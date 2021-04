Hägglingen 14 Jahre trug er Särge und Urnen: Ueli Frey war der letzte Bestattungshelfer der Gemeinde Eine Tradition geht zu Ende: In den meisten Orten bringt das Bauamt Särge und Urnen zum Grab, dafür braucht es kein separates Amt. In Hägglingen war der 79-jährige Ueli Frey der letzte offizielle Bestattungshelfer. Er blickt zurück auf 14 nicht immer einfache Jahre. Andrea Weibel 22.04.2021, 05.00 Uhr

Ueli Frey war der letzte private Bestattungshelfer der Gemeinde Hägglingen. Heute kümmert sich der Pensionär in seiner Freizeit fürsorglich um vier Bienenstöcke und ein Bienenhaus. Britta Gut

Wenn morgens um 8 Uhr die Hägglinger Kirchenglocken länger läuten als sonst, dann wissen die Dorfbewohner: Es ist jemand gestorben. In den vergangenen 14 Jahren konnte man sich darauf verlassen: Das Fenster der Familie Frey war um 8 Uhr stets offen. «So erfuhr ich, ob es Arbeit gibt», erinnert sich der 79-jährige Ueli Frey.

Rund 30 Mal pro Jahr kam das vor. Jedes Mal ging der pensionierte Lastwagen- und Busfahrer dann zur Kirche hinauf zum Anschlagbrett, um zu sehen, wer verstorben war. «Meistens klingelte das Telefon, sobald ich zurück war. Dann teilte mir die Gemeindeverwaltung mit, wann die Beerdigung stattfindet und ob es eine Urnen- oder eine Erdbestattung sein wird.» Denn neben dem Pfarrer und dem Bauamt, das die Gräber aushob und wieder schloss, war es Ueli Frey, der das wissen musste. Er war der dorfeigene Bestattungshelfer.

Er chauffierte die Urne von der Kirche zum Friedhof

Für einen Bestattungshelfer gibt es im Grunde nicht allzu viel zu tun. Und doch sind seine Aufgaben unerlässlich. Er erzählt:

«Bei einer Urnenbestattung brachte ich oft die Urne nach der Messe von der Kirche mit dem Auto zum Friedhof.»

Und: «Bei einer Erdbestattung half ich dabei, drei andere Helfer zu finden, mit denen zusammen ich dann den Sarg vom Aufbewahrungshäuschen auf dem Friedhof bis zum Grab trug.» Ausserdem reichte er dem Pfarrer das Kreuz und die Schaufel mit der Erde, ansonsten blieb er im Hintergrund.

Es sind keine allzu schwierigen Aufgaben – dennoch drückte nicht nur das Gewicht der Särge schwer auf die Schultern des Hägglingers. «Gleich die allererste Beerdigung, bei der ich half, war die eines guten Musigkollegen von mir», erinnert sich Frey. «Wir waren Nachbarn in der Igelweid, wo ich aufgewachsen bin. Das war schwer.» Dennoch wiederholt er mehrfach: «Einer muss es machen.»

Es gab sehr schwierige Bestattungen

«Ich bin hier aufgewachsen, ging hier zur Schule und habe, abgesehen von sieben Jahren, immer hier gewohnt. Zudem war ich 37 Jahre lang in der Musig und zehn Jahre lang Buschauffeur in der Gegend. Es gab wirklich kaum jemanden, den ich im Dorf nicht kannte», erzählt Ueli Frey. So kannte er natürlich auch die meisten Verstorbenen und viele Angehörige. Mit traurigen Augen erinnert er sich:

«Die schlimmste Beerdigung war die eines 2-jährigen Kleinkindes, das durch einen Unfall daheim ums Leben gekommen ist.»

«Bei dem winzigen Sarg wollte ich nicht vier Sargträger aufbieten. Ich fragte nur einen Freund. Zusammen beschlossen wir, den Sarg nicht wie üblich zwischen uns zu tragen, sondern trugen ihn auf unseren Armen vor uns her. Das war uns wichtig.» Man spürt, dass ihm sein Amt eine Herzensangelegenheit war.

