Hägglingen Landi Maiengrüen investiert fünf Millionen in neuen Volg-Laden und in Wohnungen In Hägglingen können sich die Dorfbewohner auf ein neues Schmuckstück im Zentrum freuen. Die Landi Maiengrüen baut den Volg-Laden neu. Die Baubewilligung ist erteilt. Marc Ribolla 16.03.2021, 05.00 Uhr

Wie auf dieser Visualisierung soll der Neubau des Volg Hägglingen 2023 aussehen. Farben und Materialien können allerdings noch variieren. Bild: zvg

Die Jahreszahl am gusseisernen Fenstergitter deutet es an. 1951 ist dort festgehalten. In jenem Jahr dürfte der heutige Gebäudekomplex der ehemaligen Landi und des heutigen Volgs in Hägglingen an der Mittelldorfstrasse gebaut worden sein. Das vermutet jedenfalls Philipp Amrein, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Landi Maiengrüen.