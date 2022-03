Hägglingen: Friedhof Zinsmatten wurde saniert und erweitert

Hägglingen Neues Gemeinschaftsgrab hat Platz für 164 Urnen: Der Friedhof Zinsmatten erstrahlt in neuem Glanz Ein neues Gemeinschaftsgrab, eine Abschiedszone und eine sanierte Strassenentwässerung: Der Friedhof Zinsmatten in Hägglingen wurde umfassend saniert. Am Samstag, 2. April, um 14 Uhr wird die letzte Ruhestätte mit einer Eröffnungs- und Einsegnungsfeier eingeweiht. Nathalie Wolgensinger 30.03.2022, 05.00 Uhr

Der Friedhof Zinsmatten in Hägglingen wurde saniert, im Vordergrund das Gemeinschaftsgrab. Nathalie Wolgensinger

Der Friedhof Zinsmatten liegt etwas ausserhalb des Dorfes, es ist dort ruhig und damit der ideale Platz, um die Verstorbenen zur letzten Ruhe zu betten. In den letzten Wochen aber ging es geschäftig zu und her in der Zinsmatten: Der Friedhof wurde neu gestaltet. Das sei auch dringend nötig, bestätigt der zuständige Gemeinderat Ruedi Schmid.