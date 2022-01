Hägglingen: Schulleiterin Marianne Kleiner wird pensioniert

Hägglingen Mal fielen Sugus aus dem Schulleiterfenster, mal spritzte Wasser: Marianne Kleiner geht nach 45 Jahren in Pension Als 20-jährige frischgebackene Lehrerin begann Marianne Kleiner an der Primarschule in Hägglingen. Nun ist sie seit 16 Jahren Schulleiterin, kennt jedes Kind und alle Eltern mit Namen und schafft es fast jedes Jahr in die Fasnachtszeitung. Am Freitag, 28. Januar, hat sie ihren letzten Tag. Sehr gerne schaut sie zurück und auch voraus. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Die Hägglinger Schulleiterin Marianne Kleiner geht nach 45 Jahren an der Schule am Maiengrün in Pension. Alex Spichale

Sie hat ihr gesamtes Berufsleben an der Schule Hägglingen verbracht. Am Jungbrunnen, wie sie sagt, der Schule, bei der man das Herz spürt. Tatsächlich würde man Marianne Kleiner die 65 Jahre nie geben, wenn man mit ihr spricht. Und doch: Am Freitag, 28. Januar, ist ihr allerletzter Tag als Schulleiterin in Hägglingen, bevor sie in Pension geht. Sie wird an diesem Tag auf Schminke verzichten, denn die würde vor lauter glücklich-traurigen Tränen nur verlaufen, scherzt sie.

Dabei hat schon alles mit viel Glück begonnen. Kleiner ist in Wohlen aufgewachsen und wusste immer, dass sie Menschen und deren Geschichten interessierten. Als ihr eine Lehrerin sagte, sie solle ans Lehrerseminar gehen, war alles klar. «1973 begann ich mit dem Semi in Wohlen, damals waren die Wände noch voll mit Zetteln von Schulen, die um Lehrpersonen warben», erinnert sie sich.

Marianne Kleiner stösst mit den Schülerinnen und Schülern an – ihr war eine enge Beziehung zu diesen immer sehr wichtig. zvg

Doch 1976 kam der Lehrerüberfluss. «Als ich 1977 fertig wurde, schrieb ich 30, 40 Bewerbungen von Hand. Nach endlosen Absagen erhielt ich endlich eine Zusage, und zwar aus Hägglingen. Das hat sich als riesiges Glück herausgestellt. Auch wenn meine Mutter, eine gebürtige Dottikerin, entsetzt war, ihre Tochter an die unbeliebte Nachbargemeinde zu verlieren», fügt Kleiner lachend an.

«Ich spürte, diese Schule hat Herz»

Sie begann als Klassenlehrerin der 1. bis 3. Primarschule. «Ich merkte sofort, diese Schule hat etwas», erinnert sie sich. Der damalige Rektor Toni Imbach und die Lehrerin Irene Bento nahmen die 20-jährige Marianne Kleiner unter ihre Fittiche. «Ich spürte, die Schule hat Herz.» Was sie hingegen noch nicht wusste: Eine der ersten Schülerinnen, die im Schulhaus an ihr vorüberspazierten, war die heutige Schulsekretärin Nicole Meyer, die Seele der Schule, wie es Kleiner liebevoll ausdrückt.

Sie sei genau 20 Jahre und drei Monate alt gewesen, als sie 24 Erstklässlerinnen und Erstklässler übernahm. «Auf einmal wird man mit so vielem konfrontiert», erinnert sie sich. Das war vor genau 44 Jahren und acht Monaten.

Marianne Kleiners Augen leuchten, wenn sie von ihren Erlebnissen an der Schule Hägglingen erzählt. Alex Spichale

Seither hat sie viel erlebt. Noch heute leuchten ihre Augen, wenn sie daran denkt. «Gerade das Lesenlernen finde ich unglaublich faszinierend.» Das passiere in der ersten Klasse. «In der zweiten können sie schon viel mehr. Und in der dritten waren wir jeweils eine eingeschworene Gemeinschaft, in der wir viele Projekte angehen konnten.»

Sie merkt, wenn eines der 270 Kinder eine neue Frisur hat

Kleiner bildete Studenten aus, wurde Inspektorin und machte verschiedene Weiterbildungen. An der Fachhochschule begann sie, Kommunikation mit Schülern und Eltern zu unterrichten. Ihr Spezialgebiet ist die Idiolektik, bei der sich Zuhörende voll auf Sprechende und deren Eigensprache fokussieren. Interimistisch wurde sie Co-Rektorin in Hägglingen und absolvierte dann die Ausbildung zur Schulleiterin.

«Als in Hägglingen die geleitete Schule eingeführt wurde, bewarb ich mich.» Sie wurde vom Gremium gewählt und ist seit 2006 Schulleiterin, seit 2014 von der Primarschule am Maiengrün, zu der ab da auch Dottikon gehörte.

Sie wird am Freitag, 28. Januar, sicher viele glücklich-traurige Tränen vergiessen: Noch-Schulleiterin Marianne Kleiner. Alex Spichale

Aber: «Für mich war der Mensch immer viel wichtiger als das Papier.» So kennt Marianne Kleiner nicht nur alle 270 Schülerinnen und Schüler, sondern auch alle Lehrpersonen und Eltern mit Namen. «Mir fällt auch auf, wenn ein Kind eine neue Frisur oder eine neue Brille hat. All das ist mir wichtig, denn Kinder wie auch Eltern sollen sich wahrgenommen fühlen.»

