Serie: Geschichten aus Chly Paris

Geschichten aus Chly Paris (2) Erinnerungen an die Strohindustrie: Wenn die Mutter mit den Hüten pressieren musste, musste die älteste Tochter halt kochen Annemarie Flory-Gauch aus Niederwil ist 82 Jahre alt und weiss noch viel aus der Zeit, als ihre Mutter und Schwiegermutter Heimarbeiterinnen für die Strohindustrie waren. Dies erzählt sie Daniel Güntert für seine «Geschichten aus Chly Paris. Ein Oral-History-Projekt zur Freiämter Hutgeflechtindustrie». Die AZ war dabei. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Annemarie Flory hat viel aus den Zeiten der Strohindustrie zu erzählen. Lokalhistoriker Daniel Güntert hört ihr gerne zu und stellt Fragen. Valentin Hehli

In ihrem Regal in der schön aufgeräumten Stube steht Franz Hohler neben Gottfried Keller und Johanna Spyri. Das Guggerzytli an der Wand ist um 5.05 Uhr stehen geblieben. Viele Fotopostkarten zeigen ihre Kinder und Enkel. Und der bunte, duftende Strauss mit Rosen auf dem Tischchen erinnert an ihren 82. Geburtstag, den sie am Vortag des Interviews feiern durfte.

Annemarie Flory-Gauch ist in Niederwil aufgewachsen, hat in Wohlen eine KV-Ausbildung gemacht und zuletzt bei der Aargauischen Kantonalbank in Wohlen gearbeitet. Heute wohnt die 82-Jährige immer noch in Niederwil. Sie begrüsst das Team um Historiker Daniel Güntert herzlich und stellt Wasser auf den Tisch.

Daneben liegen Zeitungsartikel und ein Freiämter Kalender, in denen sie oder ihre Familie im Zusammenhang mit der Strohindustrie erwähnt worden sind. Ausserdem liegen da perfekt geformte Strohsträusschen, die ihre Tante damals hergestellt hat.

In ihrer Familie waren es die Frauen, die mit ihrer Handarbeit für die Strohindustrie etwas dazuverdient haben. Das weiss Annemarie Flory noch gut. Denn wenn die Mutter einmal einen Eilauftrag hatte und innert weniger Tage 100 Hüte nähen musste, war sie es als älteste Tochter, die dafür das Kochen übernehmen musste.

Einen Teil des Zahltags durften die Mädchen für ihre Aussteuer verwenden

Ihre Mutter hiess ledig Marie Seiler und kam aus Fischbach-Göslikon. Nach der Schule hatte sie ein Haushaltslehrjahr machen dürfen, danach musste sie ihrer Mutter zur Hand gehen. «Im Winter, wenn es daheim weniger zu tun gab, arbeitete sie in der Hutgeflechtfabrik Bruggisser in Wohlen», berichtet Annemarie Flory. «Sie musste täglich zu Fuss nach Wohlen gehen. Das war mühsam, wenn es Schnee hatte und nicht gepfadet war.»

Annemarie Flory kennt die Geschichten von ihrer Mutter, wie sie als Mädchen im Winter täglich zu Fuss nach Wohlen in die Strohfabrik gehen musste. Valentin Hehli

Allerdings seien Sophie, Albertine, Emma und Margrit, die anderen Mädchen, die denselben Weg hatten, zu Freundinnen fürs Leben geworden, erzählt Flory mit glänzenden Augen. Einen Teil des Zahltags, den sie bekamen, durften die Mädchen behalten. «Davon kauften sie sich Stoff, Garn und anderes für ihre Aussteuer.»

Nachdem sie geheiratet hatte und die Kinder auf der Welt waren, begann Marie mit Heimarbeit wie Hunderte andere Frauen im Freiamt und darüber hinaus. «Für die Firma Steimen in Wohlen hat sie gehütelt, wie man sagte.» Sie hatte einen Holzständer am Fenster. «Darauf setzte sie verschiedene Hutformen. Mit einer grossen Nadel nähte sie von Hand die Geflechtbänder zusammen.» Es gab wohl etwa 80 bis 90 Rappen pro Hut, sagt Flory.

Die Schwiegermutter passte nicht in die Schuhfabrik

Auch ihre Schwiegermutter Verena Flory-Borner war lange Zeit in der Strohindustrie tätig. «Sie war in einer armen Familie mit sieben Kindern in Hägglingen aufgewachsen», erzählt Annemarie Flory. «Meine Schwiegermutter war schlau, sie durfte die Sekundarschule besuchen.»

Lokalhistoriker Daniel Güntert hört gespannt zu, was Annemarie Flory zu erzählen hat. Valentin Hehli

Doch in den Ferien mussten die Kinder am langen Tisch in der Scheune Strohhalme ausmachen. «Sie mussten sie bei den Knötchen abschneiden und zu Bündeli zusammenbinden. Die Bündeli wurden nach Gewicht bezahlt.» Die Schwiegermutter habe erzählt, sie sei sehr stolz gewesen, den Mutter den Batzen heim zu bringen. Es seien Lieder gesungen und Witze erzählt worden.

Nach der Schule suchte sich Verena einen Job. Zuerst in der Schuhfabrik Bally, danach an einer Hutnähmaschine bei der Hutgeflechtfirma Jakob Isler in Wohlen. Beides sei aber nichts für sie gewesen.

Sie hielt einfach an und fragte, ob es Arbeit für sie gäbe

Auf dem Heimweg nach Hägglingen fuhr sie mit dem Velo in Anglikon an der Färberei Schärer vorbei. «Da hielt dieses 16-jährige Meitli eines Tages einfach an und fragte, ob es Arbeit gäbe für sie», erzählt Annemarie Flory lachend. «Und tatsächlich sagte man ihr, sie könne am Montag gleich anfangen.»

Bei Schärers sortierte sie Gewebe, bevor es zu den Färbern kam, und nachher wieder, bevor es verschickt wurde. «Wenn es wenig zu tun gab, hatte Frau Schärer Arbeit für sie.» So zog sie die besten Kleider an, erhielt eine weisse Schürze und lernte, wie man Gäste bedient, die bei Schärers eingeladen waren.

Daniel Güntert (rechts) stellt Annemarie Flory Fragen, während diese sich nicht vom Kameramann ablenken lassen soll. Valentin Hehli

«Kürzlich hatten wir wieder Kontakt mit der Familie Schärer. Sie erinnern sich noch gut an meine Schwiegermutter», freut sich Annemarie Flory. Das bringt sie zurück in die Gegenwart. Die Zuhörenden, allen voran Daniel Güntert, hängen an ihren Lippen. Seine Aufgabe wird es nun sein, die Geschichte weiterzuverarbeiten, um sie auch künftigen Generationen zugänglich zu machen. Vielleicht in Buchform. Sicher aber in einer Sonderausstellung im Strohmuseum im Herbst 2023. Das Video des Interviews gibt's ausserdem schon bald online zu sehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen