Häggliger Fasnacht findet 2023 im Zelt und mit Lärm-Hotline statt

Hägglingen Lärmhotline soll Polizeieinsatz vermeiden: Häggliger Narren müssen unter etwas speziellen Bedingungen feiern Bisher feierten die Häggliger Närrinnen und Narren in der Mehrzweckhalle. Dieses Jahr geht das nicht, sie wird derzeit saniert. Nun weicht man auf ein Zelt aus. Der Gemeinderat verlangt vom Veranstalter eine Hotline, damit sich Lärmgeplagte beschweren können. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Die Mehrzweckhalle in Hägglingen ist während der Fasnacht jeweils bunt belebt. Heuer wird sie saniert und die närrischen Veranstaltungen nach draussen in ein Zelt verlegt. Marc Ribolla

(20. Februar 2020)

Die Häggliger haben die Fasnacht im Blut. Die meisten von ihnen jedenfalls. Das beweisen nicht nur die grossen Anlässe wie der Nachtumzug oder die Bälle, die im Dorf jeweils mit viel Liebe zum Detail organisiert werden. Auch die Besucherzahlen sprechen für sich. Besonders in der Mehrzweckhalle herrscht während der fünf Tage buntes Treiben.

Doch in diesem Jahr wird die Räumlichkeit weder Knallball noch Kinderball beherbergen können. Die Halle befindet sich mitten in den Sanierungsarbeiten. Die Fasnacht deshalb ganz abblasen, das war für die Vereine keine Option.

«Nachdem uns Corona in den vergangenen Jahren bestraft hat, war es nie ein Thema, die Fasnacht ausfallen zu lassen», betont Patrick Löhrer, OK-Präsident des Knallballs und Mitglied der Vereinigung Ballveranstaltende Vereine (BVV). Lieber hätte man die Feierlichkeiten in ein anderes Dorf ausgelagert, auch wenn das wohl das eine oder andere Häggliger Narrenherz gebrochen hätte. Zum Glück also wurde unterdessen eine andere Lösung gefunden.

Ein Zelt, so gross wie eine Turnhalle

Der Nachtumzug in Hägglingen findet alle zwei Jahre statt, zum nächsten Mal 2024. Die Verantwortlichen und die Teilnehmenden zeigen immer viel Liebe zum Detail. Andy Mueller

(16. Februar 2020)

«Wir haben uns überlegt, ob wir die Veranstaltungen in Dottikon durchführen wollen. Aber der Name ‹Häggliger Fasnacht› ist an einen Ort gebunden», erklärt Löhrer. Gerne hätte man auf dem Kirchenplatz oder sogar im Wald gefeiert. Aber das alles kommt einem organisatorischen Hosenlupf gleicht.

«Wir brauchen einen Ort, der wetterfest ist und wo das Material in der Nacht vor Diebstahl geschützt ist», zählt er auf. So sei man wieder zum Standort bei der Schule gekommen. Anstatt in der sollen die Anlässe nun einfach neben der Mehrzweckhalle stattfinden.

Häggliger Fasnacht 2023 In Hägglingen werden heuer neben verschiedenen anderen Anlässen gleich zwei grosse Jubiläen gefeiert. Sowohl die Hächle-Gugge als auch die Hächle-Zunft feiern in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Zelebriert wird das Doppeljubiläum am Schmutzigen Donnerstag, 16. Februar, mit einem grossen Guggenfestival. Weitere Infos zur Häggliger Fasnacht unter: www.ha-fa.ch

«Wir werden auf ein Zelt ausweichen, das 20 mal 25 Meter gross ist. Es bietet genügend Platz für die ganze Infrastruktur, zum Beispiel eine Küche», sagt Löhrer, Mitglied der Guggenmusik Bachdole Schränzer. Letztere wird heuer den ersten Ball in Hägglingen veranstalten.

Mehrausgaben von bis zu 20'000 Franken erwartet

Löhrer rechnet aufgrund der Zeltlösung mit einem finanziellen Mehraufwand von 15’000 bis 20’000 Franken. Darin eingerechnet seien unter anderem der Zeltbau, eine Küche sowie die Heizung und die zusätzliche Technik, die es in der Mehrzweckhalle nicht gebraucht hätte.

Diese Kosten müssen die Bachdolen aber nicht allein tragen. Die anderen Mitglieder der BVV, darunter die Hächler-Gugge, die Hächle-Zunft, der Turnverein und der FC Hägglingen, beteiligen sich. Zu diesem Zweck wurde die Vereinigung vor etwa zwölf Jahren auch gegründet, so Löhrer.

«Wir teilen uns jeweils die Infrastruktur und koordinieren die Häggliger Fasnacht.» Gemeinsam sind sie aktuell auch auf der Suche nach Spenden. Das zum Beispiel auf der Website Lokalhelden.

Beim Gemeinderat stiess die Idee mit dem Zelt jedenfalls bereits auf Verständnis. Dieser erteilte die Bewilligungen für reduzierte Nachtruhezeiten – mit der Bedingung, dass die Närrinnen und Narren eine Lärmhotline einrichten.

«Die bewilligte Zeit werden wir ausschöpfen»

Denn so gut die Idee eines Fasnachtszeltes auch ist, der Lärm wird wohl lauter zu hören sein als aus der Halle. Deshalb richten die Veranstaltenden eine Hotline ein, bei der sich die Bevölkerung melden kann, sollte es wirklich viel zu laut sein.

«Dann können wir am Lautsprecher drehen. Wir hoffen, dass man so in den Dialog treten kann und dass nicht gleich die Polizei gerufen wird», sagt Löhrer. Sie würden aber natürlich auf das Verständnis der Bevölkerung hoffen.

«Da habe ich ein gutes Gefühl, die Fasnachtskultur in Hägglingen ist gross», so der Posaunist. Er ergänzt: «Falls die Polizei doch gerufen wird, haben wir die Dokumente der Gemeinde. Die uns bewilligte Zeit werden wir ausschöpfen.»

