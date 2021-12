Senegal: Aus dem Lego-Projekt wird bald ein echter Kindergarten

Hägglingen Aus dem Lego-Projekt wird bald ein echter Kindergarten – eine turbulente Zeit im Senegal Die Hägglinger Kindergärtnerin Marielle Furter setzt sich seit Jahren für ihr Herzensprojekt Kindergardens4senegal ein. Endlich konnte sie nun wieder in ihre Wahlheimat reisen. Dort wird sie unterdessen sogar von der Ministerin persönlich unterstützt. Andrea Weibel 21.12.2021, 05.00 Uhr

Marielle Furter spielt und lernt mit den Kindern im Senegal. Im Hintergrund der blühende Garten, den sie mit ihren Helfern angepflanzt hat. zvg

«Es war ein wunderbares Gefühl, nach über einem Jahr wieder zurück in meinem zweiten Zuhause anzukommen», beschreibt die Hägglingerin Marielle Furter. Sie spricht vom Senegal, wo sie ihr Hilfsprojekt Kindergardens4senegal leitet. «Die kleinen Bäumchen sind unglaublich gewachsen und tragen bereits Früchte, karge Sandstellen haben sich in ein Blumen- und Pflanzenparadies verwandelt. Nur eine Stunde nach meiner Ankunft war ich umgeben von Nachbarskindern, wie eh und je. Und wie ich mich nun freue, meine geplanten Projekte wieder anzugehen.»

Im vergangenen Jahr war es ihr wegen der Coronamassnahmen nicht möglich gewesen, in den Senegal zu fliegen. Spontan startete sie stattdessen eine spezielle Form der Spendensammlung für einen neuen Kindergarten: In und rund um Wohlen stellte sie ihren Marktstand auf und verkaufte kleine Geschenke aus ihrer Wahlheimat.

Die Kinder feiern einen weiteren Kindergarten, der dank Marielle Furter gebaut werden konnte. zvg

Das Spezielle war, dass die Passanten Legosteine kaufen konnten, mit denen Furter symbolisch einen Legokindergarten aufbaute. Er symbolisiert jenen echten Kindergarten, den sie im kommenden Sommer eröffnen möchte. «Zusätzliche Einnahmen von verschiedenen kleinen Aktivitäten helfen bei der Finanzierung, doch sind wir auf weitere Spenden angewiesen.»

Beriker Bälle sorgen für viel Spass

«Es freut mich sehr, dass trotz meiner längeren Abwesenheit die Projektarbeit im Senegal weiterging», ist Tata Marielle, wie sie von den Kindern genannt wird, glücklich. Dank dem grossen Engagement ihres Projektpartners im Senegal, Elhadji Dieme, konnten trotz erschwerten Umständen die Endarbeiten des letzten Klassenraums abgeschlossen werden. «Seit dem Schuljahr 2020/2021 können sich die Kinder nun in diesem neuen, grosszügigen Kindergartengebäude viel besser entwickeln.» Zusätzlich hat Dieme Abklärungen für weitere Bauprojekte getroffen.

Dank dem Projekt «my ball» der Beriker Familie Steiner konnte sehr vielen Kindern eine Freude gemacht werden. zvg

Gleichzeitig hatte er in verschiedenen Kindergärten über 200 gelb leuchtende Bälle verteilt – oft das einzige Spielmaterial, das die Kinder überhaupt hatten. Furter erklärt: «Dies ist nur möglich dank der Beriker Familie Steiner und ihrem Projekt ‹my ball›. Sie verfolgen damit ihre Vision, dass in ärmeren Ländern Kinder, die oft viel entbehren müssen, mit einem Ball beschenkt werden. So können wir viel Freude bereiten.»

Die Kinder freuen sich sichtlich über ihre neuen leuchtend gelben Bälle. zvg

Ausserdem konnte sich die ausgebildete Kindergärtnerin Furter schon seit zwei Jahren in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Inspektoren vermehrt in verschiedenen Kindergärten einbringen. «Weiterbildungen und Coachings für Lehrpersonen sind gut angelaufen, ebenso die Zusammenarbeit im Unterricht.»

Besuch der Bildungsministerin und Schweizer Unterstützung

Im Juli erhielten die Kindergärten im Dorf hohen Besuch: Maimuna Cissokho, die Ministerin aus Dakar, die für alle Kindergärten im Senegal zuständig ist, hat Sédhiou höchstpersönlich besucht, um sich ein Bild der Situation zu machen.

Dieme wurde stellvertretend für kindergardens4senegal eingeladen. «Er erzählte mir, wie begeistert Madame Cissokho gewesen sei», freut sich Furter. «Einerseits von unseren Kindergartengebäuden in Goudiabya und Ecole 2 in Sedhiou, andererseits aber auch von den Weiterbildungen und meiner pädagogischen Mitarbeit. Inzwischen bin ich mit ihr telefonisch in Kontakt und habe ihre volle Unterstützung.»

Bildungsministerin Maimuna Cissokho besuchte auch die Kindergärten, die Marielle Furter gebaut hat. zvg

Kindergardens4senegal hat verschiedene freiwillige Helferinnen und Helfer. Dennoch macht Marielle Furter mit ihrem senegalesischen Geschäftspartner das meiste selbst. «Ich habe mich oft nach Unterstützung gesehnt», sagt sie. Dieser Traum wird nun wahr: «Im Laufe dieses Jahres sind verschiedene Personen auf mich zugekommen, die sich ehrenamtlich für die Kinder Senegals einsetzen und mit mir in den Kindergärten zusammenarbeiten möchten», berichtet sie.

«Es freut mich sehr, dass ich nun ab Januar für vier Monate Volontärinnen aus der Schweiz erhalte, die mich vor Ort unterstützen werden. Gleichzeitig wird mich eine senegalesische Praktikantin begleiten, die als Kindergärtnerin ausgebildet ist und im pädagogischen Bereich weitere Erfahrungen sammeln möchte.»

Mehr Infos und das Spendenkonto gibt’s auf www.kindergardens4senegal.org