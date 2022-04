Freiämter Koch Felix Halter brutzelt Krokodil und Känguru

Hägglingen Ein Stück Down Under auf dem Maiengrün: Koch Felix Halter brutzelt Krokodil und Känguru Der Freiämter Koch Felix Halter lebt und arbeitet in Australien. Einmal im Jahr besucht er seinen Freund Roland Lämmli im Restaurant Maiengrün in Hägglingen und kocht eine Woche lang australische Spezialitäten. Im Gepäck führt er frischen Eukalyptus, exotische Gewürze und spannende Geschichten aus seinem bewegten Leben. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Krokodil-Spiessli und ein Stück Kängurufleisch brutzelt der Koch Felix Halter. Bild: Nathalie Wolgensinger

Wenn Felix Halter erzählt, dann kann man ihn kaum mehr bremsen. Dem gelernten Koch, der in Oberwil-Lieli aufwuchs, bescherte das Leben viele schöne Erlebnisse. Das hängt wiederum mit seiner Entscheidung zusammen, dass er Koch wurde. Der Berufswunsch stand für den begeisterten Fotografen schon während der Schulzeit fest. Er erzählt:

«Mein Vater baute als Architekt auch Hotels. Wenn ich ihn auf diese Baustellen begleitete, faszinierten mich die grossen chromstahlblitzenden Küchen mehr als alles andere.»

Nach der Lehre im Restaurant Clipper in Zürich, 1984, bildete er sich an der Hotelfachschule weiter. Sein Englisch sei zu schlecht, wurde ihm dort nach einem Jahr beschieden. Und so tat der damals 26-Jährige, was er schon immer wollte: Er reiste nach Australien. Die Faszination für das Land habe ihm sein Primarlehrer in Oberwil-Lieli vermittelt. Halter erzählt: «Er sang mit uns australische Volkslieder, und über seinem Pult hing ein Bild des Ayers Rock.»

Koch Felix Halter kocht im Maiengrüen in Hägglingen. Gülpinar Günes

Halter war auch Rettungstaucher beim Great Barrier Reef

Zuvor arbeitete er schon in Portugal, Amerika und auch in der Westschweiz. Überhaupt findet er den Kochberuf den besten der Welt. Er schwärmt:

«Als Koch findet man überall auf der Welt einen Job.»

Nach der Hotelfachschule zog es den Schweizer wieder nach Australien. Er schwärmt: «Ich arbeitete aber nicht mehr auf dem Beruf, ich hatte damals einen Job als Rettungstaucher in Cairns. Die Tierwelt beim Great Barrier Reef ist unglaublich vielfältig.»

Mit der Geburt seiner beiden Söhne wurde der Schweizer sesshaft. Er arbeitete ab 1999 als Küchenchef in einer Hotelfachschule in Manly. Täglich kochte er 1500 Menus für Schüler und Personal. Nach dem Auszug seiner Söhne zog er etwas weiter nach Süden, nach Sydney.

Die Gewürze brachte Halter in seinem Koffer mit aus Australien. Bild: Nathalie Wolgensinger

Dort hat sich der 56-Jährige mehrere berufliche Standbeine geschaffen. Der Doppelbürger unterrichtet an der Kochschule« Le Cordon bleu», arbeitet als freischaffender Fotograf und kocht für die Gäste der Schweizer Botschaft.

Die Fotografie war es, die ihn während der Coronapandemie finanziell über Wasser hielt. Restaurants und Schulen waren geschlossen, der Mahlzeitendienst auf Rädern hingegen florierte auch in Australien. Befreundete Köche, die ihre Gerichte per Take-away lieferten, liessen diese von Halter professionell in Szene setzen.

Ohne einen Halt am Grillstand in Zürich geht es nicht

Wenn man Felix Halter beim Kochen beobachtet, dann spürt man seine Leidenschaft für seinen Beruf. Er zeigt auf einen Eukalyptuszweig und sagt: «Das verwende ich, um das Lammfleisch im Fass zu garen. Eukalyptus gibt dem Fleisch einen ganze besonderen Geschmack.» Vom 7. bis 17. April wird er die Gäste des Restaurants Maiengrün in Hägglingen mit Känguru-Pie, King-Island-Blue-Cheese-Risotto und Outback-Steak verwöhnen.

Die Gewürze aus dem australischen Hinterland hat er im Gepäck mitgenommen. Mit Roland Lämmli, dem «Maiengrün»-Wirt, verbindet ihn eine lange Freundschaft.

Ein Stück Känguruhfleisch, das kommt nicht alle Tage auf den Teller. Nathalie Wolgensinger

Nach dem Gastspiel in Hägglingen reist Halter weiter ins Schloss Schauenstein zu Andreas Caminada. Gemeinsam mit dem befreundeten Starkoch tüftelt er an neuen Rezepten und lässt sich inspirieren. Das wiederum wird seine Landsleute freuen. Halter vereint europäische Einflüsse in seiner Küche, und das mag man in Down Under sehr.

Bevor er aber das Flugzeug besteigt, macht er noch einen Halt in Zürich. Der Grill beim «Vorderen Sternen» ist seine erste und letzte Adresse in der Schweiz. Er erzählt lachend: «Drei Bratwürste und ein Bier: Herrlich!»

