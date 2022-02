Dieser Aargauer Hobbykoch will «Masterchef Schweiz» werden

Hägglingen Dieser Aargauer Hobbykoch will «Masterchef» werden – «In einem Gericht muss Liebe drin sein» Der Hägglinger Christian Gruenhut kämpft ab nächster Woche als einziger Aargauer in der neuen TV-Kochshow «Masterchef Schweiz» um den Titel. Die AZ hat sich im Vorfeld von ihm bekochen lassen. Er verrät einen seiner Geheimtipps in der Küche. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christian Gruenhut präsentiert das zubereitete Menu: Rindsgulasch mit hausgemachten Serviettenknödeln und einem Salat sowie Apfel-Zimt-Jalousien (im Ofen) zum Dessert. Sandra Ardizzone

In der kleinen Küche liegt ein feiner Bouillon-Geruch in der Luft. Unwiderstehlich die Geschmackssinne anregend. Wer bis anhin noch keinen Hunger hatte, bekommt ihn spätestens jetzt. «Ich habe die Bouillon heute Morgen um 8 Uhr frisch aufgesetzt, das muss einfach sein», sagt Christian Gruenhut. Der 32-jährige Hägglinger steckt mitten in den Vorbereitungen für das Menu, das er der AZ-Fotografin und dem -Journalisten zubereitet.

«Gell, ihr habt ja schon ein bisschen Zeit. Wir machen ein Böhmisches Gulasch mit Serviettenknödeln nach Rezept meiner tschechischen Grossmutter, einen Beilagensalat und als Dessert eine Apfel-Zimt-Jalousie», lässt Gruenhut seinen Besuchenden das Wasser im Mund zusammenlaufen. Das Kochen ist eine seiner grossen Leidenschaften, die ihn nun sogar national bekannt macht.

Der Hägglinger «Masterchef»-Kandidat Christian Gruenhut zaubert ein Menu auf den Tisch. Marc Ribolla

Gruenhut darf sich ab nächstem Montag bei «Masterchef Schweiz» als einer von 20 Hobbyköchinnen und -köchen beweisen. Der TV-Sender 3+ bringt das seit vielen Jahren international erfolgreiche Kochshow-Format erstmals in die Schweiz. Als einziger Aargauer konnte sich Gruenhut einen Platz im Cast sichern. Eine dreiköpfige Jury mit Spitzenkoch Andreas Caminada, Foodbloggerin Zoe Torinesi und Sternekoch Nenad Mlinarevic nimmt die Fähigkeiten der Teilnehmenden in zehn Folgen unter die Lupe. Laufend scheiden einige aus, nur einer triumphiert am Ende.

Er ist Asperger-Autist und hofft auf mehr Aufmerksamkeit für die Krankheit

Das Flair fürs Kochen liegt Gruenhut im Blut. «Es macht mir mega Spass, schon als Kind half ich meiner Familie in der Küche», erzählt er begeistert, während er die grossen Zwiebeln fürs Gulasch schneidet. Der heutige Informatiker nahm in früheren Jahren zwei Kochausbildungen in Angriff, die er aber beide abbrechen musste. «Ich habe das Asperger-Syndrom, eine Form von Autismus. Das machte es schwierig für mich», erzählt der Hägglinger.

Als Asperger-Betroffener bereiten ihm vor allem die sozialen Aspekte in der Kommunikation und dem Umgang mit anderen Menschen Mühe. Er verarbeitet Sinnesreize ganz anders und benötigt Beständigkeit im Alltag. Deshalb waren auch die Dreharbeiten für «Masterchef» eine grosse Herausforderung.

«Das Kochen an sich war nicht das Problem, sondern mehr das ganze ungewohnte Drumherum. Ich stand mit 19 anderen Teilnehmenden in einem grossen Studio mit Kameras, Licht und so weiter. Es gab dabei auch kritische Momente für mich», erzählt Gruenhut. Mehr darf er über den Inhalt der Sendung noch nicht verraten.

Christian Gruenhut beim Zubereiten der Apfel-Jalousien zum Dessert. Sandra Ardizzone Die Küche ist das Element des Hägglinger Hobbykochs. Sandra Ardizzone Zwiebeln sind ein wichtiger Bestandteil seines Gulasch-Rezeptes. Sandra Ardizzone Frisch zubereitet: Rinds-Gulasch mit hausgemachten Serviettenknödeln. Sandra Ardizzone Das Verhältnis Zwiebeln und Fleisch muss 1:1 sein. Sandra Ardizzone Christian Gruenhut in seiner privaten Küche mit dem fertigen Menü. Sandra Ardizzone Die Serviettenknödel im heissen Wasserbad. Sandra Ardizzone Die Serviettenknödel werden geschnitten und anschliessend in der Pfanne angebraten. Sandra Ardizzone

Beeindruckt war er von der ganzen Kocheinrichtung. «Ich hatte Geräte und Lebensmittel zur Verfügung, die ich noch nie vorher gesehen hatte. Zum Beispiel violetten Rettich», blickt er zurück. In den einzelnen Challenges galt es beispielsweise, aus einem zusammengestellten Warenkorb ein kreatives Menu zu zaubern oder etwas nachzukochen. «Die Jury gab uns jeweils Feedback mit Lob und Kritik», so Gruenhut.

«Wenn man für Gäste kocht, muss es gut sein»

Im Privaten steht er in der Küche nicht unter Stress, sondern nimmt sich Zeit. «Wenn man für Gäste kocht, dann muss es gut sein. Egal, was du zubereitest, es muss Liebe in einem Gericht drin sein. Das spürt man beim Essen», erklärt der Hobbykoch seine Philosophie – bevor er die Serviettenknödel aufschneidet. Und:

«Etwas Gutes von Grund auf zu kochen, wenn man alles selber macht, ist ein Aufwand.»

Schon vor der ersten «Masterchef»-Sendung bekommt Gruenhut viele Reaktionen auf seine Teilnahme. «Seit die Werbung dazu kürzlich angelaufen ist, ist mein Instagram-Profil explodiert», berichtet er. Für die Teilnahme musste er übrigens mehrere Casting-Runden überstehen. «Jeder dieser Schritte war für mich wegen meines Asperger-Syndroms schon ein unerwarteter Erfolg. Ich wünsche mir deshalb, dass sich die Zuschauenden durch die Sendung ein Bild des Asperger-Autismus machen können», beschreibt Gruenhut weiter.

Das Rindsgulasch mit hausgemachten Serviettenknödeln. Sandra Ardizzone

Nach knapp zweieinhalb Stunden Kochen und Brutzeln ist sein AZ-Menu fertig zum Anrichten. Es schmeckt hervorragend. «Dieses Menu sagt viel über mich aus, es muss richtig währschaft sein», sagt Gruenhut. Und hat er zum Abschluss noch einen Tipp auf Lager? «Ganz wichtig: Das Verhältnis Fleisch zu Zwiebeln beim Gulasch muss 1:1 sein. Und auf keinen Fall bei den Gewürzen wie Paprika sparen, das Essen muss kräftig gewürzt sein.»

«Masterchef Schweiz» startet am Montag, 14. Februar, um 20.15 Uhr auf 3+.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen