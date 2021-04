Grosses Osterhasen-Interview Schon zum zweiten Mal keine grosse Ostereiersuche: Der Osterhase kann faulenzen Ohne Corona wäre Waltenschwil am Ostermontag vermutlich einer der am besten besuchten Orte im Freiamt. Der Grund dafür? Die traditionelle grosse Ostereiersuche beim Tierpark. Die AZ hat beim Osterhasen persönlich nachgefragt, wie er Ostern verbringt, wenn er keine Ostereier verstecken muss. Verena Schmidtke 03.04.2021, 05.00 Uhr

Der Osterhase kann faulenzen, Blümchen pflücken und die Sonne geniessen, er muss dieses Jahr nicht Hunderte Eier im Waltenschwiler Wald verstecken. Britta Gut

Mehr als 2000 Eier sind es jedes Jahr, die der Osterhase im Waltenschwiler Wald beim Tierpark versteckt. Hunderte von Kindern und deren Eltern versammeln sich dann jeweils am Ostermontag, um diese zu suchen. Und wenn die Kinder viel Glück haben, ergattern sie ein buntes Osterei direkt aus der Hand des Osterhasen.

Leider muss auch in diesem Jahr der fröhliche Spass ausfallen. Einer, der das sehr bedauert, ist Markus Meier, Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins Waltenschwil, des Vereins, der den Anlass organisiert. Noch etwas trauriger ist aber der Hauptakteur der Veranstaltung und Liebling der Kinder: der Osterhase. Meier kennt ihn sehr gut. Darum hat er der AZ netterweise ein Interview mit dem Osterhasen vermittelt.

Dieses Jahr kann der Osterhase seine Zeit geniessen. Er kann faulenzen, Blümchen pflücken – und sich vor den Kindern verstecken, die ihn im Wald suchen. Britta Gut

Dieses Jahr kann Ostern ja leider immer noch nicht wie gewohnt stattfinden. Bist Du sehr traurig darüber, lieber Osterhase?

Ja, ich bin schon enttäuscht, dass ich den vielen Kindern auch dieses Jahr keine Freude am Ostermontag machen kann. Die Kinder tun mir leid, dass sie sich nicht an den Zaun drängen können, damit sie ein bunt gefärbtes Ei bekommen.

Wann wurde Dir klar, dass die Ostereiersuche auch in diesem Jahr wieder ausfallen muss?

Im Gegensatz zum letzten Jahr zeichnete es sich dieses Mal schon sehr früh ab, dass der Anlass nicht durchgeführt werden kann. So musste auch keine Bestellung für 2500 Eier gemacht werden.

Musst Du Dir als Osterhase eigentlich Sorgen machen, auch krank zu werden?

Als Osterhase darf man einfach nicht krank werden, die Kinder zählen schliesslich auf mich. Nach 35 Jahren als Osterhase kann ich sagen: Es ist wichtig, sich vor Ostern entsprechend zu schonen. Wobei, jedes kleine Anzeichen einer Erkältung vor Ostern macht mich ein wenig nervös. Aber zum Glück bleibe ich immer gesund.

Wenn Ostern wie üblich stattfinden könnte, was wäre dann in Waltenschwil los?

(Mit leuchtenden Augen erinnert sich der Osterhase) Dann würde wie in den letzten bald 50 Jahren ein kleiner Volksmarsch von 300 bis 500 Personen am Morgen des Ostermontags Richtung Tierpark stattfinden. Schon bald hört man die ersten Rufe von Kindern: «Oooosterhaaaase!» Diese Rufe werden immer lauter, bis um 9.30 Uhr der Startschuss für die Eiersuechete ertönt. Danach ist es beim Tierpark etwa 15 bis 20 Minuten ruhig, bis die ersten Kinder von der Eiersuche aus dem Wald zurückkehren. Ab diesem Zeitpunkt verteile ich Eier an die Kinder, die im Wald nichts gefunden haben. Natürlich befinde ich mich hinter dem Zaun des Tierparks, sonst würde ich von den Kindern überrollt. (Er lacht) Bis am Mittag ist alles vorbei und die Helfer haben das ganze Material wieder verräumt.

Vermisst Du diese lustigen Osterzusammenkünfte sehr?

Ja die alljährliche Ostereiersuechete am Ostermontag hat in Waltenschwil seit 1971 Tradition. Viele ehemalige Waltenschwiler, die als Kind schon vom Osterhasen ein Ei bekommen haben, kommen mit ihren eigenen Kindern wieder an diesen Anlass. Das schweisst das Dorfleben zusammen, und man kann sich über alte Zeiten und die Veränderungen austauschen. Aber auch für das Vereinsleben vom Natur- und Vogelschutzverein ist es ein wichtiger Anlass. Am Ostermontag sind rund 40 Helfer im Einsatz. Es muss also nicht nur der Osterhase am Ostermontag gesund sein, sondern auch alle Helfer. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei ihnen bedanken.

Was machst Du denn nun, wenn Du keine Ostereier in Waltenschwil verstecken kannst? Hast Du einen Notfallplan?

Nein. Einen Notfallplan habe ich nicht. Der Verein und auch ich möchten, dass der Anlass im gewohnten Umfang weitergeführt wird. Wenn dies aktuell nicht möglich ist, warten wir, bis es die Situation wieder zulässt. Der Anlass soll auch für die nächsten Jahre den Kindern und der Bevölkerung von Waltenschwil und Umgebung Freude und Zusammenhalt geben.

Ist Ostern 2021 denn etwas entspannter für Dich als sonst?

(Er schmunzelt) Ostern ohne Eiersuechete bedeutet, keine Vorbereitungsarbeiten am Ostersamstag, kein schweissgebadeter Einsatz am Ostermontag und vor allem kein Muskelkater in den Tagen nach Ostern.

Was macht der Osterhase, wenn er frei hat?

Ich bin ja eigentlich nur einen Tag im Jahr im Einsatz. Den Rest des Jahres habe ich ein ganz normales Leben mit Arbeiten und Hobbys wie Wandern, Ski- und Velofahren.

Hast Du für die Kinder vielleicht einen Tipp, wie sie und ihre Familien trotzdem schöne Ostertage verbringen können?

Wenn ich sie wäre, würde ich raus gehen in die Natur, zum Beispiel in den Wald direkt vor der Haustüre, wo es immer so viel Interessantes und Spannendes zu entdecken gibt. Und wenn man ganz gut horcht, hört man vielleicht die Rufe der Kinder in der Ferne nach «Ooosterhaaase, Ooosterhaaase, Ooosterhaaase…»

Hast Du einen Wunsch für Ostern 2022?

Natürlich wünsche ich mir wieder die Zeit vor Corona, damit der traditionelle Anlass der Ostereiersuechete in Waltenschwil wieder stattfinden kann.