kommen

Emil Roduner fühlte sich nicht nur geehrt, sondern liess sich von dieser einmaligen Gelegenheit auch gleich inspirieren. Er beschloss deshalb, dass sich doch alle mit dem Familiennamen Roduner bei der Theateraufführung am 11. Juni in Hägglingen zu einer Art grossem Familientreffen zusammenfinden sollten.

Er hat die wenigen Roduners, die es in der Schweiz gibt, bereits per E-Mail über sein Vorhaben informiert. Nun hofft er, dass möglichst viele den Weg ins Freiamt antreten werden und er nicht der einzige wahre Roduner bei Roduner & Co. sein wird.