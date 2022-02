Hägglingen «Do send doch Dottiker am Werche gsii!» – Wüelmüüs nehmen wieder Nachbarn und die eigene Gemeinde aufs Korn Am Samstag feiert Hägglingen Beizenfasnacht. Die AZ macht mit drei ersten Versen der Schnitzelbänklertruppe Wüelmüüs gluschtig auf die restlichen Texte und Bilder der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. Andrea Weibel 24.02.2022, 05.00 Uhr

Die Häggliger Wüelmüüs schlagen vor, für ein nächstes neues Gemeindelogo doch einen Kinder-Malwettbewerb zu starten. zvg/Wüelmüüs

An den Freiämter Beizenfasnachten dürfen natürlich die Schnitzelbänke nicht fehlen. Die allerersten, die der AZ heuer einige ihrer Verse zugeschickt haben, waren die Häggliger Wüelmüüs. Die spitzzüngigen Nager aus dem Siebenhügeldorf werben damit für ihre Beizenfasnacht vom Samstag.

Ab 13 Uhr läuten, blasen und trommeln die Bachdole Schränzer beim Gasthof Kreuz die Dorffasnacht ein. Von da an gehts via Pfarrgarten und Altersheim ins Restaurant Luca und am Ende ins Sääli des Restaurants Kreuz zurück. Unterwegs können die Fasnachtsfreudigen sich aussuchen, ob sie Schnitzelbänke, Guggenmusik oder beides über sich ergehen lassen – oh, pardon, ich meinte natürlich geniessen wollen.

Hier nun also die ersten drei Verse der Wüelmüüs – zum gluschtig mache.

Es anders Gmeindslogo, das muess he,

wer chunt uf sone Scheissidee?

Im Uftrag tuet e Firma eis gstalte,

das entspricht jo fascht im Alte!

D’Abstimmig esch denn gar ned knapp,

me lehnt das Thema düütlich ab.

Für es andersmol wäri wohl d’Strategie

mit me Chinder-Molwettbewerb besser gsii.

Wie lautet die Nummer der Polizei nochmals? zvg /Wüelmüüs

S’Echo bringt vill Gmeindsnochrichte,

die tüend au immer Wichtigs brichte.

Sie warned dringlich vor Kriminelle,

am Telefon tüends der Mischt verzelle.

Do söll me s’Nummero 118 avisiere,

die wärde de so Gauner neutralisiere.

Nur chunnt jetzt d’Füürwehr, liebi Kanzlei!

D’Schmier esch immer no under 117 dihei!

Wenn im Volg der Strom fehlt, tauen Glace und gefrorene Güggeli auf. zvg/Wüelmüüs

Bim Umbau vo eusem Volg,

isch nid jede Tag en Erfolg.

Mol stelleds ne im Lade de Strom ab,

denn wirds für Froscht im Chüehler knapp.

D’Glace lauft befreit devo

und gfrorni Güggeli tüend uferstoh.

Die hätt me aber sowieso nid chönne chaufe,

will jo die elektrisch Tür au nid tuet laufe.

Nur ein Verdacht, es chönnt jo sii,

do send doch Dottiker am Werche gsii!

Die Häggliger Wüelmüüs waren wieder am Werk und schmiedeten Schnitzelbänke. Am Fasnachtssamstag tragen sie diese an der Beizenfasnacht vor. zvg/Wüelmüüs