Schüler streiten sich, wer zur Schulleiterin ins Büro gehen darf

Auf einmal klingelt es während des Interviews. Ein Mädchen tritt mit seinen Eltern ins Sekretariat, die Mutter überreicht Kleiner eine Calla-Lilie im Topf. «Wir haben erfahren, dass Sie aufhören, da wollten wir uns nochmals bei Ihnen bedanken und Sie verabschieden», sagt der Vater herzlich mit italienischem Akzent. Kleiner fasst sich ans Herz und ist den Tränen nahe vor Rührung. Nachdem die Familie gegangen ist, erklärt sie, dass das Mädchen gar nicht mehr hier zur Schule gehe.

Von hinter ihrem Pult hervor wirft Sekretärin Nicole Meyer ein, dass Kleiner wirklich von allen sehr gemocht werde. «Kürzlich erzählte mir eine Lehrerin, dass sie bereits eine Liste machen muss, weil sich die Schülerinnen und Schüler streiten, wer an der Reihe ist, wenn jemand Frau Kleiner etwas ins Büro bringen muss», berichtet sie lachend.

Das könnte auch damit zusammenhängen, dass es bei solchen Anlässen oft ein Sugus von der Schulleiterin gibt. Kleiner erzählt lachend: «Manchmal rufen die Kinder auch vom Sportplatz zu mir herauf und fragen, ob sie ein Sugus bekommen, dann werfe ich ihnen manchmal eines hinunter.»

An heissen Sommertagen kam es auch mal vor, dass Marianne Kleiner ihre Schülerinnen und Schüler von ihrem Bürofenster aus mit Wasser vollspritzte, wenn diese sich unten auf dem Platz mit dem Gartenschlauch abkühlten. zvg

Manchmal sind es aber keine Sugus, sondern Wasser, das aus dem Fenster der Schulleiterin hinunterregnet. Wieder muss sie lachen: «Wenn es im Sommer sehr heiss ist, dürfen sich die Kinder ab und zu mit dem Schlauch bespritzen, den der Hauswart anbringt. Da habe ich auch schon Wasserflaschen gefüllt und sie von oben zusätzlich nass gespritzt.»

Ein bisschen erinnert sie an Astrid Lindgren

Kleiner ist eine Schulleiterin, die ganz nah an den Kindern ist – das war ihr schon immer wichtig. Und eine, die ihr eigenes inneres Kind über all die Jahre nicht verloren hat. «Oft, wenn ich eine Vertretung gemacht habe, brachte ich ein Bilderbuch mit und erzählte es der Klasse auf Schweizerdeutsch. Gerade die Fünft- und Sechstklässler, die das noch nie erlebt hatten, fanden das manchmal komisch. Aber am Ende hörten immer alle ganz gespannt zu.»

Ihren Schalk und ihr inneres Kind hat Marianne Kleiner nie verloren. Alex Spichale

Mit ihren strahlenden Augen und dem Schalk, aber auch ihrer Liebe zu den Kindern erinnert Marianne Kleiner ein wenig an die schwedische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren, die auch nie ihr inneres Kind verlor. Darauf angesprochen lacht Kleiner ihr herzliches Lachen und sagt: «Ich bin ein grosser Lindgren-Fan.»

Sie schafft es fast jedes Jahr in die Fasnachtszeitung

Am Freitag, 28. Januar, gibt sie ihr Amt ab. Ihre Nachfolgerin Sonja Bachmann unterstützt sie noch einige Zeit bei Fragen, sonst wird sie sich aber komplett aus der Schule zurückziehen. Sie wird weiterhin an Fachhochschulen unterrichten und würde sich gern in Wien eine Zweitwohnung mieten. Dort hat sie Freunde aus der Idiolektik und ihrer anderen Passion, dem Qui-Gong.

Mit Hägglingen wird sie aber immer verbunden bleiben. «Obwohl ich in Wohlen wohne, sage ich beispielsweise: ‹Wir in Hägglingen ...›. Ich habe immer so grosse Unterstützung der Behörden und der Eltern gespürt, ich habe Hägglingen einfach gern.» Da ist sie auch nicht böse, wenn sie es fast jährlich in die Fasnachtszeitung schafft. Hinter ihrem Bildschirm hervor verrät Nicole Meyer: «Das wird sie auch dieses Jahr.»

Marianne Kleiner – hier mit der Schule an einem Umzug – schafft es fast jedes Jahr in die Fasnachtszeitung. zvg

Was sie an ihrem Abschiedstag erwartet, weiss Kleiner noch nicht. «Vermutlich wird es weder ein Helikopterflug noch eine Spritztour mit dem Feuerwehrauto sein, wie einzelne Lehrpersonen schon gewitzelt haben. Aber ich soll mich warm anziehen», weiss Kleiner. Und, wie erwähnt, werde sie ungeschminkt zur Schule kommen. Denn an der Schule mit so viel Herz dürfen auch einmal glücklich-traurige Tränen fliessen.

