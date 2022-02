Die Fasnacht in Hägglingen findet statt

Hägglingen Grosses Aufatmen im Siebenhügeldorf: Die Fasnacht findet statt, aber in einem ganz neuen Rahmen Hägglingen gehört mit zu den Fasnachtshochburgen im Freiamt. Lange mussten sich die fasnachtbegeisterten im kleinen Freiämter Dorf in Geduld üben, bis klar war: Die Fasnacht findet statt. Dieses Jahr aber überraschen die Fasnächtler mit einem ungewohnten Programm. Nathalie Wolgensinger 16.02.2022, 05.00 Uhr

Diesmal gibt es in Hägglingen keinen Nachtumzug, dafür ein Standumzug-Fäscht mit Guggenmusiken und Cliquen aus der ganzen Region. Andy Mueller (15. Februar 2020)

Die Freude im Siebenhügeldorf ist riesig: Die Fasnacht findet statt! Die angefressenen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler verlegen ihre Aktivitäten einfach unter freien Himmel. Stefan Rosenberg, Präsident der Hächle-Zunft, sagt: «Wir haben lange zugewartet mit einem Entscheid. Nun haben wir Nägel mit Köpfen gemacht und haben ein Programm zusammengestellt, das nach den geltenden Bestimmungen möglich ist.»

Damit spielt er auf die Möglichkeit an, dass der Bundesrat im Verlauf der nächsten Tage die Zertifikatspflicht aufhebt. Er sagt:

«Das würde uns natürlich in die Hände spielen, wir müssten dann lediglich noch das Alter der Gäste kontrollieren.»

Doch vorerst geht man in Hägglingen davon aus, dass Covid-Zertifikate geprüft werden müssen. Dass unter diesen Voraussetzungen der beliebte Nachtumzug nicht durchgeführt werden kann, liegt auf der Hand. Rosenberg erzählt: «Mit gegen 1000 Teilnehmenden am Umzug und rund 3000 Zuschauenden am Strassenrand war es nicht möglich, diesen Anlass durchzuführen.»

Aber ein Fest, so die Überlegung in Hägglingen, sollte doch möglich sein. Die Mitglieder der Hächle-Zunft sowie der beiden Guggenmusiken Hächle-Gugge und der Bachdole Schränzer legten sich in den vergangenen Wochen mächtig ins Zeug. Nun legt es ein abgespecktes Programm vor. Die Arbeit, so blickt Rosenberg auf die vergangenen Wochen zurück, sei nicht einfach gewesen. Immer wieder sah man sich mit neuen Verordnungen konfrontiert. Er sagt: «Den Coronablues hat man im Team immer wieder deutlich gespürt.»

Neun Guggen spielen am Festival

Dem Blues sagen die Hägglinger Fasnachtsfans bereits am kommenden Samstag, 19. Februar, Adieu. Dann startet die Gemeinde in die fünfte Jahreszeit. Statt Nachtumzug präsentieren die Narren nun halt das Standumzug-Fäscht, das rund um das Schulhausareal stattfindet. Vier Fasnachtswagen stehen verteilt auf dem Gelände, und bis gegen Mitternacht werden sieben Guggenmusiken aus der Region für Unterhaltung sorgen. Das Fest soll bis 2 Uhr morgens dauern.

Für einmal lädt man in Hägglingen auf das Schulhausareal zum fasnächtlichen Treiben ein. Andy Mueller (20. Februar 2020)

Es versteht sich von selbst, dass auf den Morgenstreich und das Konzert auf der «Chäsistäge» heuer nicht verzichtet wird. Die Bevölkerung wird ab 5 Uhr aus den Betten geholt, anschliessend wird Mehlsuppe verteilt. Etwas anders als gewohnt präsentiert sich dann der Kinderball am Schmudo-Nachmittag. Er findet nicht wie gewohnt in der Mehrzweckhalle, sondern ebenfalls auf dem Schulhausareal statt. Um 16 Uhr startet dann das Guggen-Festival, eine Veranstaltung, die traditionellerweise viele Fasnachtsbegeisterte aus dem ganzen Freiamt anlockt. Erwartet werden neun Guggenmusiken aus der Region.

Wer an den Ball geht, soll sich warm anziehen

Für einmal machen Fussball- und Veloklub und der Turnverein gemeinsame Sache. Normalerweise veranstaltet jeder Verein seinen eigenen Ball. Dieses Jahr aber laden sie am Samstag, 26. Februar, zum gemeinsamen Sportlerball ein. Auch dieser findet auf dem Schulhausareal statt. Rosenberg kommentiert dies mit einem Schmunzeln:

«Man sollte sich etwas wärmer anziehen, als man das sonst tut, und wer trotzdem friert, kann sich ja mit einem Kafi-Schnaps aufwärmen.»

Gute Stimmung garantiert: Hägglingen präsentiert ein abgespecktes Fasnachtsprogramm. Andy Mueller (15. Februar 2020)

Mit dem Gottesdienst am Sonntagmorgen und der Gade-Gaudi am Sonntag ab 17 Uhr klingen die närrischen Tage bereits wieder aus. Vorerst aber freut man sich in Hägglingen, dass die Fasnacht wieder stattfindet und man die alten Bekannten, die man nur an der Fasnacht trifft, endlich wieder sehen kann.