Senevita Am Maiegrüen baut 38 Wohnungen für betreutes Wohnen

Hägglingen Alpakas müssen dem Neubau weichen, Geissen dürfen bleiben – Senevita Am Maiegrüen investiert in betreutes Wohnen Bislang gab es in Hägglingen kein Angebot für betreutes Wohnen. Das soll sich jetzt ändern. Die Senevita-Gruppe plant zwei Neubauten mit insgesamt 38 Wohneinheiten. Dafür muss aber der Tierpark weg – zumindest vorübergehend. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

Dort, wo der Neubau (links) der Senevita Am Maiegrüen errichtet werden soll, weiden bis zum Spatenstich noch Geissen, Schafe und Alpakas. Visualisierung: zvg

Wenn die Knochen langsam schwerer werden, die Gelenke schmerzen, das Aufstehen schwerer fällt, rückt unweigerlich der Gedanke näher: «Wie lange geht es noch alleine?» Den Schritt ins Pflegeheim macht wohl niemand gerne freiwillig. Dessen ist man sich auch im Pflegeheim Senevita Am Maiegrüen in Hägglingen bewusst. Rund 50 Pflegeplätze bietet das Heim an, das 2019 von der Senevita-Gruppe übernommen wurde.

Das Pflegeheim stellt in der Regel den letzten grossen Umzug dar. Hierhin geht man erst, wenn es wirklich nicht mehr geht. Mobile Seniorinnen und Senioren aus Hägglingen, die nur leichte Betreuung benötigen, mussten bis anhin auf betreutes Wohnen nach Wohlen oder Lenzburg ausweichen, ihr Dorf, ihre Heimat, verlassen. Das soll sich nun ändern. Die Senevita-Gruppe plant in Hägglingen zwei Neubauten, in denen zusätzlich zu den Pflegezimmern 38 Wohneinheiten, 20 Ein- und 18 Zweizimmerwohnungen, für betreutes Wohnen angeboten werden sollen.

In den beiden Neubauten (links) sollen 38 Wohnungen für betreutes Wohnen entstehen. Visualisierung: zvg

Erste Anmeldungen sind schon eingegangen

Dass auch in Hägglingen eine Nachfrage nach diesem Modell besteht, ist sich Geschäftsführer Hans Schweizer sicher. Denn: «Schon kurz nach Bekanntgabe des Bauvorhabens haben wir erste Anmeldungen erhalten.» Das erstaunt, denn das Gebäude wird planmässig erst 2024 fertiggestellt sein und befindet sich aktuell in der Baugesuchsphase.

Das betreute Wohnen kennt Schweizer indes bereits aus dem Alterszentrum Senevita Gais in Aarau, wo er ebenfalls als Geschäftsführer amtet. Sein Fazit: «Es funktioniert sehr gut.» Sabrina Munz, Kommunikationsleiterin der Senevita-Gruppe, fügt an:

«Das Wichtigste an diesem Modell ist, dass die Bewohnenden ihre Autonomie so weit wie möglich bewahren.»

Sabrina Munz, Kommunikationsverantwortliche der Senevita-Gruppe, und Geschäftsführer Hans Schweizer schildern die Vorteile des Neubaus für die Häggliger Bevölkerung. Pascal Bruhin

Wer ins betreute Wohnen zieht, unterzeichnet entsprechend einen sogenannten Pensionsvertrag für die Wohnung. Im Pensionspreis inbegriffen sind das Mittagessen und die wöchentliche Wohnungsreinigung. Je nach individuellem Bedarf können Leistungen wie etwa der Wäscheservice oder Pflege und Betreuung dazugebucht werden. Das biete den Vorteil, dass möglichst lange autonom gewohnt und gelebt werden könne. «A-la-carte» oder «Autonomie mit Sicherheit» nennen Schweizer und Munz das Modell. Während die Kosten für die Zusatzdienstleistungen privat getragen werden müssen, übernimmt in der Regel die Krankenkasse die Kosten für sämtliche gesundheitlichen Belange.

Auch eine Kindertagesstätte zieht in den Neubau ein

Ein weiterer Vorteil davon, dass fortan Pflegezimmer und betreutes Wohnen an einem Ort angeboten werden, sei, dass auch Ehepartner, die unterschiedlich gut «zwäg» sind, gemeinsam den Heimeintritt wagen können. Je nach Gesundheitszustand jemand im betreuten Wohnen, der andere auf der Pflegestation. So können sie den Tag jeweils gemeinsam verbringen, und die Nacht in ihrem jeweiligen bedarfsgerechten Zimmer.

Für den Neubau muss der Tierpark weichen. Er wird an anderer Stelle neu errichtet. Pascal Bruhin

Für Kindergelächter, das den Bewohnenden Abwechslung bieten soll, sorgt die Kindertagesstätte «Häggliger Minis», die ebenfalls in eine der beiden Neubauten einziehen soll. Zudem bietet sich ein neuer Multifunktionsraum für bis zu 80 Personen für interne und externe Anlässe an. Schweizer und Munz sind überzeugt:

«Die Bewohnenden rücken so noch ein Stückchen näher ans Dorfleben.»

Dort, wo die beiden Neubauten zu stehen kommen sollen, grasen derweil heute noch friedlich ein paar Schafe, Ziegen und zwei Alpakas. Enten vergnügen sich im eiskalten Wasser des Teichleins. Markant umgeben werden sie von den hohen Bauprofilen, die das Bauvorhaben illustrieren. Der Tierpark, beliebter Aufenthalts- und Wohlfühlort der Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims, muss spätestens mit dem Spatenstich im Frühsommer 2022 den Baggern und Traxen weichen.

Tierpark kommt auf die andere Strassenseite

Doch nur vorübergehend, wie Geschäftsführer Schweizer versichert. Auf der gegenüberliegenden Seite der Geissmann-Ackermann-Strasse konnte die Senevita AG von der katholischen Kirchgemeinde ein Landstück im Baurecht pachten. Dort sollen die Schafe, Ziegen und Enten ein neues Zuhause finden. Das Baugesuch für deren zukünftige Bestallung ist bereits eingereicht.

Auf dem Landstück auf der gegenüberliegenden Strassenseite sollen Enten, Schafe und Geissen ihr neues Domizil bekommen. Pascal Bruhin

Auch ein öffentlich zugänglicher Spielplatz soll in den neuen Tierpark integriert werden. Nur für die beiden Alpakas, die derzeit in einem separaten Gehege gehalten werden, ist dann kein Platz mehr. Sie werden entweder verkauft oder an einen anderen Tierpark der Senevita-Gruppe übergeben. «Beim Metzger landen sie auf gar keinen Fall», verspricht Hans Schweizer.

Sobald die beiden Neubauten fertiggestellt sind, folgt ab Ende 2024 oder Anfang 2025 der Umbau des bestehenden Hauptgebäudes. Unter anderem soll im ersten Stock eine spezielle Demenzabteilung entstehen. Zudem wird die derzeitige Cafeteria zu einem vollwertigen Restaurant ausgebaut, das auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen soll. Die Kosten für die beiden Neubauten und den Umbau des Hauptgebäudes will Senevita nicht kommunizieren.