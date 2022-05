Haus in Hägglingen produziert vier Mal mehr Strom als verbraucht

Hägglingen Weshalb sich der direkte Verkauf des eigenen Solarstroms an den Nachbarn für diese Freiämter Familie besonders lohnt Ihre Solaranlage produziert 3,9 Mal so viel Strom, wie sie selber brauchen. Den Rest verkaufen sie an die Nachbarn. Und obwohl sie viel weniger Strom verbrauchen als die meisten Leute, ist ihre Stube meist wärmer als andere. Am Tag der Sonne, am Samstag, 14. Mai, zeigt Familie Roost aus Hägglingen, wie sie das macht. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Mirjam und Mario Roost mit Nina zeigen die Solarzellen auf dem Dach ihres Hauses in Hägglingen. Diese liefern knapp viermal so viel Strom, wie die Familie braucht. Den Rest können sie den Nachbarn verkaufen. Andrea Weibel

Ihr Wohnzimmer ist modern und trotzdem sehr gemütlich, mit viel Holz und grossen Fensterfronten. Mario Roost spaziert in Socken mit der zweimonatigen Nina auf dem Arm zum Esstisch. Miriam Roost ist barfuss. Im Moment müssen sie nicht heizen, aber auch im Winter soll es hier gemütlich warm sein. Und das, obwohl sie nur knapp 7000 kWh Strom verbrauchen. Inklusive Luft-Wasser-Wärmepumpe und Elektro-Auto.

Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Haushalt mit vier Personen verbraucht in der Schweiz rund 4500 kWh. Darin ist jedoch der Energieverbrauch für die Wärmepumpe, der bei einem Einfamilienhaus zwischen 2500 und 6000 kWh ausmachen kann, sowie Treibstoff für das Auto noch nicht eingerechnet.

Wie sie so viel Energie und damit auch Geld sparen können, möchten die frisch gebackenen Eltern am Samstag, 14. Mai, am Tag der Sonne, allen Interessierten zeigen. Dazu laden sie von 10 bis 17 Uhr in ihr Haus am Wagenrain 8a in Hägglingen ein.

Wer sich weniger für einen Neubau interessiert, sondern wissen möchte, wie es sich mit Solaranlage und Luft-Wasser-Wärmepumpe anstatt der alten Ölheizung in einem über 40-jährigen Haus lebt, den informiert Familie Annen an der Oberen Eichgasse 2.

Sie kamen rechtzeitig, um dem Architekten reinzureden

Die Idee zur Besichtigung entstand in der Aktion Häggligrüen, einer Interessengemeinschaft von ökologisch denkenden Hägglingerinnen und Hägglingern. Mario Roost ist Mitgründer und möchte die Leute mit seiner Leidenschaft für den ökologischen Lebenswandel anstecken. Dabei sieht er überhaupt nicht aus, wie man sich so einen birkenstocktragenden Öko-Hippie vorstellt. Der 33-jährige gelernte Schreiner ist Projektleiter bei der Lemon Consult AG, einer Energieberatungsfirma in Zürich.

Das Paar hatte Glück, vor gut vier Jahren erfuhr es, dass in Hägglingen, wo Mirjam Roost aufgewachsen ist, moderne Häuser gebaut werden. Mario Roost sagt schmunzelnd: «Wir waren grad noch früh genug, um dem Architekten reinzureden.»

Für ihn war klar, dass eine Solaranlage aufs Dach gehört. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe war bereits eingeplant. «Am Samstag können wir den Interessierten auch zeigen, dass es sinnvoll ist, die Solaranlage nicht auf die Ziegel, sondern anstelle der Ziegel zu bauen. Es sieht schöner aus und verbraucht weniger Ressourcen.»

Wände und Boden speichern die Wärme im Winter

Ausserdem wird die Gebäudehülle als thermische Speichermasse verwendet. Roost erklärt: «Während der Heizsaison heizen wir tagsüber, wenn wir Sonnenenergie produzieren, etwas mehr. Das heizt den Beton auf, der nachts dann nie ganz auskühlt. So brauchen wir, wenn die Sonne nicht scheint, keine zusätzliche Energie zum Heizen.»

Auch ihr Elektroauto hilft dem Ehepaar Roost, ihren Stromverbrauch niedrig zu halten. Andrea Weibel

Auch über ihr Elektroauto geben sie gern Auskunft. Rettungssanitäterin Mirjam Roost erzählt: «Anfangs hatte ich etwas Bedenken, dass ich mit 200 bis 300 Kilometern Reichweite nirgendwo hinkomme oder stecken bleibe. Aber zur Arbeit nach Zürich und zurück reicht das wunderbar, ich stecke das Auto etwa alle drei Tage mal ein.»

Sie wurden mit dem Schweizer Solarpreis 2021 ausgezeichnet

Das Beste ist: Die Solarzellen von Familie Roost decken nicht nur ihren Eigenbedarf an Strom. «Sie liefert mehr als doppelt so viel, wie wir für unseren Haushalt samt Wärmepumpe und Elektroauto brauchen», ist Mario Roost stolz. Den Rest verkaufen sie an ihre Nachbarn.

Die Rechnung geht für alle auf: «Würden wir den überschüssigen Strom ins Netz einspeisen, bekämen wir 10 Rappen pro kWh. Von den Nachbarn bekommen wir knapp 18 Rappen pro kWh – Strom aus dem Netz würde sie etwas mehr als 21 Rappen pro kWh kosten», rechnet Mario Roost vor.

Für dieses moderne, ökologische System erhielt Familie Roost 2021 den Schweizer Solarpreis. «Damit werden Objekte ausgezeichnet, die vorbildlich die Solarenergie repräsentieren», sagt Mario Roost.

Ihm ist wichtig: Jeder kann seinen Beitrag leisten

Mario Roost ist die ökologische Denkweise so wichtig, dass er mittlerweile auch Präsident der Hägglinger Umweltschutzkommission geworden ist. Anlässe für die Öffentlichkeit plant er aber vor allem mit der Aktion Häggligrüen.

Beispielsweise konnten sie bei der Risa Hutwerkstatt den Steingarten vor der Tür entfernen, und den Platz ökologisch aufwerten. Als nächstes planen sie am 30. Mai in Dottikon einen veganen Grillkurs. Anmelden können sich auch «Auswärtige» unter haeggligruen@gmx.ch.

In den sozialen Medien wie Facebook und Instagram versucht Roost, wöchentlich unter #häggligrüen etwas Spannendes zu veröffentlichen. «Wir möchten auch die jüngeren Leute fürs Thema Umweltschutz sensibilisieren», erklärt er.

Hat er Tipps, wie man daheim mehr Strom sparen kann? «Es fängt mit den kleinen Dingen an. Beispielsweise, indem man das Licht löscht, wenn man einen Raum verlässt oder ausreichend natürliches Licht vorhanden ist, und während der Heizsaison die Fenster nicht gekippt lässt.» Ihm ist bewusst:

«Natürlich retten wir damit nicht die Welt. Bei solchen Kleinigkeiten geht es mir primär darum, achtsam zu sein, welche Auswirkungen mein Verhalten auf meine Umwelt hat.»

Aber wenn man dies übe, werde man mit der Zeit immer mehr Verhaltensmuster an sich bemerken, die unnötig sind oder der Umwelt schaden. «So können wir alle an uns arbeiten und gemeinsam ein Stück in die richtige Richtung gehen.»

Tag der Sonne in Hägglingen: Samstag, 14. Mai, 10 bis 17 Uhr, bei Familie Roost am Wagenrain 8a und bei Familie Annen an der Oberen Eichgasse 2. Keine Anmeldung nötig. Anreisende mit dem Auto nutzen die Parkplätze beim Gemeindehaus. Von dort ist der Weg zu den beiden Objekten mit Ballonen gekennzeichnet. Von Vorteil werden jedoch die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt (Haltestelle Gemeindehaus).