Einige Beerdigungen gingen Ueli Frey ans Herz und fielen ihm schwerer als andere. Er erinnert sich gut an seine 14 Jahre im Amt. Britta Gut

«Ich erinnere mich auch an die Beerdigung einer jungen Italienerin, die sich das Leben genommen hatte. Als ich die Urne in die Urnenwand stellen wollte, waren nur noch ihre Eltern und Geschwister da. Sie baten mich, ob sie das tun und danach die Wand schliessen dürften.» Natürlich liess er sie gewähren. «Es hat mich beeindruckt, dass sie das tun wollten. Ich fand es schön.»

Geld und ein warmes Tuch für die Reise ins Jenseits

Doch Ueli Frey erinnert sich auch an lustige Momente. «Einmal kam ich auf den Friedhof und musste lachen», beschreibt er mit einem Schmunzeln. «Ein ehemaliger Häggliger, den ich schon lange kannte, war gestorben. Er hat in seinem Leben wirklich alles gemacht», berichtet Frey und muss laut lachen, als er weitererzählt:

«Da stand ein Tisch voller Bier, Wein, Mineral und Esswaren beim Aufbewahrungshäuschen, man hätte eher an ein Fest als an eine Beerdigung gedacht.»

Normalerweise liess er den Sarg erst ins Grab hinunter, nachdem alle gegangen waren. «Aber hier sollte ich das schon während der Abdankung tun. Am Ende warfen die Trauergäste Geldscheine auf den Sarg, und eine Frau bat mich, ein schönes Wolltuch über den Sarg auszubreiten.» Er tat, wie geheissen, fragte dann aber doch nach, warum sie das täten. «Die Frau sagte mir, das Geld sei für die Wegzehrung bis in den Himmel und das Tuch, damit er auf der Reise nicht friere. Das mache man so in dem osteuropäischen Land, aus dem sie käme.»

Ab jetzt übernimmt das Bauamt Freys Aufgaben

Ein halbes Jahr vor seiner Pensionierung hat der damals 64-jährige Ueli Frey die Anzeige im Lokalblatt «Echo vom Maiengrün» gelesen, in der ein Bestattungshelfer gesucht wurde. Sowohl er als auch seine Frau seien unabhängig voneinander auf die Idee gekommen, dass er sich dafür melden könnte. «Aber ich bin reformiert, während Hägglingen erzkatholisch ist.» Was ihn überzeugte, waren die Worte der damaligen Gemeindeschreiberin:

«Sie sagte: ‹Weisst du, die, die du da herumträgst, fragen nicht danach.›»

Nun begleitete er seine letzte Beerdigung kurz vor Weihnachten. «Im Januar habe ich der Gemeinde mitgeteilt, dass ich aus gesundheitlichen Gründen aufhören muss.» Im Herbst musste der sonst sehr vitale Senior mehrfach wegen seines Herzens im Spital bleiben.

So beriet der Gemeinderat, wie er Freys Nachfolge regeln könnte. «Aber weil es heute kaum noch Erdbestattungen gibt und die Angehörigen die Urnen oft selber zu den Gräbern tragen, braucht es nicht mehr unbedingt einen Bestattungshelfer.» In Hägglingen führt diese Arbeit neu das Bauamt aus. «Das ist die beste Lösung, sie heben ja auch die Gräber aus und machen sie anschliessend wieder zu», sagt Ueli Frey.

Ueli Frey ist mit seiner Nachfolgeregelung zufrieden. Und damit, jetzt mehr Zeit für seine Bienenvölker zu haben. Britta Gut

Für ihn war die Zeit als Bestattungshelfer schön. Er wiederholt: «Einer muss es machen.» Jetzt hat er mehr Zeit, um mit seiner Frau spazieren zu gehen, und für seine momentan 15 Bienenvölker. Das Imkern hat er vor über 50 Jahren schon mit seinem Vater betrieben und noch heute ein Bienenhaus oben in der Igelweid. Was aber geblieben ist von seiner Zeit als Bestattungshelfer:

«Noch heute ist bei uns morgens um 8 Uhr immer das Fenster offen, damit wir hören, ob jemand gestorben ist.»